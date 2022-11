iPad Pro 2022 review

Van tevoren waren de verwachtingen voor de iPad Pro 2022 best wel hoog gespannen. Er gingen geruchten over draadloos opladen en/of MagSafe (voor het eerst in een iPad) en er werd zelfs gesproken over omgekeerd opladen, zodat je je iPhone of AirPods draadloos via de iPad Pro kan bijladen. Andere (minder spannende) verwachtingen waren bijvoorbeeld een verbeterde camera. Maar niets van dit alles bleek waar. Sterker nog, de nieuwe iPad Pro 2022 moet het alleen met wat betere specificaties doen. Is dat genoeg voor een mooi cijfer in onze iPad Pro 2022 review? Daar zijn we de afgelopen week achter gekomen tijdens het testen van de nieuwste iPad Pro. Spoiler: ondanks dat dit de beste iPad ooit is, is het wat ons betreft geen aanrader.

Reviewtekst: Benjamin Kuijten (@BenjaminRK). Het geteste exemplaar is een 12,9-inch iPad Pro (2022) Wifi + Cellular 1TB in spacegrijs. Het reviewexemplaar is voor de verkoopdatum beschikbaar gesteld door Apple. de iPad Pro 2022 is getest in oktober en november 2022 en de review beschrijft de situatie op dat moment.

Design iPad Pro 2022: onveranderd

Aluminium behuizing met platte zijkanten

Afmetingen 12,9-inch versie: 280,6 x 214,9 x 6,4mm

Afmetingen 11-inch versie: 247,6 x 178,5 x 5,9mm

Beschikbaar in twee kleuren: spacegrijs en zilver

Gewicht 12,9-inch versie: 682 gram (684 gram voor Cellular)

Gewicht 11-inch versie: 466 gram (468 gram voor Cellular)

Identiek ontwerp aan de voorgangers

De iPad Pro 2022 hanteert hetzelfde design als de voorgaande modellen. Om precies te zijn: het ontwerp is al sinds 2018 hetzelfde, wat betekent dat de iPad Pro nu alweer vier jaar hetzelfde uiterlijk heeft. Dat maakt dit ontwerp het langst gebruikte design in de geschiedenis van de iPad Pro. Is dat erg? Wij vinden van niet. Het ontwerp dat Apple in 2018 bedacht heeft, is ook in 2022 nog bij de tijd en zeker niet achterhaald. Het design is de afgelopen jaren alleen maar meer bij Apple’s andere producten gaan horen, met de komst van de iPhones met platte zijkanten. Zelfs de Apple Watch Ultra heeft hier iets van meegekregen, met het platte randje op het bovenste gedeelte.

Voor het 12,9-inch formaat vinden we dit ontwerp bovendien het meest praktisch. Door de platte zijkanten is de iPad niet veel groter dan het scherm zelf, waardoor hij nog relatief gemakkelijk in de hand ligt. De schermranden zouden misschien nog iets dunner kunnen, maar dat maakt het ook weer lastiger om vast te houden zonder iets op het scherm aan te raken. We vinden het daarom geen straf om voor het vierde jaar op rij dit ontwerp te blijven gebruiken.

Het enige waar je deze iPad Pro mee kan onderscheiden ten opzichte van de voorgangers, is de naamgeving achterop. Waar bij de vorige generaties alleen “iPad” gegraveerd stond, staat er nu “iPad Pro”. We zagen dat dit voorjaar ook al bij de iPad Air 2022, dus het is logisch dat de iPad Pro dezelfde behandeling gekregen heeft. Maar meer dan een klein detail is het niet.

Kleuren

Net als voorgaande jaren heeft Apple ook dit jaar gekozen voor spacegrijs en zilver. Wat daarbij opvalt is dat de spacegrijze variant een stukje lichter is dan voorheen. Dat vinden we een opvallende keuze, omdat het daarmee meer naar zilver neigt. We hadden dan ook liever gezien dat Apple gekozen had voor een veel donkerdere tint of misschien zelfs spacezwart zoals bij de iPhone 14 Pro. Dat had de iPad Pro toch een net wat andere look gegeven. Een gemiste kans. Spannende en vrolijke kleuren zoals bij de iPad 2022 hadden we niet verwacht, omdat de iPad Pro toch wat ‘serieuzer’ is dan de andere modellen.

