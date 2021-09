Liefhebbers van fotografie en de meest premium uitstraling kunnen bij Apple inmiddels al een paar jaar terecht bij de Pro-serie van de iPhone. De Pro-serie staat bekend om de beste camera’s in alle iPhones en andere functies die volgens Apple belangrijk zijn voor de professionele gebruiker. Zowel de iPhone 13 Pro als de iPhone 12 Pro bieden diverse opties voor deze doelgroep, maar er zijn uiteraard ook verschillen onderling. In dit artikel lees je wat die verschillen precies zijn. Dit is de vergelijking tussen de iPhone 13 Pro vs iPhone 12 Pro.

De verschillen tussen iPhone 13 Pro vs iPhone 12 Pro

De iPhone 13 Pro gaat er op een paar belangrijke punten weer flink op vooruit. De belangrijkste verbeteringen in vogelvlucht vinden we bij:

Camera: betere lenzen, nieuwe camerafuncties en sensorstabiliteit Batterij: langere accuduur Scherm: toevoeging van ProMotion Design: nieuwe kleuren en een iets aangepast ontwerp aan de camera Prestaties: Verbeterde chip met krachtigere GPU

Benieuwd naar de meer exacte verschillen? Die vind je hieronder:

Prijs : Op dit moment vind je de iPhone 12 Pro bij diverse winkels voor zo’n €1.040,-. De iPhone 13 Pro gaat je €1.159,- kosten. Dat is dus een verschil van meer dan €100,-. Mogelijk wordt het verschil de komende tijd groter, als de iPhone 12 Pro verder in prijs daalt.

: Op dit moment vind je de iPhone 12 Pro bij diverse winkels voor zo’n €1.040,-. De iPhone 13 Pro gaat je €1.159,- kosten. Dat is dus een verschil van meer dan €100,-. Mogelijk wordt het verschil de komende tijd groter, als de iPhone 12 Pro verder in prijs daalt. Afmetingen en gewicht : De iPhone 13 Pro is iets zwaarder: 203 gram in plaats van 187 gram. Hij is ook ietsjes dikker (7,65mm vs 7,4mm).

: De iPhone 13 Pro is iets zwaarder: 203 gram in plaats van 187 gram. Hij is ook ietsjes dikker (7,65mm vs 7,4mm). Opslag : Alleen bij de iPhone 13 Pro is er nu een 1TB-optie. De overige keuzes zijn gelijk gebleven (128GB, 256GB, 512GB).

: Alleen bij de iPhone 13 Pro is er nu een 1TB-optie. De overige keuzes zijn gelijk gebleven (128GB, 256GB, 512GB). Kleuren : De oceaanblauwe iPhone 12 Pro is vervangen door het veel lichtere Sierra Blue.

: De oceaanblauwe iPhone 12 Pro is vervangen door het veel lichtere Sierra Blue. Scherm : In de iPhone 13 Pro vind je voor het eerst ProMotion. Animaties op het display zijn daardoor veel soepeler en ook het scrollen ziet er vloeiender uit. Voor games kan dit goed van pas komen. Bovendien heeft Apple op het nieuwste model de notch (de inkeping boven het scherm) 20% smaller gemaakt.

: In de iPhone 13 Pro vind je voor het eerst ProMotion. Animaties op het display zijn daardoor veel soepeler en ook het scrollen ziet er vloeiender uit. Voor games kan dit goed van pas komen. Bovendien heeft Apple op het nieuwste model de notch (de inkeping boven het scherm) 20% smaller gemaakt. Processor : De A15-chip heeft een 55% betere GPU. Dat is het deel van de chip dat verantwoordelijk is voor de grafische toepassingen, zoals games. Qua snelheid zul je weinig verschil merken.

: De A15-chip heeft een 55% betere GPU. Dat is het deel van de chip dat verantwoordelijk is voor de grafische toepassingen, zoals games. Qua snelheid zul je weinig verschil merken. Camera : De grootste verbeteringen zitten in de camera. Alle lenzen zijn verbeterd. De groothoekcamera in de iPhone 13 Pro laat meer licht door dankzij het grotere diafragma. De ultragroothoeklens heeft ook een groter diafragma, nieuwe autofocus en snellere sensoren. Al met al maak je er mooiere foto’s mee, mede dankzij de verbeterde chip en nieuwe onderdelen.

