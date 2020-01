De iPhone SE 2 komt steeds dichterbij, maar wat zijn onze wensen voor dit nieuwe model? We hebben vijf wensen op een rij gezet, waarmee de kleinere betaalbare iPhone weer helemaal 2020 is.

Wensenlijstje iPhone SE 2

De iPhone SE is onder veel iPhone-gebruikers favoriet. Dat had in 2016, toen het apparaat voor het eerst verscheen, twee belangrijke redenen: hij was niet zo groot als de iPhone 6-serie en ook veel voordeliger. Het was daardoor een perfecte keuze voor mensen die niet zitten te springen om een groot toestel of simpelweg €800 voor een iPhone teveel geld vinden. Volgens geruchten verschijnt de iPhone SE 2, de spirituele opvolger, in de eerste helft van dit jaar. Maar welke functies moet deze nieuwe iPhone SE 2 volgens ons hebben? In ons wensenlijstje nemen we alvast de proef op de som met vijf wensen voor verbeteringen in de iPhone SE 2.

Dit artikel verscheen eerder in januari 2018, maar is compleet bijgewerkt en geactualiseerd voor 2020.

#1 Retina-scherm in standaard formaat

Toen Apple in 2016 de eerste iPhone SE uitbracht, was een 4-inch scherm nog de standaard. 4,7-inch en 5,5-inch waren nog relatief nieuw. Tijden veranderen en datzelfde geldt ook voor de standaard van smartphoneschermen. Er zijn nog maar nauwelijks toestellen met het kleine formaat van 4-inch en als we eerlijk zijn vinden we dat ook niet meer van deze tijd. Hoewel het toestel daardoor wel compact is, is iOS daar anno 2020 niet meer op gebouwd. Knoppen en titels zijn allemaal een stukje groter geworden, waardoor de hele interface van iOS er op een 4-inch scherm opgeblazen uit ziet. Ook vinden we het niet meer lekker werken, want we merken regelmatig dat mensen met een 4-inch iPhone veel meer typfouten maken dan bij grotere toestellen.

We hopen daarom dat Apple nu simpelweg kiest voor een 4,7-inch formaat. De geruchten wijzen er gelukkig ook op, want het toestel zou qua formaat en design lijken op de iPhone 8. We vinden dit voor veruit het grootste publiek het perfecte formaat, al zal er altijd een kleine doelgroep zijn voor een nog kleiner scherm.

#2 Vertrouwde thuisknop met Touch ID en Taptic Engine

De vorige iPhone SE was het laatste model met een fysieke thuisknop, zoals in de iPhone 6s ook nog het geval was. Alle thuisknop-iPhones van daarna hadden een vernieuwde vaste homeknop met Touch ID, waarbij het indrukken gesimuleerd werd. Daarvoor is wel de Taptic Engine nodig. Zo’n vaste thuisknop zal voor huidige iPhone SE-bezitters even wennen zijn, maar als je eerder al een iPhone 7 gehad hebt komt het je ongetwijfeld bekend voor. Het voordeel is dat je dan zelf je klik van de thuisknop kan kiezen en dat het toestel daardoor waterbestendig is. Dit brengt ons meteen bij het derde punt.

#3 Waterbestendig zoals de recente iPhones

Sinds de iPhone 7 zijn alle iPhones waterbestendig. Maar de mate van waterbestendigheid verschilt nogal. Zo kunnen de nieuwste iPhone 11 en iPhone 11 Pro langer onder water blijven dan bijvoorbeeld de iPhone 8. We hopen dat Apple het hergebruikte ontwerp van de iPhone 8 verder verbeterd heeft, zodat ook de iPhone SE 2 profiteert van extra waterbestendigheid.

Bekijk ook Dit betekent IP67 en IP68: zo water- en stofdicht is de iPhone Wat betekent de rating IP67 en IP68 van de iPhone? Kun je ermee zwemmen, door het zand rollen en in de stromende regen laten liggen? In dit artikel praten we je bij over IP67 en IP68 en wat je wel en beter niet met de iPhone kunt doen.

#4 Vernieuwd design met matglazen achterkant

Kenmerkend van de iPhone SE is dat het design nagenoeg hetzelfde is als van de iPhone 5-serie uit 2012 en 2013. Dit design was bij veel mensen geliefd en wordt door sommige nog steeds als het beste iPhone-design bestempeld. Als we de geruchten mogen geloven keert Apple voor de duurdere 2020 iPhones weer terug naar een soortgelijk ontwerp. Hoewel we dit ook bij de iPhone SE 2 hadden willen zien (maar dan in een 4,7-inch jasje), is het misschien beter als Apple het design van de iPhone 8 hergebruikt en verder uitwerkt. De belangrijkste reden hiervoor is kostenbesparing.

De iPhone SE-lijn kenmerkt zich niet door grote innovaties, maar door het verder uitwerken van bewezen successen. De iPhone SE 2 is daardoor vermoedelijk wat minder spannend, maar je weet wel precies waar je aan toe bent. We hopen daarom dat Apple kiest voor dezelfde ronde aluminium afwerking, maar dan wel graag met de matglazen achterkant. We vinden dit niet alleen mooier, maar ook lekkerder in de hand liggen dan de glimmende glazen achterkant van de iPhone 8. Met zo’n glazen achterkant is ook draadloos opladen mogelijk, wat we nagenoeg zeker terug gaan zien. Om de iPhone SE 2 er nog meer uit te laten springen, zou een nieuw kleurtje niet misstaan.

#5 Verbeterde camera van de iPhone XR

Voor de camera hopen we vooral dat Apple goed kijkt naar de iPhone XR. De camera van dit toestel is een stuk geavanceerder dan van de iPhone 8, omdat je er onder andere portretfoto’s mee kan maken. Een dubbele lens is wat ons betreft niet nodig voor zo’n model als de iPhone SE 2, maar een geavanceerde enkele lens zou hem niet misstaan. Dat kost Apple vermoedelijk ook weinig extra’s, omdat ze de onderdelen al hebben liggen van de iPhone XR. En met de verbeterde A13-chip in aantocht moet processorkracht ook geen enkel probleem zijn.

Met bovenstaande functies kan Apple de iPhone SE 2 weer helemaal bij de tijd maken, zonder dat de prijs enorm omhoog gebracht wordt met vrij dure functies als een schermvullend OLED-scherm en Face ID. Apple wist de iPhone SE in 2016 te verkopen voor een prijs van €489, maar we hopen stiekem dat Apple daar met de iPhone SE 2 nog iets onder gaat zitten met een prijs van rond de €450. Welke functies zie jij nog graag in de iPhone SE 2? Laat het weten in de reacties.

Bekijk ook iPhone SE 2: dit weten we nu al over de goedkopere iPhone van 2020 Wanneer gaan we de iPhone SE 2 zien? Wat is er al gezegd en geschreven over deze goedkopere iPhone, die volgens geruchten een 4,7-inch scherm heeft en iPhone 9 heet? We zetten alles voor je op een rijtje!