Scherm iPad Pro 2022: nog steeds erg goed, maar we missen nog wel iets

Twee varianten: 12,9- en 11-inch

12,9-inch: Liquid Retina XDR-display van mini-LED

11-inch: Liquid Retina-display van LED

Resolutie: 2732 x 2048 (12,9-inch); 2388 x 1668 (11-inch)

600 nits helderheid (standaard), 1600 nits piekhelderheid bij 12,9-inch

Talloze geavanceerde schermtechnieken: ProMotion, brede kleurweergave (P3), True Tone, vingerafdrukbestendige coating, volledig gelamineerd, antireflectiecoating

Qua scherm hebben we weinig te klagen over de iPad Pro 2022. Dit model heeft nog steeds het mooiste iPad-scherm wat we ooit gezien hebben. Ook in vergelijking met andere tablets scoort de iPad Pro pluspunten als het om het scherm gaat. Maar: we hebben het dan vooral over de 12,9-inch versie. Alleen dit model heeft een mini-LED-display, wat beduidend betere zwarttinten en mooiere kleuren oplevert. Ook zorgt dit scherm ervoor dat de helderheid bij HDR-content veel hoger is, waardoor alles van het scherm spat. Het is nog altijd een genot om de talloze 4K HDR YouTube-filmpjes op de iPad Pro te bekijken. Ook series op Apple TV+ kijken is op deze iPad een groot plezier.

Maar helaas heeft Apple niet de keuze gemaakt om dit jaar ook de 11-inch iPad Pro uit te rusten met een mini-LED-display. Deze heeft nog steeds hetzelfde Liquid Retina LED-display. Op zich is de kwaliteit van dit display ook erg goed, maar je merkt toch duidelijk verschil met de 12,9-inch versie. Wil je graag de beste iPad? Dan betekent het dat je dit jaar nog steeds voor de 12,9-inch versie moet kiezen.

Bij de vorige generatie van de iPad Pro 12,9-inch werd nog wel eens geklaagd over blooming. Dat is het effect waardoor bijvoorbeeld witte tekst op een zwarte ondergrond nog wat doorlekt en er dus een lichteffect rondom de tekst zichtbaar is. Dat is ook bij dit nieuwe model nog steeds zichtbaar, maar erg storend vinden we dat niet. Je ziet het vooral als je je er sterk op focust, maar we zien hier verder geen problemen in.

Hardware en prestaties iPad Pro 2022: hier vinden we de verbeteringen

Nieuwe M2-chip

8-core CPU en 10-core GPU

16-core Neural Engine

8GB of 16GB RAM (afhankelijk van opslagcapaciteit)

Keuze uit 128GB, 256GB, 512GB, 1TB en 2TB opslag

Vier speakers met Dolby Atmos-ondersteuning

Usb-c-poort met Thunderbolt/USB 4-specificaties

Wifi 6E, voor het eerst in een Apple-product

Cellular-model met 5G

Face ID-gezichtsherkenning

10 uur batterijduur

Eerste iPad met M2

De eerste vernieuwingen van de iPad Pro 2022 vind je op het gebied van hardware en prestaties. De ster van de show is de M2-chip. In de vorige generatie zat nog een M1-chip en de nieuwere variant is volgens Apple 15% sneller en ook de graphics zijn 35% sneller. Ook de Neural Engine is verbeterd. Wat heb je daar in de praktijk aan? Geavanceerde apps voor foto- en videobewerking werken iets sneller, games zien er wat beter uit en hele zware taken zoals 3D-modellen maken in augmented reality werken wat beter. Apple strooit nogal met cijfertjes, maar het doel daarvan lijkt vooral om te verbloemen wat dit nou echt voor jou als gebruiker betekent. Het antwoord op die vraag: niet zo gek veel. De M1-chip in de iPad Pro was al retesnel en kon al heel veel geavanceerde taken doen. Het is niet zo dat de M2-chip ervoor zorgt dat er nu veel meer mogelijk is en dat je op deze iPad Pro 2022 dingen kan doen die voorheen ondenkbaar waren.

Bij de vorige iPad Pro 2021 merkten we al op dat de M1-chip door de beperkingen van iPadOS niet volledig benut wordt. Dat is met de M2-chip nog veel meer het geval. In anderhalf jaar tijd zijn er in iPadOS geen functies bijgekomen die beter werken op een M2 iPad Pro dan op een de M1-versie. Stage Manager bijvoorbeeld kent op de M2-versie dezelfde beperkingen als op de M1 iPads. Apple heeft (vooralsnog) geen functies in petto die je alleen op de M2 iPad Pro vindt. Aan de ene kant is dat goed, want daardoor hoeven heel veel gebruikers de nieuwste functies niet te missen. Aan de andere kant vinden we dat jammer, omdat de noodzaak voor de M2-chip daardoor een stuk kleiner is.

