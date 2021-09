iPhone 13 vs iPhone 12

De iPhone 13 is Apple’s nieuwste standaard-iPhone. Dit model zal voor de meeste mensen die op zoek zijn naar de nieuwste iPhone het overwegen waard zijn. Maar sluit ook de iPhone 12 niet uit: ook dat model is nog altijd een publiekslieveling en ook nu nog een goede keuze. Apple verkoopt momenteel beide modellen en ze lijken dan ook veel op elkaar. Maar er zijn ook zeker verschillen tussen de iPhone 13 vs de iPhone 12.

Verschillen iPhone 13 vs iPhone 12

Op het eerste gezicht lijken de toestellen nauwelijks van elkaar te verschillen, echter niets is minder waar. Onder de motorkop heeft Apple een aantal zaken aangepakt, ook al zijn de vernieuwingen niet heel erg groot.

Prijs : De iPhone 13 is er vanaf €909,-, terwijl de iPhone 12 vanaf €809,- te koop is.

: De iPhone 13 is er vanaf €909,-, terwijl de iPhone 12 vanaf €809,- te koop is. Afmetingen en gewicht : De iPhone 13 is iets dikker (7.65mm vs 7.4mm) en ook wat zwaarder (173 gram vs 162 gram.

: De iPhone 13 is iets dikker (7.65mm vs 7.4mm) en ook wat zwaarder (173 gram vs 162 gram. Opslag : Je keuze voor opslag wordt je een stuk makkelijker gemaakt: de standaarduitvoering van de iPhone 13 heeft meteen 128GB aan boord, in plaats van 64GB bij de iPhone 12. Je kan bij de iPhone 13 zelfs kiezen voor 512GB.

: Je keuze voor opslag wordt je een stuk makkelijker gemaakt: de standaarduitvoering van de iPhone 13 heeft meteen 128GB aan boord, in plaats van 64GB bij de iPhone 12. Je kan bij de iPhone 13 zelfs kiezen voor 512GB. Kleuren : Apple heeft vijf nieuwe kleuren voor de iPhone 13: sterrenlicht (een soort gebroken wit), middernacht (een soort zwart), blauw, roze en rood. De iPhone 12 is er in pars, blauw, groen, rood, wit en zwart. Wat daarbij opvalt is dat de rode iPhone 13 een stuk donkerder is, terwijl de blauwe iPhone 13 wat groener oogt.

: Apple heeft vijf nieuwe kleuren voor de iPhone 13: sterrenlicht (een soort gebroken wit), middernacht (een soort zwart), blauw, roze en rood. De iPhone 12 is er in pars, blauw, groen, rood, wit en zwart. Wat daarbij opvalt is dat de rode iPhone 13 een stuk donkerder is, terwijl de blauwe iPhone 13 wat groener oogt. Scherm : Het nieuwe scherm van de iPhone 13 is iets helderder: 800 nits in plaats van 625 nits. Ook is de notch een stukje kleiner.

: Het nieuwe scherm van de iPhone 13 is iets helderder: 800 nits in plaats van 625 nits. Ook is de notch een stukje kleiner. Processor : Apple heeft een nieuwe verbeterde processor in de iPhone 13 gestopt (A15), maar of je in de praktijk veel merkt qua snelheid ten opzichte van de A14 in de iPhone 12 is nog maar de vraag.

: Apple heeft een nieuwe verbeterde processor in de iPhone 13 gestopt (A15), maar of je in de praktijk veel merkt qua snelheid ten opzichte van de A14 in de iPhone 12 is nog maar de vraag. Camera : Cijfers zeggen niet alles: hoewel beide modellen dezelfde lenzen hebben met dezelfde diafragma, presteert de iPhone 13 volgens Apple toch beter. De ultragroothoek laat meer detail zien in donkere delen en de groothoek legt 47% meer licht vast.

