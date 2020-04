In dit artikel werpen we een blik op de beste iPhone SE alternatieven voor 2020. Heeft Apple nog een goed ander alternatief voor jou in de line-up, of heeft Google wellicht iets te bieden?

Eén van de beste ‘features’ van de op woensdag aangekondigde iPhone SE 2020 lijkt het prijskaartje van €489. Toch is het de moeite waard om te kijken of dit wel hét toestel voor jou is. Apple verkoopt namelijk ook alternatieven, die misschien beter bij je passen. Heeft het zin om bij andere merken te kijken of is de iPhone SE 2020 eigenlijk de perfecte afweging tussen prijspeil en specs?

iPhone XR als alternatief voor de iPhone SE 2020

Met de aankondiging van de iPhone SE viel tegelijkertijd het doek voor de iPhone 8 (Plus). Dit toestel was al relatief oud en had een wat hogere prijs dan Apple’s nieuwste iPhone. De iPhone XR daarentegen zit nog wel in het assortiment en biedt hier en daar nét wat meer dan de iPhone SE 2020.

Het grote verschil is de beveiliging. De iPhone SE werkt met Touch ID, terwijl de iPhone XR geavanceerde sensoren heeft voor Face ID gezichtsherkenning. Dit gaat gepaard met een notch-design en bijna randloos 6,1-inch scherm in plaats van het oude vertrouwde 4,7-inch ontwerp van de iPhone SE.

Omdat het scherm van de iPhone XR groter is moet je er ook rekening mee houden dat je misschien wat meer moeite krijgt met het opbergen van de telefoon. Het is geen joekel, maar wel beduidend groter dan de iPhone SE 2020. Deze heeft op zijn beurt hetzelfde formaat als de iPhone 8.

Verder biedt de iPhone XR een langere batterijduur, dus als je graag de hele dag door filmpjes wil kijken of gamen; overweeg de iPhone XR. Deze telefoon is ondanks de wat langzamere A12 Bionic-chip op dit moment wel duurder dan de iPhone SE 2020. Ga dus voor jezelf na of je gezichtsherkenning en een betere batterijduur echt van belang vindt.

Bekijk ook iPhone XR los toestel: alles over los kopen, prijzen en meer De iPhone XR als los toestel kopen? Lees hier alles over de prijzen bij Apple en de verkrijgbaarheid bij webwinkels. Ontdek ook wat de voordelen zijn van een losse iPhone XR en voorkom BKR-registratie door te combineren met een goedkope sim only!

Is de Google Pixel 4a een goed alternatief?

Hoewel dit Androidtoestel nog niet officieel is aangekondigd verwachten we dat Google dit de komende weken doet. De Google Pixel 4a moet een goedkopere, lichtere variant van de Google Pixel 4 worden. Het prijskaartje zal naar verwachting ook vergelijkbaar zijn met die van de iPhone SE 2020. Google heeft er een handje van om producten al vrij snel af te prijzen. Dat zien we Apple niet gauw doen.

Onlangs verschenen geruchten over de Pixel 4a. Hieruit blijkt dat de Pixel 4a zijn sterke kanten heeft, maar niet op elk vlak. Voor de echte liefhebbers is het belangrijk dat de Pixel 4a nog wel een 3,5mm koptelefoonpoort zal hebben. Apple heeft hier jaren geleden afscheid van genomen op de iPhone 7.

Qua camera’s zullen de telefoons vergelijkbaar goed presteren. Google en Apple hebben allebei goede camerahardware en software. Wat Google echter beter aanpakt is de stembediening. De Google Assistent wordt momenteel vaker bijgewerkt en kan veel meer opdrachten uitvoeren dan Siri.

Uiteraard draait de hele telefoon op Android. Bedenk dat goed als je gehecht bent aan het iOS besturingssysteem. Android biedt niet dezelfde apps als iOS en diensten als iMessage en iCloud werken niet op dit systeem. Je kunt Android wel meer op je eigen voorkeuren afstemmen.

Andere iPhones als alternatief voor iPhone SE

Hierboven bespraken we de iPhone XR en dat heeft een reden. Je kunt natuurlijk voor een iPhone 11 of iPhone 11 Pro kiezen, maar dan zul je flink dieper in de buidel moeten graaien. Een echt alternatief kunnen we het niet noemen vanwege het prijsverschil van honderden euro’s. De iPhone 8 daarentegen is misschien de moeite waard als je écht op een budget zit. Maar dan moet je nog wel even wachten tot dit toestel wordt afgeprijsd.

Om een paar zaken te noemen is de schermtechniek op de iPhone 11 Pro beter en kun je je creativiteit beter uiten met de groothoek- en telelenzen. De bouw is ook wat robuuster met een roestvrijstalen band in plaats van aluminium. Ook het glas is anders afgewerkt op zowel de iPhone 11 als de iPhone 11 Pro. De processor is wel gelijk aan de iPhone SE 2020, dus qua snelheid zul je weinig verschil merken.

Hoewel Apple de iPhone 8 (Plus) niet meer verkoopt zullen webwinkels langzaam hun resterende voorraad verkopen. We hebben een aparte vergelijking van de iPhone 8 en de iPhone SE voor je klaarstaan. De kans bestaat dat de iPhone 8 over een tijdje met een mooie korting te koop zal zijn bij verschillende winkeliers.