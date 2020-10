Spotify widget in iOS 14 beschikbaar

De widgets zijn in iOS 14 één van de grote nieuwe verbeteringen. Hoewel ze geen interactieve elementen bevatten, geven de widgets wel snelle en handige informatie van je favoriete apps. Zo ook bij de nieuwe Spotify-widget in iOS 14.



Spotify heeft voor de widget goed gekeken naar de widget van Apple’s eigen Muziek-app. De mogelijkheden zijn namelijk identiek. Spotify heeft twee soorten widgets: een kleine vierkante en een bredere middelgrote widget. Op de kleinste widget zie je je meest recente album, nummer of afspeellijst. In de grotere versie zie je ook nog vier andere recente afgespeelde nummers, afspeellijsten en albums.

De kleur van de widget past zich aan aan de kleur van de cover van de afspeellijst of het muziekalbum. Standaard is de widget groen, maar na het afspelen van je eerste muziek met een ingestelde widget verschijnen de recente albums en afspeellijsten en past de kleur zich aan. De grote widget die de Muziek-app wel heeft, ontbreekt bij Spotify.

Omdat widgets geen interactieve elementen mogen bevatten, kun je vanaf de widget dus ook niet een nummer pauzeren of skippen naar een volgend nummer. Wel biedt het een snelkoppeling naar het desbetreffende nummer, album of afspeellijst.

Spotify widget niet zichtbaar?

Zie je de Spotify-widget nog niet? Zorg ervoor dat je de meest recente update van de Spotify-app hebt (versie 8.5.80) en open daarna de Spotify-app minimaal één keer. Speel ook voor de zekerheid een nummer af. Daarna kan je de widget toevoegen aan je overzicht of plaatsen op het beginscherm. Lees ook onze tip over het instellen van widgets op iPhone en iPad.