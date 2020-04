Opinie: waarom Apple een HomePod TV moet maken

Recent was in het nieuws dat de HomePod voortaan op tvOS draait. Wat ons betreft zou Apple daarmee meteen de gelegenheid kunnen aangrijpen om er Apple TV-functionaliteit in te stoppen.

HomePod + Apple TV = HomePod TV

Er zijn geruchten over nieuwe HomePods en een nieuwe Apple TV, die beide in 2020 moeten verschijnen. Beide zijn onderhand wel aan een update toe. De HomePod ligt al sinds februari 2018 in de winkels en de Apple TV 4K nog iets langer: sinds september 2017. Nu beide apparaten dezelfde software-basis hebben is de kans groot dat de ontwikkeling van beide producten straks parallel gaat lopen, met dezelfde chip en dezelfde software-versies. Het zijn apparaten die zelden nieuwe functies krijgen en niet zo vaak geüpdatet hoeven te worden. Ook zijn ze allebei te gebruiken als woninghub en zijn ze standaard aangesloten op het stopcontact. Veel overeenkomsten dus en wat mij betreft zou Apple ze zelfs wel kunnen samenvoegen.



Apple geeft fabrikanten sinds vorig jaar de mogelijkheid om televisies met AirPlay 2, iTunes-app en Apple TV-app uit te brengen. Je hebt dan eigenlijk het zwarte Apple TV-kastje meer nodig. Met de TV-app kun je films probleemloos afspelen, ook in 4K- en HDR-kwaliteit. De ondersteuning voor AirPlay 2 laat zien dat je Apple’s diensten net zo goed op hardware van andere fabrikanten kunt gebruiken. Eerder vroegen we ons al af, of er nog toekomst in de Apple TV zit, als hardwareproduct. We concludeerden daarin dat Apple écht wel aan de bak moet om te zorgen dat de Apple TV als product kan blijven bestaan.

Bekijk ook Opinie: Zit er nog toekomst in de Apple TV als hardwareproduct? AirPlay, één van de kenmerkende functies van de Apple TV, komt binnenkort ook standaard ingebouwd in allerlei televisies. Wat is nu nog de meerwaarde van de Apple TV als hardwareproduct?

Apple TV in aantrekkelijke verpakking: een speaker

Je mist op de AirPlay 2-televisies nog wel een paar dingen: Siri, HomeKit en de mogelijkheid om apps te gebruiken. Dat alles zou Apple in een aantrekkelijke verpakking kunnen aanbieden: door de Apple TV-functies in de HomePod in te bouwen. Het kost waarschijnlijk weinig moeite en het zorgt ervoor dat de HomePod zich wat meer kan onderscheiden van de andere slimme speakers. Zo heel veel mogelijkheden zijn er namelijk niet om de HomePod nog verder te verbeteren. Slimme speakers zijn allemaal wit of zwart, bekleed met stof, hebben een ingebouwde digitale assistent en kunnen muziek afspelen.

Met Siri gaat Apple het niet winnen, maar wel met extra functionaliteit zoals apps die je via een aangesloten scherm kunt afspelen. Het kan ervoor zorgen dat Apple-fans die nu nog twijfelen over een HomePod, over de streep worden getrokken. Het Apple TV-kastje kan dan de deur uit en je hebt voortaan één apparaat voor je entertainment. Goed geluid voor je muziek en films, een digitale assistent en een HomeKit-hub: het is alles wat je nodig hebt. Het scheelt ook weer het koppelen van je HomePod aan de Apple TV. En omdat het een speaker is ziet iedereen meteen het voordeel ervan. Met alleen een Apple TV kun je niet zoveel, maar met een speaker kun je altijd nog muziek afspelen, ook als Apple over een paar jaar geen updates meer uitbrengt.

De HomePod moet dan uiteraard wel een ander design krijgen, zodat je het apparaat makkelijker bij de tv kunt neerzetten. Er zijn al concepten verzonnen, zoals op de afbeelding hierboven. Het kan een langgerekte tv-balk worden, zoals de Sonos Beam. Of een bolle variant van de Sonos Play:1, bekleed met textiel. Met een tv-speaker met goed geluid knabbelt Apple ongetwijfeld aan de doelgroep van Sonos. Sonos biedt dan wel geen tv-apps, maar heeft wel ondersteuning voor heel veel (muziek)diensten.

Verdwijnt de Apple TV dan helemaal? Wat ons betreft niet: er zal heus nog wel behoefte blijven aan een losse Apple TV. Maar de noodzaak om een apart kastje neer te zetten wordt wel steeds kleiner.