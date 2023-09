Op zoek naar een mooi hoesje voor je iPhone 15 Pro of iPhone 15 Pro Max? Er zijn al genoeg aanbieders die nu hoesjes hebben in leer, transparant kunststof of gerecycled materiaal, waardoor er keuze genoeg is. Bescherm je iPhone 15 Pro (Max) goed met deze backcovers, wallets en meer!

iPhone 15 Pro (Max) hoesjes voor meer bescherming

Wil je je gloednieuwe iPhone 15 Pro vanaf het eerste moment goed beschermen, dan heb je een nieuw hoesje nodig. De hoesjes voor de iPhone 14 Pro passen niet goed, dus je hebt een nieuwe nodig. Ga je de iPhone 15 (Pro) bestellen, shop dan meteen even verder voor een nieuw hoesje! Met deze aanraders zit je altijd goed.

Apple’s iPhone 15 Pro-hoesjes

Voor veel mensen zijn de hoesjes van Apple de eerste de beste keuze: ze zijn snel leverbaar, je weet zeker dat ze passen en er zijn weer mooie najaarskleuren voor 2023. Bij Apple kun je kiezen uit drie varianten:

Apple’s hoesjes zijn geschikt voor MagSafe, zodat ze magnetisch vastplakken aan de MagSafe Charger. Behalve bij Apple kun je natuurlijk ook voor je officiële Apple-accessoires ook terecht bij andere winkels, zoals Coolblue.

Nomad iPhone 15 Pro hoesjes

Ben je teleurgesteld dat Apple geen leren hoesjes meer maakt? Andere fabrikanten gaan er gewoon mee door en komen met hun vaste reeks aan lederen hoesjes, in de kleuren die je verwacht. Als je de gewoonte hebt om altijd een hoesje van Nomad te kopen, dan heeft het merk ook in 2023 weer de bekende line-up. Je kunt kiezen uit de Normad Horween MagSafe-hoes van een mooie kwaliteit leer. Maar je kunt ook kiezen voor de MagSafe Folio of een gladde MagSafe-case, allemaal uitgevoerd in lichtbruin, donkerbruin of zwart.

Nomad leren MagSafe Folio (€69,90): een bookcase met ruimte voor pasjes in de voorflap en MagSafe aan de achterkant

Nomad MagSafe van normaal leer (€69,90): eenvoudig hoesje met een gladde uitstraling

Nomad Horween MagSafe van speciaal leer (€79,90): gemaakt met minimale behandeling van het leer in een van de oudste leerlooierijen in de VS

Otterbox iPhone 15 Pro hoesjes

Bij Otterbox kun je altijd kiezen uit een ruime variatie aan hoesjes en sommige daarvan zijn ook bij de Apple Store verkrijgbaar. Bij Apple vind je de Otterbox Figuera (links op de foto) met een vlammend kleurenpatroon in blauw, roze, zwart of meerkleurig. Je zou ook kunnen kiezen voor de transparante Otterbox Lumen (rechts) die op de achterkant een opvallende MagSafe-ring heeft.

Otterbox Figuera (€54,95): met wolkenpatroon en MagSafe

Otterbox Lumen (€54,95): een transparante case met een MagSafe-ring in roze, blauw, grijs of zwart

Elders vind je nog meer interessante hoesjes van Otterbox:

Mujjo leren cases voor iPhone 15 Pro

Net als Nomad gaat Mujjo voorlopig door met het produceren van lederen hoesjes. Je kunt kiezen uit de gangbare kleuren zwart, bruin en blauw maar deze keer zit er ook een roodbruine variant bij. De Impact-case is extra schokbestendig en is nieuw in het assortiment. Deze is er voorlopig alleen in het zwart en een donkere blauwgrijze kleur.