In het alledaagse gebruik merk je dan ook niks van de M2-chip ten opzichte van de M1-chip of zelfs de oudere A-chips in eerdere iPads. Alles werkt nog net zo vloeiend en zonder haperingen. Wel geldt: hoe ouder de chip, hoe langer sommige geavanceerde taken in foto- en videobewerkingsapps duren. Maar dat verschil vinden we eigenlijk te verwaarlozen. Al met al houden we het gevoel over dat de M2-chip onderbenut blijft.

Nu met Wifi 6E

Apple heeft daarnaast voor het eerst Wifi 6E toegevoegd in een product. Dit levert, indien je een geschikt modem hebt, een stabielere verbinding op. Het is een fijne extra, maar het feit dat dit één van de belangrijkste verbeteringen in de iPad Pro 2022 is, geeft al aan hoe weinig Apple vernieuwd heeft. Normaal gesproken zou zo’n verbetering als Wifi 6E een klein detail zijn dat pas ontdekt wordt in de kleine lettertjes van de specificaties, maar nu noemt Apple Wifi 6E als belangrijke verbetering. Omdat wij geen geschikte router hebben om deze verbetering te kunnen testen, kunnen we helaas niet zeggen in hoeverre Wifi 6E nou zoveel beter is. Maar wat we wel kunnen zeggen is dat de iPad Pro met een Wifi 6-router ook prima presteert en we nooit last hebben van instabiele verbindingen.

Andere noemenswaardige specs in deze iPad Pro 2022 zijn de vier speakers met ondersteuning voor Dolby Atmos, de usb-c-poort met Thunderbolt/USB 4-specs en de Face ID-gezichtsherkenning. De speakers klinken nog net zo goed als voorheen en is één van de voordelen van de iPad Pro. Een film of serie kijken op dit model is dan ook geen straf, zelfs zonder hoofdtelefoon of oortjes. Maar wederom: dat gold ook al voor de vorige generatie.

Wat betreft de usb-c-poort is het fijn dat je er allerlei accessoires op kan aansluiten en dat het de beste specs heeft van alle iPads. Al vragen wij ons wel af hoe vaak mensen dit nou echt gebruiken. Het is goed dat het kan en het is prettig dat Apple hier niet op bezuinigd heeft (in tegenstelling tot bij de iPad 2022), maar wij gebruiken het niet dagelijks. Het zal vooral van pas komen als de iPad Pro jouw laptopvervanger is, hoewel dat nog altijd niet optimaal is dankzij de beperkingen van iPadOS.

Tot slot vinden we Face ID op de iPad Pro nog steeds goed werken en het is daarbij vooral fijn dat het vanuit elke hoek werkt, hoe je de iPad Pro ook vasthoudt. Tenzij je bij het vasthouden per ongeluk de camera met je hand bedekt, doordat de frontcamera en sensoren nog steeds aan de zijkant zitten als je de iPad Pro horizontaal vasthoudt, wat de meeste mensen doen. Dat blijft toch wat onwennig.

Camera iPad Pro 2022: vreemde keuze

12-megapixel groothoek en 10-megapixel ultragroothoekcamera

Met LiDAR-scanner en True Tone-flash

Video opnemen in ProRes (vereist app van derden)

Camera aan de voorkant: 12-megapixel TrueDepth met Center Stage

Positie van de frontcamera: nog steeds aan de korte zijkant

Positie frontcamera: onbegrijpelijk

Voor de camera’s van de iPad Pro 2022 heeft Apple een opmerkelijke keuze gemaakt en dan met name de camera aan de voorkant. Waar de iPad 2022 de frontcamera eindelijk boven het scherm heeft (als je de iPad horizontaal in landschapsweergave gebruikt), zit deze op de iPad Pro 2022 nog steeds op de korte kant. Dat betekent dat de frontcamera links aan de zijkant zit als je de iPad Pro horizontaal gebruikt (bijvoorbeeld in een toetsenbordhoes). Dat is buitengewoon onhandig tijdens het videobellen, omdat de kijkhoek dan heel vreemd is. Je bent altijd op een vreemde manier in beeld, terwijl je op de iPad 2022 keurig netjes in het midden van het beeld staat waarbij de camera ook een beetje van boven kijkt. De kijkhoek van de frontcamera op de iPad Pro 2022 is altijd onvoordelig: je zit scheef en het beeld is een beetje schuin van onderen (met dubbele kin als gevolg). Voor je gesprekspartner lijkt het daardoor altijd alsof je wegkijkt van de camera, omdat je naar het scherm zelf moet kijken. Kijk je wel recht de camera in, dan kun je je gesprekspartner op het scherm weer moeilijk zien.

