Introductie

Apple heeft nog nooit zoveel iPads verkocht en thuiswerken is daarin een belangrijke factor geweest. En als je bergen werk wilt verzetten is de iPad Pro daarbij de eerste keuze voor mensen die wat hogere eisen hebben. De 2021-versie van de iPad Pro zorgt nog meer voor een desktop-ervaring: er zit zelfs een desktop-processor in, die zoveel power geeft dat veel mensen zich zullen afvragen of ze dat ooit nodig zullen hebben. Wij hebben de 12,9-inch iPad Pro getest (verkrijgbaar vanaf €1.219), met het nieuwe Liquid Retina XDR-scherm, 5G en een verbeterde camera. De ultieme laptopvervanger komt weer een stapje dichterbij, al verandert het niet radicaal de manier waarop je deze iPad gebruikt. Het is nog steeds dezelfde iPad Pro met veelal dezelfde beperkingen als vorig jaar. We hebben de iPad Pro 2021 met M1-chip uitgebreid getest om te kijken hoe het bevalt.

Deze review is uitgevoerd in juni 2021. Reviewtekst: Gonny van der Zwaag (@gonny), foto’s: Daniel Vischjager (@d_vischjager). Ons testtoestel is een 12,9-inch iPad Pro met M1-chip, 5G en 512GB opslag in spacegrijs met Magic Keyboard en Apple Pencil 2 en is voor deze test beschikbaar gesteld door Apple.



Design van de iPad Pro 2021

In feite hetzelfde design als de 2018- en 2020-modellen

Behuizing van zilver of spacegrijs aluminium

Afmetingen: 281 x 215 x 6,4 mm

Gewicht: 682 gram (WiFi) of 685 gram (5G) – 40 gram zwaarder dan voorganger

De iPad Pro houdt ook in 2021 hetzelfde design met platte randen dat al sinds 2018 wordt gebruikt voor dit model. Ondertussen is het ook overgenomen bij de iPhone en de iMac. Wel is het model dat wij getest hebben een fractie dikker geworden door gebruik van een nieuwe schermtechnologie: Liquid Retina XDR, oftewel Mini LED. De meeste hoezen passen echter nog steeds.

De iets grotere afmetingen vallen niet op in het dagelijks gebruik en ook het extra gewicht van 40 gram is te verwaarlozen. Maar als Apple doorgaat met steeds een klein beetje gewicht toevoegen kan het wel een probleem worden voor mensen die de iPad Pro met Magic Keyboard willen meenemen als laptopvervanger. De MacBook wint niet alleen op gewicht, maar ook als het aankomt op prijs en functionaliteit. Zo kun je op de iPad nog steeds niet meerdere gebruikersaccounts gebruiken, terwijl dat op de Mac een standaard functionaliteit is.

Ondanks de vrij hoge aanschafprijs is het Magic Keyboard toch echt wel een must is als je veel op deze iPad wil gaan typen. Eventueel zou je kunnen kiezen voor goedkopere alternatieven zoals die van Logitech en Brydge. Apple heeft laten weten dat de Magic Keyboard-hoes van vorig jaar nog steeds te gebruiken is, maar niet helemaal goed sluit vanwege de iets dikkere behuizing. Dat is goed nieuws, want met een prijs van meer dan 300 euro wil je niet opnieuw in een toetsenbordhoes investeren.

Op dit moment vind ik mijn 13-inch MacBook Air handzamer dan de 12,9-inch iPad Pro met de zware toetsenbordhoes eromheen, een combinatie die in totaal 1395 gram weegt. Als ik een baan zou hebben waarbij ik veel onderweg ben, zou ik misschien toch liever de MacBook meenemen, simpelweg omdat macOS functies biedt die op een iPad nog niet goed mogelijk zijn door de beperkingen van iPadOS. De iPad Pro is niet de dunne en lichte tablet die je overal mee naartoe neemt. Daarvoor kun je beter het standaardmodel of de mini nemen, die qua gewicht ruim onder 1 kilo blijven.

