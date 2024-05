We beginnen met een accessoire dat nu al te koop is: een lekkagesensor, bedoeld voor de keuken, badkamer, kelder en andere ruimtes waar je last zou kunnen hebben van waterlekkage. Deze heeft een IP-rating 67 en geeft een alarm van 100 decibel als er vocht gedetecteerd wordt. Er zijn twee varianten: het goedkoopste model kost 22 euro en is nu al verkrijgbaar, terwijl er ook een uitgebreider model met sensorkabel van 1 meter is, waarmee je op moeilijk bereikbare plaatsen kunt meten. Deze is 2 euro duurder. Hiermee zou je de sensorkabel bijvoorbeeld achter de wasmachine kunnen neerleggen. De sensor werkt op twee AAA-batterijen die 18 maanden meegaan. Je krijgt een melding in de SwitchBot-app als de batterijen bijna leeg zijn.

De waterdetector is voorzien van Bluetooth- en wifi (2.4GHz)-verbinding en vereist geen hub. De fabrikant spreekt bij services van derden over Siri, Google Home, Amazon Alexa, IFTTT en Samsung SmartThings. De sensor is te koppelen aan andere onderdelen van het SwitchBot-ecosysteem, waarbij je met spraakopdrachten de status kunt controleren in geval van lekkage.

SwitchBot had al langer een binnen/buitenthermometer waarmee je de temperatuur en luchtvochtigheid zowel binnen als buiten kunt meten. Ook die kost rond de 20 euro. Ben je op zoek naar een HomeKit-watersensor dan is er nog wel wat meer keuze, zoals lekkagedetectoren van Eve, Meross, Aqara en IKEA.

