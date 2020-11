iPhone 12 Studio

De tool werd ontdekt dankzij de Twitter-hashtag #iPhone12Studio, waarvoor Apple een speciaal icoontje heeft aangevraagd. iPhone 12 Studio is de tegenhanger van Apple Watch Studio, waarmee je het horloge met verschillende bandjes kunt combineren. Bij de iPhone 12 kun je een beschermhoesje combineren met een Leren kaarthouder (review). De tool van Apple laat echter alleen de siliconenhoesjes zien. Een vrijwel gelijktijdig uitgebrachte tool van Michael Steeber bevat ook leren hoesjes en de nieuwe leren sleeves met kijkgat.



Apple’s tool is alleen op een smartphone te gebruiken, niet op de desktop. Je kunt kiezen uit een van de iPhone 12-modellen in alle beschikbare modellen. Vervolgens kies je een van de siliconenhoesjes, waarna je een MagSafe-kaarthouder toevoegt.

Het resultaat kun je op het scherm bekijken en nadat je je naam hebt ingevuld kun je een plaatje downloaden en delen op sociale kanalen. Daarbij is het de bedoeling dat je de hashtag #iPhone12Studio toevoegt.

Apple’s tool is hier te vinden. De andere tool vind je hier.

De afbeelding is in staande of liggende weergave te delen. De insteek is waarschijnlijk hetzelfde als die van Apple Watch Studio: met zoveel keuze is het moeilijk om te weten welke kleurcombinatie mooi staat. Tegelijk is het ongetwijfeld ook bedoeld om je te verleiden meer MagSafe-accessoires aan te schaffen. Momenteel wordt het merendeel van de MagSafe-accessoires door Apple zelf gemaakt.

Hieronder zie je een afbeelding van de alternatieve tool, die meer opties heeft:

Als je je afbeelding tweet met de hashtag #iPhone12Studio komt onderstaand icoontje erbij te staan:

Apple’s kleurkeuze is geïnspireerd door edelstenen, zo onthulden de ontwerpers van Apple in een interview. Twee jaar geleden begonnen ze al met het maken van de eerste prototypes voor deze accessoires. Het zijn lang niet de enige hoesjes die je voor je iPhone 12 kunt kopen. Bij winkels zoals Appelhoes en Smartphonehoesjes.nl zijn ook al allerlei exemplaren te koop van andere merken.