: Cijfers zeggen niet alles: hoewel beide modellen dezelfde lenzen hebben met dezelfde diafragma, presteert de iPhone 13 volgens Apple toch beter. De ultragroothoek laat meer detail zien in donkere delen en de groothoek legt 47% meer licht vast. Beeldstabilisatie : De optische beeldstabilisatie werkt in de iPhone 13 met sensorverschuiving, waardoor de sensor in de lens fysiek meebeweegt bij schokkerige foto’s of tijdens het filmen. Het uiteindelijke beeld ziet er daardoor scherper uit.

: De optische beeldstabilisatie werkt in de iPhone 13 met sensorverschuiving, waardoor de sensor in de lens fysiek meebeweegt bij schokkerige foto’s of tijdens het filmen. Het uiteindelijke beeld ziet er daardoor scherper uit. Filmmodus : De iPhone 13 ondersteunt de nieuwe filmmodus, waarmee je video’s kan maken met een focuseffect waarbij je naadloos wisselt tussen het focuspunt in de diepte of juist op de voorgrond.

: De iPhone 13 ondersteunt de nieuwe filmmodus, waarmee je video’s kan maken met een focuseffect waarbij je naadloos wisselt tussen het focuspunt in de diepte of juist op de voorgrond. Fotografische stijlen : Met de fotografische stijlen in de iPhone 13 pas je onderdelen van foto’s aan met specifieke filters. Zo kan je gebergte eruit laten springen, zonder dat de kleuren onrealistisch worden.

: Met de fotografische stijlen in de iPhone 13 pas je onderdelen van foto’s aan met specifieke filters. Zo kan je gebergte eruit laten springen, zonder dat de kleuren onrealistisch worden. Overige camerafuncties : Met de iPhone 13 kun je HDR 4K Dolby Vision-video’s opnemen tot 60 frames per seconde (in plaats van 30). Ook bevat de camera Smart HDR 4 in plaats van versie 3.

: Met de iPhone 13 kun je HDR 4K Dolby Vision-video’s opnemen tot 60 frames per seconde (in plaats van 30). Ook bevat de camera Smart HDR 4 in plaats van versie 3. Batterij : De iPhone 13 heeft een iets langere accuduur: bij films afspelen hou je een batterijduur van 19 uur (in plaats van 17) en bij audio afspelen gaat de accu 75 uur mee (in plaats van 65 uur).

: De iPhone 13 heeft een iets langere accuduur: bij films afspelen hou je een batterijduur van 19 uur (in plaats van 17) en bij audio afspelen gaat de accu 75 uur mee (in plaats van 65 uur). SIM: In de nieuwe iPhone 13 kun je dual-eSIM gebruiken: twee elektronische simkaarten van verschillende providers in één toestel.

De veranderingen die Apple toegepast heeft, zijn bij de iPhone 13 vs iPhone 12 niet heel erg groot. Er zit een betere camera in dankzij de verbeterde grotere lenzen en ook de sensorverschuiving in de beeldstabilisatie zorgt ervoor dat foto’s altijd scherp zijn. De verbeteringen zijn bij de iPhone 13 echter niet zo groot als bij de iPhone 13 Pro: daar zitten veel meer geavanceerde functies in voor de camera, zoals ProRes en de betere telelens, ultragroothoeklens en groothoeklens. Lees ook ons artikel met de verschillen tussen de iPhone 13 en iPhone 13 Pro.

Naast de camera zitten de vernieuwingen in het design (andere kleuren en kleinere notch) en de batterijduur. De batterijduur vinden we een belangrijke reden om toch voor de iPhone 13 te kiezen. Met die langere accuduur moet je met gemak een dag of langer kunnen doen. Hoewel dat ook met de iPhone 12 kan, biedt de iPhone 13 meer speling.

Overeenkomsten iPhone 13 vs iPhone 12

De iPhone 13 en iPhone 12 hebben ook heel veel overeenkomsten:

Behuizing : Beide modellen zijn van aluminium met een glimmend glazen achterkant. Ook zijn de zijkanten van alle modellen vlak.

: Beide modellen zijn van aluminium met een glimmend glazen achterkant. Ook zijn de zijkanten van alle modellen vlak. Scherm : Zowel de iPhone 13 als de iPhone 12 hebben een 6,1-inch display. De resolutie en pixeldichtheid zijn ook gelijk, evenals het gebruikte schermtype (OLED).