Kies uit deze drie varianten:

Change Case voor iPhone 15 Pro

iPhone-hoesjes met nekkoord zijn populair bij sommige gebruikers. Zo hang je je toestel makkelijk om nek of schouder en heb je je handen altijd vrij. Deze hoes beschermt je iPhone tegen een val van maximaal 3,5 meter. Het hoesje is gemaakt van duurzaam materiaal dat biologisch afbreekbaar is, en daardoor beter voor het milieu. Het koord is langer of korter te maken en is ook te verwijderen. Kies uit beige, blauw of zwart.

Tech21 iPhone 15 Pro hoesjes

Bij Tech21 ben je goed af als je een transparante case zoekt. Je kunt kiezen uit modellen met of zonder MagSafe, die hetzelfde kosten. Opvallend bij deze case is dat ze gewoon transparant zijn, zonder opvallende gekleurde accenten. De varianten met MagSafe hebben een witte cirkel op de achterkant, die bij de donkere toestelkleuren natuurlijk wel wat meer opvalt. De hoesjes zijn gemaakt van 40% gerecycled plastic.

Decoded iPhone 14 Pro hoesjes

Het Nederlandse merk Decoded heeft twee soorten iPhone 15 Pro-hoesjes: de normale lederen variant en een walletvorm, waarbij je ruimte hebt om allerlei pasjes op te bergen. Ze zijn gemaakt van echt leer en zijn verkrijgbaar in de kleuren navy (donkerblauw), tan (bruin), zwart of clay (beige). Op de foto hieronder zie je alleen de wallet-case, maar als je een simpeler variant wilt met alleen een back cover, dan kan dat ook.

Nudient cases voor iPhone 15 Pro

Zoek je een echt dun hoesje voor je iPhone, maar moet het wel goede bescherming geven? Kijk dan eens naar het Nederlandse merk Nudient. Deze hoesjes zijn in heel veel kleuren verkrijgbaar, vooral in de wat neutralere kleuren. Voorheen hadden deze hoesjes als pluspunt dat er geen opvallende logo’s op stonden waardoor het een erg minimalistisch uiterlijk kreeg. Dat is bij de huidige hoesjes niet meer het geval: vooral bij de Base Case staat er nu duidelijk ‘Nudient’ op. Als je echter een hoesje zoekt in precies de juiste (pastel-)tint zit je met Nudient goed. Deze hoesjes zijn MagSafe-compatibel. Dat komt omdat ze zo dun zijn: slechts 1 mm. Ze zijn gemaakt van hard polycarbonaat en dankzij de ingebouwde Nudient-magneten lijnen ze automatisch goed uit. Verder zit er zacht textiel aan de binnenkant om je smartphone nog beter te beschermen. En dat alles in een case die superdun is. Er zijn drie varianten:

Goedkope iPhone 15 Pro (Max) hoesjes

Naast de bekende merken hebben ook de andere fabrikanten niet stilgezeten. Er zijn al genoeg merkloze en bijna-merkloze hoesjes voor de iPhone 15 verkrijgbaar die voor minder dan dertig euro in de winkel liggen. Kijk bijvoorbeeld eens naar deze:

Accezz: Keuze uit ruim 42 hoesjes van siliconen, kunststof en leer, vanaf €14,99

Bluebuilt: Huismerk van Coolblue, simpele hoesjes vanaf €19,99

ESR: diverse hoesjes met kickstand en hybride, gemaakt van kunststof en vanaf €13,90

iMoshion: bijna 100 hoesjes voor de iPhone 15, in elk denkbaar design vanaf €9,99



Selencia: hippe cases met leuke patronen, ook met nekkoord, vanaf €24,99

Spigen: doorzichtig of extra sterk in de varianten Rugged Armor en Tough Armor, vanaf €21,99

Valenta: leren bookcase voor een redelijke prijs, vanaf €29,95

XQISIT: transparante case, backcover of wallet-case zonder poespas, vanaf €17,95

In een iets hogere prijsklasse vind je deze hoesjes:

En natuurlijk kun je als prijsbewuste koper met geduld ook terecht bij AliExpress.