Logitech heeft een aantal nieuwe producten aangekondigd. Het gaat om de MX Keys S die ook als bundel te koop is en de MX Anywhere 3S-muis. Daarnaast zijn er Smart Actions om te zorgen dat je in je flow blijft.

Logitech MX Keys S Combo

Logitech kiest bij aankondigingen meestal een thema en deze keer was dat ‘flow’, de momenten dat je het meest productief bent en alles vanzelf lijkt te gaan. Logitech wil daarbij voorkomen dat je muis en toetsenbord hoofdbrekens veroorzaken, waardoor je niet lekker kunt werken. De nieuwe toetsenborden en muizen zijn bedoeld voor de geavanceerde gebruiker, zoals softwareontwikkelaars en creatieve professionals. Zij kunnen vanaf nu gebruik maken van Smart Actions (slimme acties) in de Logi Options+-app. Daarmee kun repetitieve acties overslaan door meerdere taken in één toetsaanslag te automatiseren. Dit is vergelijkbaar met wat vroeger macro’s werden genoemd. Er zijn al een paar slimme acties voorgedefinieerd om een indruk te krijgen wat je er zoal mee kunt doen. Al deze producten zijn vanaf begin juni verkrijgbaar via Logitech.



Logitech MX Keys S

Het MX Keys S Advanced Wireless Illuminated Keyboard (lange naam) heeft als belangrijkste vernieuwing de slimme verlichting. Als de nabijheidssensor in het toetsenbord een paar handen detecteren, gaat de verlichting automatisch aan. Dit is vooral handig als je ’s avonds nog wat wil werken. De helderheid en de duur van de verlichting regel je via de Logi Options+-app en er kan ook rekening worden gehouden met de verlichting van de kamer. Eerdere Logitech-toetsenborden hadden ook al zo’n functie om bij detectie van personen de toetsenbordverlichting in te schakelen. De Logitech MX Keys S heeft bovendien de eerder genoemde slimme acties, een batterijduur van 10 dagen als je de verlichting inschakelt en een batterijduur van 5 maanden als je dit niet doet. MX Keys S is verkrijgbaar in grafiet en lichtgrijs en heeft een verbeterde toetsenbordindeling met drie nieuwe toetsen voor tekst dicteren, microfoon dempen/dempen opheffen en emoji. Er is ook een Logitech MX Keys Mini zonder nummerpad, voor dezelfde prijs.

De MX Keys S en de MX Keys S Mini kosten €119,- per stuk en zijn nu al te bestellen.

Logitech MX Anywhere 3S-muis

Logitech heeft ook een nieuwe muis voor de professionele gebruiker: de MX Anywhere 3S. Deze draadloze muis ziet er op het eerste gezicht hetzelfde uit als zijn voorganger Anywhere 3 maar intern is er wel iets veranderd. Er is nu een nieuwe 8.000 dpi optische sensor die op vrijwel elk oppervlak werkt – ook op glas! Hij is voorzien van de Quiet Click-technologie om te voorkomen dat collega’s en huisgenoten gek worden van jouw geklik. Verder zijn veel eigenschappen hetzelfde, waaronder de batterijduur van 70 dagen. Er is geen dongle meer, omdat deze muis met Bluetooth werkt. Enigszins verwarrend is het feit dat de MX Anywhere 3S for Business wél met een Logi Bolt-receiver werkt. De muis kost €99,- en is verkrijgbaar in drie kleuren: grafiet, lichtgrijs en roze. In de VS is ook nog een zwarte versie verkrijgbaar.

Logitech MX Keys S Combo

Ook nieuw is de Logitech MX Keys S Combo-bundel, waarmee je in één keer klaar bent. Deze bestaat uit de MX Palm Rest (polssteun), de MX Master 3S-muis en het MX Keys S-toetsenbord. Deze bundel kost €219,- bij Logitech.

Logitech heeft bovendien de producten milieuvriendelijker gemaakt. De plastic onderdelen van de genoemde MX Keys en MX Anywhere 3S bestaan gedeeltelijk uit gerecyled plastic. Bij de MX Keys S is dit minimaal 11%, bij de MX Master 3S is het minimaal 22% en bij de MX Anywhere 3S is het zelfs 61%. De aluminium plaat in het toetsenbord is bovendien gemaakt met hernieuwbare energie en de papieren verpakkingen zijn gemaakt van hout uit FSC-gecertificeerde bossen. De producten zijn bovendien CO2-neutraal gemaakt door het planten van bomen.