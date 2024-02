Apple zou plannen hebben om in 2026 een opvouwbaar apparaat uit te brengen, dat de iPad mini kan vervangen. Het zou gaan om een 7-inch tot 8-inch apparaat, beweert de Koreaanse site The Elec.

De iPad mini heeft jarenlang een schermformaat van 7,9-inch gehad. Sinds het redesign in 2021 is het scherm gegroeid naar 8,3-inch. Daarmee is de iPad mini nog steeds klein genoeg om in je achterzak of in de binnenzak van een jasje te steken. Een opvouwbare variant zou de tablet nog draagbaarder kunnen maken. The Elec denkt dat Apple tussen 2026 en 2027 een opvouwbaar device uitbrengt. Dit zou ook een opvouwbare iPhone kunnen zijn, met een schermformaat dat de iPad mini overbodig maakt. Samsung Display en LG Display zouden sinds vorig jaar al samples van opvouwbare schermpanelen naar Apple hebben opgestuurd. Deze hebben een formaat van 7- en 8-inch.

Tegelijk zou Apple actief bezig zijn met de ontwikkeling van een iPad mini met OLED-scherm. Als Apple besluit om een opvouwbaar paneel te maken, kan het nog alle kanten op. Er zouden “verschillende ideeën” circuleren over het ultradunne glasmateriaal dat gebruikt moet worden. Ook wat het opvouwbare afdekvenster en het scharnier betreft zijn er meerdere oplossingen mogelijk. Het scherm moet betrouwbaar functioneren en ook bij meermaals open- en dichtklappen nog steeds goed functioneren.

Samsung Fold heeft hetzelfde formaat

Fabrikant Samsung zou het meest actief zijn bij het aanleveren van ideeën en zal waarschijnlijk de primaire leverancier worden, als Apple besluit tot een release in 2026. Samsung kan voor de opvouwbare panelen gebruik maken van de zesde generatie A3 of A4 OLED-productielijn, waar ook de OLED-panelen voor de iPhone worden gemaakt.

Zelfde formaat: de Samsung Galaxy Fold5.

Samsung heeft op de eigen website een terugblik staan over de verschillende opvouwbare apparaten die ze al hebben uitgebracht: van de allereerste Galaxy Fold uit 2019 tot de Galaxy Z Fold 5 uit 2023. Die laatste heeft een 7,6-inch scherm en is dus qua formaat vergelijkbaar met de het opvouwbare apparaat waar Apple aan zou werken. De vraag is alleen: hoe gaat Apple zich onderscheiden met een soortgelijk apparaat dat Samsung al meer dan vijf jaar uitbrengt?

Eerder waren er al geruchten over een groter 20,5-inch opvouwbaar apparaat, dat waarschijnlijk pas veel later op de markt zal komen en meer bedoeld is als laptopvervanger. Ook waren er geruchten over een 8-inch opvouwbare iPhone die in 2023 op de markt had moeten komen. Later werd gesproken over “op z’n vroegst 2025” maar ook die optimistische deadline zal waarschijnlijk niet worden gehaald.

Fans van de iPad mini kunnen waarschijnlijk nog wel uitkijken naar een nieuw model: de iPad mini 7 verschijnt naar verwachting later dit jaar met hetzelfde design, maar met een iets nieuwere processor binnenin.