: Zowel de iPhone 13 als de iPhone 12 hebben een 6,1-inch display. De resolutie en pixeldichtheid zijn ook gelijk, evenals het gebruikte schermtype (OLED). Barstbestendiger : Apple gebruikt op beide modellen het Ceramic Shield-scherm, dat minder snel barst.

: Apple gebruikt op beide modellen het Ceramic Shield-scherm, dat minder snel barst. Overige displayspecificaties : In beide modellen vind je in het scherm True Tone, HDR, P3 brede kleurweergave en Haptic Touch. In beide schermen ontbreekt ProMotion.

: In beide modellen vind je in het scherm True Tone, HDR, P3 brede kleurweergave en Haptic Touch. In beide schermen ontbreekt ProMotion. Selfiecamera : De camera aan de voorkant heeft dezelfde specificaties: 12-megapixel met 4K video en een diafragma van f/2.2.

: De camera aan de voorkant heeft dezelfde specificaties: 12-megapixel met 4K video en een diafragma van f/2.2. Overige camerafuncties : Portretmodus, portretbelichting, nachtmodus, QuickTake en de optische zoom is bij beide modellen gelijk.

: Portretmodus, portretbelichting, nachtmodus, QuickTake en de optische zoom is bij beide modellen gelijk. 5G : Beide toestellen zijn geschikt voor 5G, met dezelfde snelheden bij providers wereldwijd.

: Beide toestellen zijn geschikt voor 5G, met dezelfde snelheden bij providers wereldwijd. Draadloos : Er zit wifi 6, Bluetooth 5.0 en NFC in allebei de modellen.

: Er zit wifi 6, Bluetooth 5.0 en NFC in allebei de modellen. Draadloos opladen : Draadloos opladen werkt met maximaal 7.5W of tot 15W met MagSafe.

: Draadloos opladen werkt met maximaal 7.5W of tot 15W met MagSafe. SIM : Dualsim vind je op zowel de iPhone 13 als iPhone 12.

: Dualsim vind je op zowel de iPhone 13 als iPhone 12. Aansluitingen: Apple gebruikt de Lightning-aansluiting op alle modellen.

Specs iPhone 13 vs iPhone 12

Alle specificaties van de iPhone 13 vs iPhone 12 hebben we in een overzichtelijke tabel voor je op een rij gezet. Klap de tabel uit en bekijk alle specificaties: van resolutie tot camera en van opslag tot batterijduur.

Toon de vergelijkingstabel ↓

Of bekijk deze tabel via de directe link

Conclusie iPhone 13 vs iPhone 12 verschillen

Nu we de specificaties van de iPhone 13 met die van de iPhone 12 vergeleken hebben, komen we tot de conclusie dat de iPhone 13 voor veel mensen de betere keuze is. Het prijsverschil is slechts €100 en de langere accuduur en de verbeterde camera zijn voor ons wel het extra geld waard. Maar dan moet je wel van de nieuwe kleuren houden (of er een hoesje omheen doen). Als je een goede deal kan vinden of echt niet meer dan €800 wil uitgeven is de iPhone 12 ook nog een prima keuze. De iPhone 13 zal daarom voor veruit de grote meerderheid dat opzoek is naar een iPhone in deze prijsklasse de aanrader zijn.

Ga de iPhone 13 kopen als...

...je de nieuwste iPhone wil voor een niet al te hoge prijs.

...je de nieuwe kleuren mooier vindt (en geen hoesje gebruikt).

...je je stoort aan de notch en de kleinere inkeping mooier vindt.

...je een langere accuduur wil.

...je mooiere foto's wil maken met betere beeldstabilisatie.

...je 512GB opslag nodig hebt.

Ga de iPhone 12 kopen als...

...€800 echt de max is voor jouw budget.

...je de nieuwe kleuren van deze iPhone mooier vindt.

...af en toe een foto maakt en daar verder niet al teveel om geeft.

...je gewoon een goede recente iPhone zoekt die lang mee gaat.

...je genoeg hebt aan 64GB.

