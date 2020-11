Weekend-kijktips: Paranormal, Chappie, Mad Men en meer

We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, Film1 en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Er zijn momenteel geen nieuwe series en films op Apple TV+, maar dat komt omdat Apple druk is met allerlei andere zaken.

Chappie

Te zien bij: Netflix

Deze film was eerder al te zien bij Pathé Thuis, maar nu kun je ook terecht bij Netflix.

In Chappie, de nieuwe futuristische actiefilm van de regisseur van District 9 en Elysium, wordt misdaad met behulp van robots bestreden door een brute politiemacht. Eén van deze robots wordt gestolen en opnieuw geprogrammeerd waardoor hij de eerste robot wordt die zelf kan nadenken en gevoelens heeft. Wanneer deze androïde, genaamd Chappie, gekidnapt wordt door criminelen vormt hij al snel een bedreiging voor de politiestaat. Alle middelen worden ingezet om hem te vernietigen en te voorkomen dat er meerdere soortgelijke androïden worden geproduceerd.

Mad Men (S01-S07)

Te zien bij: Amazon Prime Video

Mad Men duikt in de levens, liefdes en ambities van een groep ongenadig competitieve mannen en vrouwen die bij een reclamebureau werken in de jaren zestig. De serie speelt zich af op en rond Madison Avenue, de bakermat van de New Yorkse advertentiebureaus, en tevens verwijzend naar de ‘Mad’ uit de titel. We maken kennis met de onvoorspelbare wereld van Don Draper, de grootste reclameman (en womanizer) in de business, en zijn collega’s van de Sterling Cooper Advertising Agency. Hoewel Don de regie in de vergaderkamer en de slaapkamer in handen heeft, heeft hij moeite om voor te blijven lopen op de snel veranderende tijden en zijn jonge ambitieuze collega’s..

Paranormal (S01)

Te zien bij: Netflix

Nadat een sceptische hematoloog allerlei onverklaarbare gebeurtenissen heeft meegemaakt, wordt hij ongewild een expert op het gebied van paranormale verschijnselen.

The Challenge ETA

Te zien bij: Amazon Prime Video

The Challenge ETA is een docuserie van acht afleveringen over het gevecht van de Guardia Civil tegen de Baskische terreurbeweging ETA. Een strijd die een halve eeuw duurde en leidde tot het opheffen van de terreurbeweging en het definitief neerleggen van wapens. The Challenge ETA is een ambitieuze productie die een mijlpaal wil bereiken in dit belangrijke hoofdstuk van de Spaanse geschiedenis.

Marionette

Te zien bij: Netflix

Na de tragische dood van haar man verhuist de kinderpsychiater Marianne naar Schotland. Een van haar nieuwe patiënten is de tienjarige Manny die beweert dat hij haar toekomst kan sturen.

Liar (S02)

Te zien bij: Videoland

Laura Nielson is een intelligente, toegewijde lerares, die net een relatie achter de rug heeft. De gerespecteerde, aantrekkelijke chirurg Andrew Earlham is weduwnaar. Zijn zoon zit bij Laura op school. Als Laura en Andrew elkaar ontmoeten, voelen ze zich tot elkaar aangetrokken en besluiten ze een avondje uit te gaan. Deze ogenschijnlijk onschuldige date heeft verstrekkende gevolgen. De levens van Laura, Andrew en hun familie raken totaal ontwricht als leugens en geheimen worden onthuld.