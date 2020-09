Met Apple Watch Studio kun je zelf kiezen welke horlogekast en welk bandje je combineert. Daardoor ontstaan duizenden combinaties. Het is alleen beschikbaar in de Apple Store, niet bij andere winkels.

Apple Watch Studio: zelf kiezen

Voorheen kon je alleen de Apple Watch kopen in bepaalde combinaties, bijvoorbeeld spacegrijs met een zwart bandje. Sinds 2019 is daar verandering in gekomen met Apple Watch Studio. Je bent daarmee flexibeler in het kiezen van verschillende horlogekasten met bandjes. Het is alleen beschikbaar bij de Apple Store, niet bij andere winkels.

Hier kun je beginnen met samenstellen.

Apple Watch Studio: zo werkt het

In 2018 koos Apple ervoor om de horlogekast en het bandje van de Series 4 apart van elkaar te verpakken. De horlogekast zat daarbij in een soort nauwsluitend zakje. Dit maakt het voor Apple gemakkelijker om de horloges en bandjes op allerlei manieren met elkaar te combineren. Dat is wel nodig ook, want de meeste mensen hebben al de standaard kleur sportbandjes en nemen bij aanschaf van een nieuwe Apple Watch liever een bandje die ze nog niet hebben.

Op de website van Apple kun je zelf de gewenste combinatie samenstellen en je ziet meteen wat het gaat kosten. Je kunt Apple Watch Studio gebruiken in de Apple Store-app, op Apple’s website of in de winkels. Je hebt dan keuze uit twee formaten (40mm en 44mm), verschillende kleuren behuizing en een stuk of tien verschillende typen bandjes, die elk weer in meerdere kleuren verkrijgbaar zijn.

Bij het kiezen van je Apple Watch tik je op Creëer je eigen stijl om een maat, kast en bandje uit te kiezen. Na het samenstellen van de gewenste combinatie kun je opslaan of verder gaan.

In de fysieke Apple Store kun je ook kiezen uit meerdere bandjes. Hiervoor zijn speciale tafels gemaakt, waarbij je in een oogopslag kunt zien hoe je Apple Watch er met verschillende bandjes uit ziet. Deze nieuwe mix-and-match service geldt sinds de Apple Watch Series 5.

Wil je een Apple Watch kopen, bekijk dan ons overzicht met alle modellen. We hebben ook een overzicht van de meest recente Apple Watch-bandjes, die je achteraf kunt kopen om je smartwatch weer een heel ander uiterlijk te geven.