Als je dacht dat het onduidelijk was welke Apple Pencil met welke iPad werkt, heb je het aanbod van Apple’s toetsenbordhoezen voor iPad nog niet gezien. Apple heeft in al die jaren in totaal maar liefst vijf verschillende toetsenbordhoezen uitgebracht, die allemaal geschikt zijn voor bepaalde modellen iPads. Wil je weten welk iPad-toetsenbord voor jouw iPad geschikt is? Dan vind je hier het definitieve antwoord.

Welk iPad-toetsenbord moet ik hebben?

Dit zijn de iPad-toetsenborden van Apple waar je uit kan kiezen:

Daarnaast zijn er ook nog diverse alternatieven van onder andere Logitech. Je kunt natuurlijk ook een Bluetooth-toetsenbord gebruiken. Dit werkt op alle modellen. Check ook ons overzicht van iPad-toetsenbordhoezen.

Apple’s Magic Keyboard-lijn bestaat uit een traditioneel toetsenbord met toetsenbordverlichting, inclusief ingebouwd trackpad. Dit zijn de meest complete modellen. Daarnaast zijn er nog de goedkopere Smart Keyboards. Deze zijn van een stoffen behuizing, waarbij ook de toetsen van stof gemaakt zijn. Deze hoezen zijn daardoor ook wat dunner. Er zit geen trackpad ingebouwd.

Magic Keyboard voor iPad Pro (2024)

Het Magic Keyboard voor iPad Pro, zoals deze voluit heet, is alleen geschikt voor de iPad Pro uit 2024 met M4-chip. Deze werkt dus niet met oudere iPad Pro-modellen. Nieuw in dit Magic Keyboard is de aluminium behuizing aan de binnenkant, de extra rij functietoetsen (inclusief escape-knop) en een groter trackpad met haptische feedback.

Magic Keyboard voor iPad (2020)

In 2020 bracht Apple het eerste Magic Keyboard uit. Dit is de eerste generatie, bedoeld voor de iPad Pro (met uitzondering van het 2024-model) en iPad Air. Het Magic Keyboard heeft een zwevend design, met een ingebouwd traditioneel toetsenbord met verlichting en trackpad. De behuizing is in z’n geheel van een rubberachtige stof (met uitzondering van de toetsen). Er is een witte en zwarte variant.

Magic Keyboard Folio voor iPad (2022)

Het Magic Keyboard Folio is een variant van het gewone Magic Keyboard, maar dan alleen voor de ipad 2022. Het unieke van deze variant is dat hij een afneembaar toetsenbord heeft en dat de standaard aan de achterkant zit. Je moet deze uitklappen om de iPad rechtop neer te kunnen zetten. Er zit ook een rij functietoetsen op. Overige specificaties zijn gelijk aan het gewone Magic Keyboard.

Smart Keyboard Folio (2018)

Deze Folio-variant van Apple’s Smart Keyboard is alleen geschikt voor recente iPad Pro’s en iPad Air’s, met uitzondering van de iPad Pro 2024. Het Smart Keyboard Folio heeft geen trackpad en het toetsenbord zelf is gemaakt van een stoffen behuizing. De toetsen hebben daardoor ook een hele lage key-travel, waardoor het niet zo typt als een traditioneel toetsenbord. De Folio beschermt zowel de voor- als achterkant en bevestig je magnetisch.

Smart Keyboard (2015)

Het eerste Smart Keyboard werd geïntroduceerd in 2015, bij de allereerste iPad Pro. Deze toetsenbordhoes is alleen geschikt voor de iPads zonder platte zijkanten, maar met Smart Connector. Naast de oudere iPad Pro’s en iPad Air, gaat het ook om de instap-iPad van 10,2-inch. Het Smart Keyboard heeft een stoffen behuizing en lage key-travel. Het verschil met de Folio-variant is dat deze ingeklapt alleen het scherm beschermd.

Het Smart Keyboard is niet meer bij Apple. Je vindt hem nog wel bij andere winkeliers.

Conclusie iPad-toetsenbord kiezen

Nu je weet welk toetsenbord op welke iPad past, kun je hopelijk een betere keuze maken. Het Magic Keyboard (in welke vorm dan ook) biedt de meeste functies dankzij het ingebouwde trackpad en volledige toetsenbord. Maar dat zie je ook terug in de prijs. Het Magic Keyboard is alleen geschikt voor iPads met vlakke zijkanten.

Het Smart Keyboard Folio is de goedkopere variant, eveneens geschikt voor alle iPads met vlakke zijkanten. Deze heeft geen ingebouwd trackpad en de toetsen zijn gemaakt van stof. Dat geldt ook voor het gewone Smart Keyboard, dat alleen voor de oudere iPads (met thuisknop) geschikt is.

Hieronder vind je nog een tabel, zodat je per toetsenbordmodel kan zien voor welke iPads hij geschikt is.

Magic Keyboard iPad Pro Magic Keyboard Magic Keyboard Folio Smart Keyboard Folio Smart Keyboard Bluetooth-toetsenbord iPad Pro 2024 ✅ ❌ ❌ ❌ ❌ ✅ iPad Pro 2022 – iPad Pro 2018 ❌ ✅ ❌ ✅ ❌ ✅ iPad Pro 2017 ❌ ❌ ❌ ❌ ✅ ✅ iPad Pro 2016/2015 ❌ ❌ ❌ ❌ ✅ ✅ iPad Air 2024 ❌ ✅ ❌ ✅ ❌ ✅ iPad Air 2022 ❌ ✅ ❌ ✅ ❌ ✅ iPad Air 2020 ❌ ✅ ❌ ✅ ❌ ✅ iPad Air 2019 ❌ ❌ ❌ ❌ ✅ ✅ iPad 2022 ❌ ❌ ✅ ❌ ❌ ✅ iPad 2021 ❌ ❌ ❌ ❌ ✅ ✅ iPad 2020 ❌ ❌ ❌ ❌ ✅ ✅ iPad 2019 ❌ ❌ ❌ ❌ ✅ ✅ iPad mini 2021 en ouder ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ✅

Je kunt natuurlijk ook altijd nog kiezen voor een Bluetooth-toetsenbord voor jouw iPad. Hou er wel rekening mee dat deze dus niet verwerkt zit in een hoes en je deze apart met je mee moet nemen. Maar als je slechts af en toe wil typen en al een gewone hoes voor je iPad hebt, is dit zeker nog een mogelijkheid.