We vinden het onbegrijpelijk dat Apple de verplaatsing van de frontcamera wel in de iPad 2022 gedaan heeft, maar niet in de duurste iPad Pro. De reden hiervoor blijft gissen, maar mogelijk heeft dit te maken met de locatie waar je de Apple Pencil magnetisch vastklikt en oplaadt. Dat doe je namelijk aan diezelfde zijkant als waar bij de iPad 2022 de frontcamera zit. Apple had mogelijk geen plek meer om in diezelfde rand ook de cameramodule te verwerken. Maar het is aan Apple om dan een oplossing te bedenken en dat is ze deze keer blijkbaar niet gelukt. We gaan ervan uit dat de frontcamera ook op de iPad Pro ooit verplaatst gaat worden, maar nu is dat dus nog niet zover. Het vreemde is ook dat je de iPad tegenwoordig bijna alleen nog maar horizontaal gebruikt. Waar de iPad voorheen vooral gepresenteerd werd als apparaat dat je staand gebruikt (voor het lezen van kranten, tijdschriften en boeken), doe je de meeste taken nu horizontaal: films en series kijken, browsen, games spelen en foto- en videobewerking. Helemaal als je een toetsenbordhoes gebruikt.

Camera aan achterkant

De specs van de camera aan de achterkant zijn ongewijzigd gebleven en dat vinden we eigenlijk prima. De mooiste foto’s maken doe je toch liever met een handzame iPhone dan met een 12,9- of 11-inch iPad. De 12-megapixel groothoekcamera en 10-megapixel ultragroothoekcamera zijn goed genoeg voor waar je de iPad voor gebruikt. Alleen de ultragroothoeklens had wel iets beter gekund, maar eerlijk gezegd gebruiken wij die maar zelden op de iPad Pro. De camera gebruiken we vooral voor het scannen van documenten en tijdens een FaceTime-gesprek en daarmee voldoet de iPad prima. Overigens kun je nu ook filmen in ProRes, maar gek genoeg heb je hier wel een extra app voor nodig. De iPad Pro kan niet standaard in ProRes filmen, terwijl de iPhone dat wel kan. Het is niet duidelijk of dit een bewuste keuze is en of hier nog verandering in komt in een toekomstige iPadOS-update.

Accessoires iPad Pro 2022: dezelfde Apple Pencil, maar toch wat nieuws

Geschikt voor Apple Pencil 2

Nu ook met Apple Pencil Hover

Ook beschikbaar: Magic Keyboard voor iPad en Smart Keyboard

De iPad Pro 2022 werkt nog steeds met de Apple Pencil 2. We vinden het fijn dat Apple niet gekozen heeft voor een nieuwe generatie Apple Pencil, want dat zou betekenen dat je weer een nieuwe Apple Pencil moet kopen als je bijvoorbeeld overstapt van de iPad Pro 2018. Je kunt nu gewoon dezelfde tweede generatie Apple Pencil blijven gebruiken en krijgt daar ook nog een extra functie bij die alleen op de iPad Pro 2022 werkt. Het gaat om Apple Pencil Hover. Daarmee wordt nog voordat je de pen op het scherm zet een preview getoond waar je gaat tekenen. Wij zijn geen geoefende tekenaars, maar we kunnen ons voorstellen dat dit een welkome functie is. Het maakt het een stuk makkelijker om nauwkeuriger te tekenen, omdat je van tevoren al ziet waar de lijn getrokken wordt. Het is niet helemaal duidelijk waarom dit alleen op de iPad Pro 2022 werkt, maar mogelijk komt dat door een verandering in het display of de extra kracht van de M2-chip.

Bekijk ook Zo werkt de nieuwe Apple Pencil hover-functie op de iPad Pro De nieuwste iPads Pro bieden een nieuwe hover-functie. Dit houdt in dat de Apple Pencil al op een afstand van 12mm van het scherm herkend wordt. Je krijgt dan een stipje op het scherm te zien. Hoe het werkt en waarom je het zou willen gebruiken, lees je hier!

