Het eerste Nederlandse winkelcentrum met indoor navigatie in Apple Kaarten is beschikbaar. In Stadshart Amstelveen kun je nu precies via Apple's Kaarten-app zien waar de winkels zijn, zo ontdekte iCulture na een lezerstip.

Sinds iOS 11 biedt Apple in een aantal landen indoor navigatie aan in Apple Kaarten. Het gaat dan vooral om luchthavens en winkelcentra. In Nederland kun je via Apple Kaarten in Schiphol navigeren, maar winkelcentra met indoor navigatie waren nog niet beschikbaar. In de VS is dit eerder de regel dan de uitzondering. Na bijna drie jaar heeft deze functie nu ook Nederland bereikt en wel het Stadshart winkelcentrum in Amstelveen.



Indoor navigatie in Apple Kaarten in Stadshart Amstelveen

Met de indoor navigatie zie je zeer nauwkeurig waar de winkels zich bevinden. Ook je eigen locatie wordt een stuk nauwkeuriger weergegeven dan bij de gewone navigatie, zoals in winkelcentra die geen indoor navigatie ondersteunen. Bovendien kan je bladeren op categorie. Zo zie je bijvoorbeeld welke kledingwinkels er zijn, waar je wat kan eten of drinken en waar de dichtstbijzijnde toiletten zich bevinden.

Een ander voordeel van indoor navigatie in winkelcentra, is dat je kan wisselen tussen etages. In het geval van Stadshart Amstelveen wissel je tussen de begane grond en -1. Liften, roltrappen en gewone trappen zijn ook op de kaart aangegeven. Om de navigatie te starten, open je simpelweg de Kaarten-app en zoek je naar Stadshart Amstelveen. Als je uitgezoomd bent, tik je op Bekijk binnenkant. Vervolgens filter je op type winkel of zoom je in op de kaart om de exacte locaties van de winkels te bekijken.

Het is niet helemaal duidelijk sinds wanneer de indoor navigatie in Stadshart Amstelveen beschikbaar is in Apple Kaarten. Op Apple’s pagina is de locatie nog niet toegevoegd. Mogelijk is het onderdeel van de 3D-kaarten van Amsterdam en omgeving, dat sinds een week beschikbaar is.