De tablet heeft net als voorgaande jaren een aluminium behuizing en een voorkant van glas, met een krasbestendige antireflectie-coating. Je kunt kiezen uit zilver of spacegrijs. Niet echt spannend qua kleurkeuze, maar voor deze doelgroep is het prima. Er zijn vier speakers aanwezig: twee aan de bovenkant en twee onderaan. Aan de onderkant vind je de USB-C-poort voor opladen en data-uitwisseling. Deze biedt vanaf nu Thunderbolt-support, zodat je sneller data kunt uitwisselen en meer apparaten kunt aansluiten. Goed om te weten: je kunt alleen het iPad-scherm mirroren op een extern scherm, het is niet mogelijk om er een tweede scherm van te maken.

En voor iets dat als desktopvervanger moet doorgaan hadden we liefst nog wat meer poorten gezien: een extra USB-C-poort, een koptelefoonaansluiting en misschien zelfs een SD-kaartslot.

Scherm van de iPad Pro 2021

Mini LED-scherm (alleen op de 12,9-inch)

12,9-inch Liquid Retina XDR

LCD-scherm, geen OLED

Maximale helderheid van 1600 nits (was 600 nits)

120 Hz verversingssnelheid met ProMotion, net als voorheen

True Tone, P3 kleurenbereik en andere specs die we al op de eerdere modellen zagen

Resolutie van 2732 x 2048 pixels (264 ppi)

Apple heeft zich bij de 2021-versie vooral gericht op verbeteringen in het scherm. De 12,9-inch iPad Pro die wij getest hebben is de eerste met een Mini LED-scherm. Er is al veel over geschreven en we waren dan ook extra benieuwd hoe dit in de praktijk uitpakt. Mini LED vind je al op televisies, maar dat geeft toch een andere ervaring dan een apparaat dat je in de hand houdt, zowel binnenshuis als buitenshuis.

Bij de iPad Pro is het scherm aanzienlijk helderder dan eerdere modellen. Dit is te danken aan meer dan 10.000 ledjes die achter het scherm zijn geplaatst. Het is nog steeds LCD-technologie, met achtergrondverlichting, maar dan veel helderder. Op piekmomenten bij het bekijken van HDR-video’s kan het toenemen tot 1600 nits, terwijl dat voorheen 600 nits was.

Nu zit je natuurlijk niet alleen video’s te kijken op deze iPad. Je wil er ook iets aan hebben als je gewoon aan het werk bent. En dat is gelukkig ook het geval: teksten zien er scherper uit en bij creatieve klussen zie je meer detail.

Zie je het verschil duidelijk? Nou eh… nee. Het is niet dat je bij de eerste blik omver geblazen wordt en nooit meer terug kunt naar het vorige scherm. De iPad Pro 2018 en 2020 hadden op zich al een prima kwaliteit scherm. Zoals wel vaker bij dit soort verbeteringen zie je het verschil pas echt goed als je twee schermen naast elkaar zet en op de details gaat letten. De iPad Pro is duidelijk helderder qua scherm, maar in felle zon is het nog steeds niet moeiteloos af te lezen.

In een schaars verlichte kamer merkten we dat Micro LED echt wel mooier oogt en dieper zwart laat zien, alsof je naar een OLED tv kijkt. Bij alledaagse toepassingen merk je dat niet, maar wel bij het kijken van HDR-video’s en foto’s in schermvullende weergave waarbij de helderheid naar 1000 tot 1600 nits stijgt. Apple noemt het Extreme Dynamic Range, oftewel XDR. Dit is iets wat je het beste zelf kunt ervaren, omdat het moeilijk in tekst uit te leggen is.

Dit is geen OLED-scherm, maar een geavanceerd LCD-scherm met als grootste verschil de technologie voor de achtergrondverlichting. Voorheen waren dat 72 ledlampjes, nu zijn het meer dan 10.000. Duizenden kleine ledlampjes verlichten dus het display, waardoor het contrast veel beter te regelen is (zogenaamde local dimming). Specifieke gedeeltes van het scherm kunnen nu veel beter helder of zwart worden gemaakt, zodat er bij het kijken van tv-series veel minder sprake is van een ‘uitgewassen’ effect. Er zijn 2.596 local dimming zones waardoor alles er beter en scherper uit ziet.

De eerdere schermtechnologieën van de iPad Pro zitten er natuurlijk ook nog in: True Tone voor realistische kleurweergave, het brede kleurenpalet P3 en de hogere verversingsgraad van 120 Hz, waarvan we hopen dat het ooit ook naar de iPhone komt. Het is een cliché om te zeggen dat dit het beste iPad-scherm ooit is. De vraag is alleen of iedereen het nodig heeft – maar dat geldt eigenlijk altijd. Voor mensen die de iPad als belangrijkste videoscherm gebruiken en detailwerk met typografie, productdesign, fotografie of iets dergelijks willen doen, heeft het zeker zin om te upgraden. Het zal wel even duren voordat andere modellen uit de iPad-familie dit scherm krijgen.

Camera met Center Stage: altijd in beeld

Eerste iPad met Center Stage (geldt ook voor 11-inch), waardoor je altijd in beeld bent

Verbeterde 12-megapixel camera

Blikveld van 122 graden

TrueDepth-camera met FaceID

Dezelfde dubbele camera aan de achterkant: (10- en 12-megapixel)

LiDAR-sensor aan de achterkant: dieptemeting voor foto’s en AR-toepassingen

Apple heeft in de iPad Pro 2021 ook een nieuw trucje toegepast: een camera die lijkt mee te bewegen. Dit is te danken aan de verbetrde 12-megapixel camera die een blikveld van 122 graden heeft. Het is niet zo dat de camera uitsteekt of daadwerkelijk meebeweegt. In plaats daarvan gebruikt Apple een lens die een extra breed beeld kan vastleggen. Daarvan wordt een beelduitsnede gemaakt, ingezoomd op jouw gezicht. Alleen als je heel erg aan de zijkant gaat staan zal je gezicht heel klein in een hoekje worden weergegeven, maar in andere gevallen ben je goed in beeld, waarbij de camera de uitsnede continu aanpast. Hoofd en schouders zijn daarbij automatisch in beeld, op een manier die er nog flatteus uit ziet.

Deze functie komt op het juiste moment: videobellen is dagelijkse realiteit geworden voor veel mensen en beter in beeld blijven is een nuttige toevoeging. Zit je altijd stil op een bureaustoel met collega’s te bellen, dan voegt dit niet zoveel toe. Maar bel je veel met familie terwijl je in de keuken rondloopt, dan kan dit praktisch zijn. We zouden dan ook graag zien dat dit naar dé familietablet bij uitstek komt: de standaard iPad. Die kans is echter niet zo groot, aangezien de TrueDepth-camera voor FaceTime niet aanwezig is in dit instapmodel. Het zou echter geweldig zijn als het ook op de iPhone komt, waar al wel een TrueDepth-camera in zit.

We hebben het ook getest met meer mensen en dit werkt zoals Apple’s reclamefilmpjes: het beeld past zich moeiteloos aan. De kijkhoek van 122 graden is daarbij breed genoeg. Het werkt het beste als je niet te dicht bij de camera gaat staan, zo’n 1 tot 2 meter. We hebben het getest met FaceTime, maar het werkt ook met videobeldiensten van derden, zoals Zoom.

De camera zwenkt niet plotseling weg als je beweegt, maar gebruikt een soort zwevende animatie om van het ene zoomniveau naar het andere te gaan. Tijdens familiegesprekken geeft dat een leuk effect, maar in een zakelijk gesprek leidt het wat af. Gelukkig zit je in dat geval meestal stil, maar ben je van plan om met Center Stage cursussen te geven dan is het misschien wat te speels.

Hardware en performance van de iPad Pro 2021

Opslag van 128GB tot 2TB (wij hebben 512GB getest)

Apple M1-processor met 8GB RAM (vanaf 1TB opslag krijg je 16GB RAM)

LiDAR-sensor aan de achterkant

USB-C-poort voor opladen en data, nu met Thunderbolt-support (nieuw)

Smart Connector voor aansluiting van toetsenbordhoezen

Apple Pencil-ondersteuning (2e generatie) met opladen op de rand

Performance? Dat was de afgelopen jaren op de iPad Pro nooit een probleem. Apple stopt in deze professionele tablet altijd de beste en de snelste processor die op dat moment verkrijgbaar is. Meestal is de processor afgeleid van die A-serie die je in de iPhone vindt, maar in 2021 doet Apple iets opmerkelijks: ze hebben er een desktopprocessor in gestopt, de in eigen huis ontwikkelde M1. Dit is dezelfde chip die je in de iMac, MacBooks en Mac mini vindt.

Dat opent onverwachte mogelijkheden voor software van desktopkwaliteit… zou je verwachten. Maar zover is het nog niet. Nog niet alle software voor je dagelijkse workflow zijn beschikbaar op de iPad (zoals Final Cut Pro en Sketch) en er zijn wel alternatieven, maar niet iedereen is bereid daarvoor een andere werkwijze en andere tools aan te leren.

Nieuw is dat Apple voor het eerst bekendmaakt hoeveel werkgeheugen er in de iPads zit: 8GB in de goedkoopste modellen en 16GB in de modellen met 1TB opslag en meer. Met die wetenschap kun je alleen niet zoveel, aangezien er nog genoeg onduidelijkheden over blijven. Apps van derden op de iPad zouden zijn beperkt tot 5GB RAM werkgeheugen, waardoor de power van de iPad Pro niet volledig wordt benut. Wellicht gaat Apple hier in de toekomst wat duidelijkheid over geven en appmakers de kans geven om meer RAM te gebruiken. We vermoeden dat de volledige 16GB van de duurdere modellen nu alleen door het besturingssysteem zelf wordt gebruikt. Maar dat was altijd al snel genoeg. Het speelt alleen voor mensen die bij de iPad Pro 2020 tegen grenzen aanliepen – en die groep zal niet heel groot zijn.

Met Geekbench haalden we een single- en multi-core-score van rond de 1700 en 7200. Dat bewijst dat de iPad qua prestaties op het niveau van de M1 MacBooks zit. De vorige generatie iPad Pro haalde 1100 en 4700 punten en bij de concurrentie zit de Samsung Galaxy Tab S7 Plus op 2800 punten (multi-core), dus dat scheelt nogal wat. Qua grafische performance ligt de Metal-core score met 71% ook flink hoger dan het vorige model.

Volgens Apple levert de M1-processor in de iPad Pro 2021 een prestatieverbetering van 50 procent op, terwijl de batterijduur van 10 uur hetzelfde blijft. Dit is natuurlijk sterk afhankelijk van het gebruik en hoe helder het scherm staat afgesteld, maar bij ons lukte het om met gemak 10 uur aan één stuk door te schrijven aan deze review. We deden dat op het Magic Keyboard voor iPad, dat voor de 2021-versie iets is aangepast omdat de tablet iets dikker is. Deze toestenbordhoes is er nu ook in wit.

Zet je het scherm helderder of werk je in volle zon, zoals de afgelopen dagen vaak het geval was, dan is de batterij veel sneller leeg en moet je eerder op 7-8 uur rekenen. Met de meegeleverde 18 Watt oplader kun je je iPad in iets minder dan 3 uur weer volledig opladen.

Behalve lange teksten typen hebben we ook de creatieve mogelijkheden geprobeerd met Procreate, iMovie en de iPad-versie van Photoshop. Final Cut Pro is er nog niet voor de iPad, maar met deze processor kan dat zomaar eens realiteit worden. Het openen, bewerken en opslaan van grote bestanden leverde in de genoemde apps geen vertraging op. Daarna probeerden we een aantal grafisch zwaardere games, maar eigenlijk weet je als lezer het antwoord al: de iPad kan dit moeiteloos aan.

USB-C-poort met meer mogelijkheden

Ook op andere vlakken heeft Apple voor nog betere performance gezorgd: zo heeft de USB-C-poort nu ondersteuning voor USB 4 en Thunderbolt. Het betekent dat je nog meer randapparaten kunt aansluiten en dat de data-overdracht nog sneller gaat, wat handig kan zijn bij het kopiëren van een grote hoeveelheid bestanden. De maximale snelheid is nu verhoogd van 10 Gbps naar 40 Gbps.

Je kunt nu een paar nieuwe productcategorieën aansluiten, zoals muziekinstrumenten. En voor bestaande randapparaten zoals externe beeldschermen en harde schijven zijn de opties uitgebreider. Ook bekabeld internetten gaat sneller, want je haalt met Thunderbolt snelheden tot 10 Gbps via Ethernet.

Ook sneller: mobiele data via 5G

Zelf zou ik niet snel extra betalen voor de 5G-verbinding op de iPad, maar moet je vaak buitenshuis werken dan kan het erg handig zijn. Ons testmodel heeft 5G, dat je met een aparte simkaart of een eSIM kunt gebruiken. Bij veel providers kun je ook een duo-simkaart aanvragen (dus geen dualsim, maar twee simkaarten die op hetzelfde nummer staan geregistreerd). Check bij je provider of je beide simkaarten tegelijk kunt gebruiken. Bij de DuoCard van KPN kan dat bijvoorbeeld niet. Ben je van plan om te werken en tegelijk met collega’s te bellen, dan kun je beter een tweede abonnement nemen met alleen data. Dat levert wel weer extra kosten op.

Mobiele dataverbindingen zijn tegenwoordig zo snel, dat je probleemloos buitenshuis verder kunt werken. Het maakt eigenlijk niet meer uit of je op WiFi of op 4G/5G zit. Heb je vaak last van storingen in je WiFi, dan kan het handig zijn om toch voor de Cellular versie te kiezen, zodat je lekker kunt doorwerken. Maar omdat in Nederland de snelheden van 4G en 5G dicht bij elkaar liggen heeft het nog niet zoveel zin om dan speciaal voor een iPad met 5G te kiezen.

Niets nieuws: de Apple Pencil 2

De iPad Pro werkt met de tweede generatie Apple Pencil en op dit punt kunnen we kort zijn: er is werkelijk niets veranderd. Er waren geruchten over een glimmend nieuw model, maar die is er nog steeds niet. De verversingsfrequentie van 120 Hz (ProMotion) is ook hetzelfde, dus veel meer woorden hoeven we hier niet aan te besteden.

Software: iPadOS benut niet volle potentie

Getest met iOS 14.6 maar…

iOS 15 komt eraan!

Het spijt me om te moeten zeggen, maar het is eigenlijk elk jaar weer hetzelfde liedje. De iPad Pro biedt fenomenale performance en wordt qua hardware elk jaar weer krachtiger, maar iPadOS maakt minder grote sprongen. Met de komst van iPadOS en functies als trackpad-ondersteuning hadden we goede hoop dat de iPad nu écht (maar nu dan écht) een laptopvervanger zou worden. Maar nog steeds krijg ik de indruk dat de software er nog niet helemaal klaar voor is.

Het zou onzin zijn om deze iPad te beoordelen op basis van de software die er nu op staat (iPadOS 14.6) want we staan aan de vooravond van iPadOS 15 dat vanaf september/oktober op deze iPad draait en ongetwijfeld veel nieuwe functies bevat. Of iPadOS 15 het maximale uit de iPad haalt is nog even afwachten. Maar na ruim tien jaar tegen dezelfde gebruikersinterface met icoontjes te hebben aangekeken is het wel eens tijd voor iets radicaal nieuws. Widgets op je startscherm, meer mogelijkheden om in te delen en beter bestandsbeheer zouden daarbij al een sprong vooruit zijn.

De trackpad-support heeft het dagelijkse werk op de iPad wel iets makkelijker gemaakt. Maar toch ben je met veelvoorkomende taken net iets langer op de iPad bezig. Wisselen tussen apps gaat net iets lastiger, omdat je ze niet allemaal in beeld hebt (zoals op de Mac). Twee Safari-pagina’s tegelijk geopend hebben kan wel, maar telkens merkte ik dat het op de MacBook nét iets vlotter en intuïtiever gaat. Een volledig desktopbesturingsysteem op de iPad zou ook te veel van het goede zijn, dus we hopen dat Apple in iPadOS 15 een betere tussenoplossing heeft gevonden, die beter gebruik maakt van de kracht van deze tablet, zonder op gebruiksgemak in te leveren.

Voor wie is de iPad Pro 2021?

Professionals met een iPad Pro uit 2018 zullen de meest voor de hand liggende groep zijn om te upgraden naar deze tablet. Zij maken de grootste sprong in performance en het beter afleesbare scherm is dan mooi meegenomen. Ook professionals die grafisch en ander visueel werk doen hebben veel aan het nieuwe scherm. De performance is nu nog niet echt een reden om te kopen; daarvoor raden we aan om te wachten tot Apple verbeteringen voor iPadOS 15 en zwaardere apps aankondigt.

Wie steeds heeft getwijfeld over de aanschaf van een iPad Pro is dit een goed moment om er eentje te kopen. Waarschijnlijk zal Apple de processoren in de M-serie exclusief houden voor de iPad Pro-modellen. Maar kijk wel goed of je alle specs wel nodig hebt, want voor een grote groep gebruikers volstaat de iPad Air 2020.

De iPad Pro met M1-chip is voor mensen die maximale prestaties zoeken, zoals mensen die meerdere 4K-video’s streamen of complexe CAD-modellen moeten renderen. Voor hen zal alles merkbaar sneller gaan, terwijl voor voorsnee toepassingen het snelheidsverschil niet significant is.

Met elke generatie komt de iPad Pro weer een paar stapjes dichter bij het ideaal van de ultieme laptopvervanger. Maar hij is te zwaar en te duur voor het gangbare typwerk; daar zijn betere alternatieven voor.

De 11-inch iPad Pro zit in een wat lastiger positie: hier mis je eigenlijk de grootste vernieuwing (het scherm) en de overige functies zijn niet revolutionair genoeg om meteen te upgraden van een eerder model.

Score 8.6 12,9-inch iPad Pro 2021 Vanaf €1.219 Voordelen + Ongeëvenaarde prestaties dankzij M1-chip

Mini LED-scherm is helderder en geeft meer detail

Verbeterde camera's

Center Stage werkt goed, maar is vooral voor privégesprekken

5G-connectiviteit is een leuk extraatje

USB-C-poort biedt meer snelheid dankzij Thunderbolt Nadelen – iPadOS is nog steeds de grootste beperking

RAM wordt nog niet optimaal benut (door apps van derden)

Weinig poorten, geen koptelefoonaansluiting

€100 duurder dan voorganger

Het 12,9-inch model is vrij fors en zwaar inclusief Magic Keyboard

Het 11-inch model heeft te weinig must-have vernieuwingen

Conclusie iPad Pro 2021 review

De iPad Pro is het werkpaard in de iPad-familie. Deze tablet gebruik je meestal niet om passief wat te internetten en filmpjes te kijken, maar vooral om iets te creëren en werk te verzetten. Wat hardware betreft is de iPad Pro met M1-chip perfect voorbereid op elke taak die je erop zou willen uitvoeren. Bij het opstarten van apps als YouTube en Netflix merk je nauwelijks verschil, maar zodra je met zware toepassingen bezig gaat toont deze iPad zijn ware kracht.

Zit je al jaren te wachten op een MacBook met touchscreen, dan is dit wat je zoekt. Hij draait zelfs op dezelfde processor. Maar het wordt pas echt interessant als op beide platformen dezelfde software kan draaien, zonder beperkingen. Ook dit jaar vormt iPadOS nog steeds de grootste rem op het geheel. Verder is het jammer dat je weinig keuze hebt uit kleuren en dat 128GB misschien wat beperkt is, maar dat klinkt als muggenziften.

Dat dit de beste iPad tot nu toe is, zal je niet verbazen aangezien dit ook de duurste en de meest krachtige is, met ongeëvenaarde prestaties in vergelijking met de meeste laptops. Het verbeterde Liquid Retina XDR-display is prachtig en extra’s zoals Center Stage maken het helemaal af. Lekker draagbaar is het echter niet meer bij dit formaat en gewicht.

iPad Pro 2021 kopen

De iPad Pro 2021 ligt nu in de winkel. Het 12,9-inch model heeft als enige een Micro LED-scherm en is verkrijgbaar vanaf €1.219. Dat is honderd euro duurder dan zijn voorganger uit 2020. Schrik je terug van de prijs, dan zullen veel mensen ook nog steeds tevreden zijn met de iPad Pro uit 2018 en 2020, die je momenteel met extra korting kunt kopen.

Hieronder vind je de exacte prijzen per model.

Opslag RAM WiFi WiFi + 5G 128GB 8GB € 1219,- € 1389,- 256GB 8GB € 1329,- € 1499,- 512GB 8GB € 1549,- € 1719,= 1TB 16GB € 1989,- € 2159,- 2TB 16GB € 2429,- € 2599,-

Voor de iPad Pro kun je behalve bij de eerder genoemde winkels ook terecht bij:

Bol.com | Coolblue | Amac | YourMacStore | Amazon.nl | Apple Store