Maar behalve voor tekenen, komt het ook van pas bij het navigeren door de iPad. Hang je de Apple Pencil boven een appicoontje, dan wordt deze een stukje uitvergroot. En hou je de schrijfpen boven een link in Safari, dan licht deze op. Je ziet dan beter waar je tikt en je Apple Pencil wordt daarmee een soort cursor. Als je de Apple Pencil nooit gebruikt om je iPad te bedienen, zul je er niet veel van merken. Maar wij gebruiken de Apple Pencil regelmatig op deze manier en dan is de Hover-functie een welkome toevoeging.

De iPad Pro 2022 werkt verder nog met het Magic Keyboard en dat is exact hetzelfde model als bij de vorige generaties. Het Magic Keyboard Folio voor de iPad 2022 werkt dus niet op de nieuwe iPad Pro en dat vinden we toch jammer. Het Magic Keyboard voor de iPad is toch behoorlijk groot en zwaar en het zou fijn zijn als je het toetsenbord los kan halen, zoals bij de nieuwe Folio-versie. Ook de functietoetsen missen we nu nog steeds op het Magic Keyboard voor de iPad Pro.



Apple Pencil Hover in actie, waarbij het appicoontje iets groter wordt zonder dat je het scherm aanraakt.

Software op iPad Pro 2022: nog steeds beperkt

Ondersteuning voor alle nieuwe iPadOS 16-functies, waaronder Stage Manager

Krijgt uitgebreide ondersteuning voor externe schermen

Ondanks toevoegingen zijn mogelijkheden nog steeds beperkt

De iPad Pro 2022 draait standaard op iPadOS 16 en heeft daarmee alle nieuwe functies van de update meteen aan boord. Daaronder bevindt zich ook Stage Manager, een nieuwe manier om je iPad te gebruiken. Stage Manager is er vooral voor mensen die hun iPad als laptopvervanger willen gebruiken, maar zoals we in onze iPadOS 16 review al opgemerkt hebben, werkt Stage Manager verre van ideaal. Hoewel je nu wel meerdere vensters bij elkaar kan zetten en ook het formaat daarvan aan kan passen, is het wisselen tussen vensters en apps in de praktijk wel erg verwarrend. Apps verplaatsen zich naar een plek waar je dat niet verwacht en dat maakt het hele gebruik van Stage Manager ingewikkelder dan nodig. In iPadOS 16.2 voegt Apple later dit jaar ook ondersteuning voor externe schermen toe, maar alleen als je gebruikmaakt van Stage Manager. Je kunt dan op het tweede externe scherm een aparte groep apps gebruiken, waardoor je als het ware twee Stage Manager-opstellingen tegelijk kan gebruiken. Het is jammer dat Apple de ondersteuning voor externe schermen niet los ziet van Stage Manager, maar op dit moment moeten we het hier maar mee doen.

Dat betekent wel dat iPadOS nog nagenoeg net zo beperkt is als voorheen. We hadden graag gezien dat Apple bijvoorbeeld Split View zou uitbreiden naar meer dan twee vensters tegelijk. Het is niet nodig om het hele wiel opnieuw uit te vinden (zoals Apple met Stage Manager wel wil doen). We weten niet of het kopieren van macOS naar de iPad een betere keuze was geweest, maar feit blijft wel dat iPadOS 16 voor veel mensen als laptopvervanger nog niet voldoet. En daarmee geldt dit automatisch ook voor de iPad Pro 2022, ondanks de M2-chip die je ook in de MacBook Air 2022 vindt.

Bekijk ook iPadOS 16 review: meer Mac dan ooit (maar is dat wel goed?) Met iPadOS 16 probeert Apple van de iPad nog meer een 'echte' computer te maken. Dat probeert het bedrijf eigenlijk ieder jaar, maar hoe brengen ze het er nu vanaf? Lees in deze review hoe wij de nieuwe grote update ervaren.

Voor wie is de iPad Pro 2022?

Je vraagt je misschien af: moet ik nu de iPad Pro kopen? We vinden het advies voor dit jaar lastiger dan ooit. De iPad Pro is er als lijn in eerste instantie voor de Pro’s die alles uit hun iPad willen halen en veel creatieve taken doen. Denk aan tekenen, foto- en videobewerking en het maken van 3D-modellen. De iPad Pro spreekt daardoor een vrij beperkte groep gebruikers aan, omdat het merendeel terecht kan bij de veel goedkopere standaard-iPad of iPad Air.

