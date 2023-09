Logitech Reach webcam: videobellen in alle denkbare standen

Dit maakt de Logitech Reach bijzonder

Je kent het misschien wel, die prachtige top down-shots van bekende tech YouTubers als iJustine en MKBHD, waarbij nieuwe iPhones uitgepakt worden. Zo’n soortgelijk shot kan je met deze webcam proberen na te bootsen. Logitech presenteert de webcam als een ‘innemend en interactief’ product. Doordat de camera is bevestigd aan een arm, kan je de webcam in verschillende posities zetten. De arm kan naar boven, beneden, naar voren en naar achteren bewogen worden. Je hoeft er alleen een knop voor in te drukken. Deze zit op de voet.



Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

Logitech Reach vervangt standaard Apple-functies

De camera zelf kan nog eens 360 graden draaien. Je zet de webcam neer met de meegeleverde voet, of bevestigt hem aan je bureau met een klem. Gebruik je de webcam niet, dan kan je hem opvouwen zodat je hem makkelijk kan opbergen in een kast.

Een traditionele webcam zit vast aan een beeldscherm of zit ingebouwd in je Mac. Je hebt dan één positie en de camera is gericht op jou. Met de komst van Center Stage introduceerde Apple al nieuwe manieren van videogesprekken voeren. De webcam-view zoomt hierbij automatisch uit als er meerdere personen in beeld komen. Ook volgt de camera de persoon die in beeld is. Bij de Logitech Reach kun je dit ook aanpassen, maar dan moet je wel zelf de webcam-arm bewegen.

Een andere functie waar de Logitech Reach wel wat aan doet denken is Desk View, waarbij de camera van de iPhone kan meekijken op het bureau. Dit kan van pas komen als je bijvoorbeeld een studieboek wilt tonen. Met de Logitech Reach hoef je niet meer ‘om een hoekje’ te kijken, maar richt je de webcam gewoon op de boeken, zoals hierboven wordt getoond.

Logitech Reach in gebruik

Je sluit de webcam aan op je Mac. Tijdens het videobellen kan je jezelf filmen, maar ook alles om je heen. Heel handig voor het presenteren, maar ook voor beginnende contentcreators op YouTube en Instagram. De webcam is uiteraard niet alleen te gebruiken voor videogesprekken, maar kan ook ingezet worden als foto- en videocamera. De kwaliteit blijft hierbij gelijk. De lens beschikt over Smart Autofocus en een resolutie van 1080p.

Logitech gaat op een later moment bekendmaken wanneer het accessoire te koop is. Aanvankelijk zal er gekozen worden voor crowdfunding via Indiegogo Enterprise, waarna er definitief zal worden gekozen voor design en prijsstelling. De prijs zal dan tussen de $300 en $400 liggen.

Wil je nu al deze camera hebben, dan kan dat, want het is in feite een vernieuwde versie van de Logitech Streamcam. Je moet dan nog wel even zelf zorgen voor een camera-arm.

Bekijk ook Altijd scherp in beeld met deze webcams voor Mac Nu thuiswerken het nieuwe normaal lijkt te worden, is het belangrijk om tijdens je videogesprekken goed in beeld zijn. Deze webcams gaan je daarbij helpen.