: De grootste verbeteringen zitten in de camera. Alle lenzen zijn verbeterd. De groothoekcamera in de iPhone 13 Pro laat meer licht door dankzij het grotere diafragma. De ultragroothoeklens heeft ook een groter diafragma, nieuwe autofocus en snellere sensoren. Al met al maak je er mooiere foto’s mee, mede dankzij de verbeterde chip en nieuwe onderdelen. Beeldstabilisatie : De beeldstabilisatie met sensorverschuiving van de iPhone 12 Pro Max vind je nu in beide iPhone 13 Pro-modellen. Foto’s en video’s met beweging zijn dan scherper.

: De beeldstabilisatie met sensorverschuiving van de iPhone 12 Pro Max vind je nu in beide iPhone 13 Pro-modellen. Foto’s en video’s met beweging zijn dan scherper. Filmmodus : De nieuwe filmmodus laat je tijdens het filmen de focus verleggen tussen een persoon op de voorgrond en de achtergrond, in een mooie overgang. Je kent dit wel van films, vandaar ook de naam.

: De nieuwe filmmodus laat je tijdens het filmen de focus verleggen tussen een persoon op de voorgrond en de achtergrond, in een mooie overgang. Je kent dit wel van films, vandaar ook de naam. Fotografische stijlen : Fotografische stijlen in de iPhone 13 Pro laten je een soort filters toepassen in bepaalde onderdelen van een foto. In plaats van dus een filter dat voor de hele foto geldt, kun je onderdelen uitlichten zonder dat de omgeving er onnatuurlijk uit ziet.

: Fotografische stijlen in de iPhone 13 Pro laten je een soort filters toepassen in bepaalde onderdelen van een foto. In plaats van dus een filter dat voor de hele foto geldt, kun je onderdelen uitlichten zonder dat de omgeving er onnatuurlijk uit ziet. Overige camerafuncties : Apple heeft ook een nieuwe macrofunctie toegevoegd aan de iPhone 13 Pro, waarmee je foto’s (én video’s) van heel dichtbij kan maken. Ook gebruikt de groothoekcamera nu de LiDAR-scanner voor portretten in nachtmodus. En met de nieuwe telelens kun je tot 3x inzoomen in plaats van 2x.

: Apple heeft ook een nieuwe macrofunctie toegevoegd aan de iPhone 13 Pro, waarmee je foto’s (én video’s) van heel dichtbij kan maken. Ook gebruikt de groothoekcamera nu de LiDAR-scanner voor portretten in nachtmodus. En met de nieuwe telelens kun je tot 3x inzoomen in plaats van 2x. Batterij : Voor video afspelen gaat de iPhone 13 Pro 22 uur lang mee. Dat is 5 uur meer dan de iPhone 12 Pro. Ook bij andere activiteiten is het verschil aanzienlijk (+9 uur bij video streamen, +10 uur bij muziek afspelen).

: Voor video afspelen gaat de iPhone 13 Pro 22 uur lang mee. Dat is 5 uur meer dan de iPhone 12 Pro. Ook bij andere activiteiten is het verschil aanzienlijk (+9 uur bij video streamen, +10 uur bij muziek afspelen). SIM: In de iPhone 13 Pro vind je een dual-eSIM: twee ingebouwde simkaarten in één toestel. In de iPhone 12 Pro kan je alleen dualsim krijgen via een nanosim en een eSIM.

De grootste reden om over te stappen naar de iPhone 13 Pro (of om voor dit nieuwe toestel te kiezen in plaats van de iPhone 12 Pro), is de camera. Apple heeft de lenzen op een aantal belangrijke punten verbeterd. Al met al laten de sensoren meer licht door, waardoor je foto’s en video’s er beter uit zien. De macrofunctionaliteit is fijn voor iedereen die graag met fotografie bezig is en wie professioneel wil filmen kan uit de voeten met de nieuwe filmmodus.