Daar komt ook nog eens de vraag bij voor wie specifiek de iPad Pro 2022 bedoeld is. We vinden dit model alleen de moeite waard als je nog een model uit 2017 of ouder hebt of nog helemaal geen iPad Pro hebt en meteen het beste en meest uitgebreide model wil. Maar zelfs dan raden we aan om op z’n minst het 2021-model te overwegen. Kies je voor de iPad Pro 2021, dan mis je nauwelijks functies. Het enige dat ontbreekt is de Apple Pencil Hover functie en de iets betere chip, maar dat vinden wij het verschil in aanschafprijs (het scheelt minimaal €200,-) echt niet waard. Lees ook onze vergelijking tussen de iPad Pro 2021 en iPad Pro 2022.

Bekijk ook iPad Pro 2022 vs iPad Pro 2021: 5 redenen waarom je beter voor het model van vorig jaar kan kiezen De iPad Pro 2022 en iPad Pro 2021 lijken heel erg op elkaar. Sterker nog: de verschillen zijn zo klein dat we vinden dat de iPad Pro 2021 de veel betere keuze is. Wij laten je zien waarom.

Score 7.5 iPad Pro 2022 €1.069 Voordelen + Superkrachtige iPad met de beste prestaties

Apple Pencil Hover is een fijne verbetering

Nog steeds een prachtig scherm voor 12,9-inch versie

Design nog steeds mooi Nadelen - Bar weinig verbeteringen ten opzichte van 2021-model

Wel erg duur geworden

Frontcamera op verkeerde plek

Kracht van de iPad niet benut door beperking iPadOS

11-inch versie nog zonder mini-LED

Conclusie iPad Pro 2022

Begrijp ons niet verkeerd: de iPad Pro 2022 is een geweldige iPad waar je alles mee kan doen wat je op een iPad zou willen doen. De specs zijn ongeëvenaard en dankzij de M2-chip is het de krachtigste tablet ooit. Maar heb je dat allemaal wel nodig? De iPad Pro haalt voor ons gevoel lang niet alle kracht uit de M2-chip en voelt daarom nogal overpowered. Tel daarbij op dat er verdomd weinig verbeteringen in dit model zitten ten opzichte van de voorganger. De vorige generaties hadden telkens al kleine verbeteringen, maar dit jaar slaat Apple alles. Wat ons betreft hadden ze de iPad Pro 2022 dan ook niet uit hoeven brengen. Gebruikers die nog een 2020-model of nieuwer hebben hoeven absoluut niet te upgraden en als je nog een 2018 model of ouder hebt is de 2021-variant eigenlijk een betere keuze.

Tel daarbij op dat de prijzen van de iPad Pro 2022 inmiddels de pan uit vliegen. Waar voorheen de 11-inch versie te koop was vanaf €899,-, ben je nu minimaal €1.069,- kwijt. De grotere 12,9-inch versie stijgt zelfs van zo’n €1.219,- naar €1.469,-. En inmiddels is het 2021-model bij diverse winkels in prijs verlaagd, waardoor het verschil nog groter is. Dat verschil in prijs is het wat ons betreft absoluut niet waard om voor de 2022-versie te kiezen. Sterker nog: afhankelijk van wat je met de iPad wil doen, is een nieuwe MacBook Air M2 misschien wel en veel betere keuze. Op de lange termijn kan de iPad Pro 2022 misschien wel een goede keuze zijn, maar we verwachten dat er tegen die tijd al een 2023- of 2024-model is, waar hopelijk meer vernieuwd is dan alleen een betere chip. We hopen dan dat in ieder geval de frontcamera op een logische plek zit.

iPad Pro 2022 kopen

Wil je na het lezen van deze iPad Pro 2022 review de nieuwste iPad Pro kopen? Hij is verkrijgbaar bij Apple en diverse andere winkeliers. Dit zijn de prijzen voor de 11-inch iPad Pro 2022:

En dit zijn de prijzen voor de 12,9-inch iPad Pro 2022:

De iPad Pro-modellen van 2021 en 2022 zijn ook te vinden bij deze winkels:

Er zijn nog geen goede aanbiedingen voor het 2022-model, maar voor de voorganger kun je soms leuke deals vinden.

Bekijk ook iPad kopen in Nederland: prijzen, aanbiedingen en meer Wil je een iPad kopen? Dan vind je in dit artikel alle informatie over iPad-aanbiedingen en prijzen. Met actuele prijzen van de iPad Pro, iPad Air, het standaardmodel en de iPad mini. We helpen je in dit artikel met het kopen van de iPad die voor jou het meest geschikt is.