De thuisknop van de iPhone SE 2020, iPhone 8 en iPhone 7 kun je zelf instellen qua trillingssterkte. Hierdoor bepaal je zelf hoe sterk de Taptic Engine trilt is als je de thuisknop indrukt. In dit artikel lees je hoe je dit instelt.

Op recente iPhones met thuisknop maakt Apple gebruik van een knop die je niet kunt indrukken. Je krijgt dankzij de Taptic Engine de illusie dat je de knop indrukt, maar in werkelijkheid voel je een korte trilling. Je kunt zelf instellen hoe krachtig deze trilling is met de functie ‘Kies je klik’ en in dit artikel leggen we uit hoe dit werkt.



Trilling van iPhone thuisknop instellen

Deze tip geldt voor mensen die een iPhone 7, iPhone 8 of iPhone SE 2020 hebben, omdat alleen deze modellen voorzien zijn van een niet-bewegende thuisknop. Op eerdere modellen vind je een normale fysieke thuisknop en bij de iPhone X en nieuwer is de thuisknop helemaal weggelaten.

Instellen van Taptic Engine

Als je een iPhone 7, iPhone 8 of iPhone SE 2020 in gebruik neemt krijg je de mogelijkheid om de trillingssterkte van de thuisknop (homeknop) in te stellen. Er verschijnt een scherm Kies je klik waarmee je kunt aangeven hoe hard de trilling is die je krijgt van de Taptic Engine. Je kunt hierbij kiezen uit drie opties.

Standaard is de tweede optie geselecteerd. Zo pas je het aan:

Druk op de thuisknop om te voelen hoe sterk de trilling is. Kies optie 1 om de feedback uit te schakelen of optie 3 om de trilling wat heftiger te maken. Tik op Gereed om de gekozen instelling op te slaan.

Als je later toch nog een andere instelling wil, doe je dit via de Instellingen-app. Ga hiervoor naar Instellingen > Algemeen > Thuisknop. Hier kun je weer kiezen uit de drie verschillende standen voor feedback.

Het gaat dus alleen om het zelf instellen van de trilsterkte van de thuisknop. Het is niet mogelijk om extra functies van de thuisknop in te stellen. Wel kun je via Instellingen > Algemeen > Toegankelijkheid > Activeringsknop aangeven wat er moet gebeuren als je driemaal snel achtereen op de thuisknop drukt.

Dat Apple heeft gekozen voor een knop die niet fysiek in te drukken is, heeft te maken met de verbeterde waterdichtheid van de nieuwste toestellen. Meer over de waterdichtheid van de iPhone lees je in ons aparte artikel.