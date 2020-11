Pegatron overtrad daarmee Apple’s arbeidsbeleid voor toeleveranciers. Het bedrijf vervalste de administratie om de gang van zaken te verdoezelen. Medewerkers werden niet als studenten aangemerkt, terwijl ze dat wel waren. Daardoor golden er soepeler regels en konden de studenten ‘s nachts meer uren maken. Apple ontdekte het onrecht na eigen onderzoek en besluit nu om Pegatron geen nieuwe opdrachten meer te geven totdat het arbeidsbeleid is aangepast. Er is overigens geen sprake van kinderarbeid of dwangarbeid.



Apple heeft een Supplier Code of Conduct met regels waaraan toeleveranciers moeten voldoen. Dit eist van leveranciers bijvoorbeeld dat ze studenten niet als goedkope arbeidskrachten inzetten voor simpel werk in de fabrieken. De studenten moeten nuttig werk doen, dat gerelateerd is aan hun studie. Apple houdt regelmatig audits om te controleren of fabrikanten zich daaraan houden, maar Pegatron had slinkse manieren gevonden om hier onderuit te komen. Dit gebeurde op twee locaties, in de Chinese steden Shanghai en Kunshan.

Enkele weken geleden constateerde Apple al dat er sprake was van overtredingen. Lopende opdrachten worden nog uitgevoerd, maar er komen geen nieuwe meer bij totdat Pegatron voldoende maatregelen heeft genomen. De verantwoordelijk manager voor studentenzaken is ontslagen en de studenten zouden van de productielijnen zijn gehaald. Ook zouden ze “met een gepaste vergoeding” de kans hebben gekregen om naar school te gaan.

Pegatron maakt onder andere iPhones, maar Apple’s maatregelen zullen op korte termijn weinig impact daarop hebben omdat de productie gewoon doorgaat. Voor toekomstige producten kan wel een tijdelijk tekort ontstaan.