Overeenkomsten tussen iPhone 13 Pro en iPhone 12 Pro

Beide modellen hebben ook veel overeenkomsten. Het maakt voor die gevallen dus niet uit welke je kiest:

Behuizing : Apple gebruikt voor beide modellen hetzelfde materiaal in de behuizing: matglas gecombineerd met glimmend roestvrij stalen rand.

: Apple gebruikt voor beide modellen hetzelfde materiaal in de behuizing: matglas gecombineerd met glimmend roestvrij stalen rand. Scherm : De resolutie, het formaat en andere specificaties van het scherm zijn gelijk gebleven.

: De resolutie, het formaat en andere specificaties van het scherm zijn gelijk gebleven. Barstbestendiger : Beide modellen hebben het Ceramic Shield, dat ervoor zorgt dat het scherm minder snel barst.

: Beide modellen hebben het Ceramic Shield, dat ervoor zorgt dat het scherm minder snel barst. Selfiecamera : De selfiecamera heeft dezelfde resolutie en ook dezelfde functies.

: De selfiecamera heeft dezelfde resolutie en ook dezelfde functies. Overige camerafuncties : Portretmodus, portretbelichting, QuickTake en de nachtmodus is op beide modellen gelijk. De iPhone 13 Pro gebruikt wel op meer lenzen de nachtmodus.

: Portretmodus, portretbelichting, QuickTake en de nachtmodus is op beide modellen gelijk. De iPhone 13 Pro gebruikt wel op meer lenzen de nachtmodus. 5G : Je hebt dezelfde type 5G en snelheid voor je mobiele dataverbinding.

: Je hebt dezelfde type 5G en snelheid voor je mobiele dataverbinding. Draadloos : Wifi 6, Bluetooth 5.0 en NFC vind je op beide modellen.

: Wifi 6, Bluetooth 5.0 en NFC vind je op beide modellen. Draadloos opladen : Draadloos opladen gaat met een snelheid van 7,5W of 15W met MagSafe.

: Draadloos opladen gaat met een snelheid van 7,5W of 15W met MagSafe. SIM : Beide modellen gebruiken een nanosimkaart of een eSIM, of allebei tegelijkertijd met dualsim.

: Beide modellen gebruiken een nanosimkaart of een eSIM, of allebei tegelijkertijd met dualsim. Aansluitingen: Onderaan de iPhones vind je een Lightning-aansluiting voor opladen, data en accessoires.

Conclusie iPhone 13 Pro vs iPhone 12 Pro: welke moet je kiezen?

Over de conclusie kunnen we kort zijn: in veruit de meeste gevallen is de iPhone 13 Pro de betere keuze. Als je de Pro-modellen overweegt, ben je waarschijnlijk op zoek naar een model met goede camera. Op dit vlak stoot de iPhone 13 Pro de iPhone 12 Pro van de troon. De iPhone 13 Pro heeft betere lenzen en betere specificaties voor de camera, waardoor je foto’s er in de praktijk mooier uit zien. Bovendien heb je voor het filmen veel meer opties. Ook de (op papier) betere batterij vinden we een groot pluspunt, al moet de praktijk nog uitwijzen hoe je dit in het dagelijks gebruik gaat merken.

Ga de iPhone 13 Pro kopen als…

…je de nieuwste iPhone wil met de beste specificaties.

…je graag de beste camera wil.

…je veel bezig bent met filmen met je iPhone.

…je de nieuwe kleuren mooier vindt (en geen hoesje gebruikt).

…je je stoort aan de notch en de kleinere inkeping mooier vindt.

…je een langere accuduur wil.

…je mooiere foto’s wil maken met betere beeldstabilisatie.

…je 1TB opslag nodig hebt.

Ga de iPhone 12 Pro kopen als…

…zo’n €1.000,- echt de max is voor jouw budget.

…je de blauwe kleur van deze iPhone mooier vindt.

…je om andere redenen dan de camera een Pro-iPhone wil (bijvoorbeeld de behuizing).

