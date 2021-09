iCulture Vandaag: dit was donderdag 16 september 2021

Twijfel je nog welk toestel je moet hebben? Of wil je upgraden, maar weet je niet of dat echt zin hebt? Voor al dat soort situaties hebben we in deze periode de vergelijkingen. We zetten de iPhone 12 Pro en iPhone 13 Pro tegenover elkaar en dat doen we ook met de Apple Watch Series 6 vs Apple Watch Series 7. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg