Tot voor kort had Apple voor de iPad Air een toetsenbordhoes in het assortiment: de eerste versie van het Magic Keyboard voor iPad. Met een volledig toetsenbord en ingebouwd trackpad is dit een fijne (maar dure) keuze om je iPad om te toveren tot laptoptvervanger. Maar sinds de iPad Air M3 is er nu een nieuwe variant bij gekomen: het Magic Keyboard voor iPad Air. Deze verschilt met zowel het vroegere Magic Keyboard voor iPad als met het nieuwere Magic Keyboard voor iPad Pro. In dit artikel lees je precies wat die verschillen zijn, zodat je beter weet welke bij jou past.

Magic Keyboard voor iPad verschillen: de verschillen op een rij

In ons eerdere artikel kon je al lezen welk iPad-toetsenbord geschikt is voor welk iPad-model, maar je vraagt je misschien af wat de onderlinge verschillen qua functies zijn tussen de uitvoeringen. Daar duiken we met dit artikel dieper op in. We kijken daarbij naar drie uitvoeringen, omdat die vaak onderling uitwisselbaar zijn:

Magic Keyboard voor iPad: eerste model; geschikt voor iPad Air (2020 en nieuwer) en iPad Pro (2018-2022)

Magic Keyboard voor iPad Air: nieuwste model; geschikt voor iPad Air (2020 en nieuwer)

Magic Keyboard voor iPad Pro: nieuwste model; geschikt voor iPad Pro (2024 en nieuwer)

Het Magic Keyboard Folio voor de standaard-iPad laten we buiten beschouwing, omdat deze slechts op een model iPad past.

Bekijk ook Welk iPad-toetsenbord past op mijn iPad? Apple heeft meerdere toetsenbordhoezen voor de iPad: van het Magic Keyboard tot het Smart Keyboard Folio. Welk iPad-toetsenbord past op jouw iPad? Je leest het hier!

#1 Trackpad: formaat en klikgevoel

Het ingebouwde trackpad op verschillende uitvoeringen van het Magic Keyboard voor iPad verschillen qua formaat en functies. Het trackpad op het eerste model van het Magic Keyboard is van een gemiddeld formaat en beweegt nog fysiek mee als je hem indrukt. Bij de nieuwere modellen is het formaat van het trackpad aangepast: deze is op zowel het Magic Keyboard voor iPad Air als het nieuwste Magic Keyboard voor iPad Pro een stukje groter geworden. Dat maakt de bediening makkelijker. Daarnaast heeft het trackpad op het Magic Keyboard voor iPad Pro haptische feedback: je voelt een klein tikje als je hem bedient, bijvoorbeeld als je met een vingerbeweging de appkiezer opent. Ook is het klikgevoel wat zachter en stiller, omdat je hem niet fysiek indrukt.

Het trackpad van het Magic Keyboard voor iPad Air is een combinatie van de twee andere versies: hij heeft het formaat van de nieuwste iPad Pro-variant, maar het ouderwetse klikgevoel van het eerste Magic Keyboard voor iPad. Daardoor klikt hij ook wat luider.

#2 Toetsenbord: functietoetsen en achtergrondverlichting

Qua toetsenbord zelf zijn er ook verschillen. Om te beginnen: alle varianten van het Magic Keyboard voor iPad hebben een volledig toetsenbord met schaarmechanisme, dat op een vergelijkbare manier typt als dat van MacBooks. Het verschil zit hem in de details: het Magic Keyboard voor iPad (de eerste generatie) heeft geen reeks functietoetsen. Dat is wel aanwezig op het Magic Keyboard voor iPad Air en het Magic Keyboard voor iPad Pro.

Maar dat betekent niet dat die twee identiek zijn. Het Magic Keyboard voor iPad Air heeft namelijk geen toetsenbordverlichting, wat wel te vinden is op het Magic Keyboard voor iPad Pro én het oudere Magic Keyboard voor iPad. Dit is misschien wel de meest opmerkelijke wijziging, aangezien alle voorgaande modellen dit wel hadden. Wil je op je iPad Air dus wel graag een Magic Keyboard met toetsenbordverlichting, dan kan je daarvoor terecht bij het oudere model. Maar dan heb je weer geen functietoetsen.

#3 Design: aluminium vs siliconen-achtig

Tot slot nog een ander belangrijk detail dat vooral speelt tussen het Magic Keyboard voor iPad Pro enerzijds en het oudere Magic Keyboard en het Magic Keyboard voor iPad Air anderzijds. Eerstgenoemde heeft aan de binnenkant een afwerking van aluminium, wat prettiger is tijdens het typen. Bij de oudere versie én de nieuwere voor de iPad Air, is het materiaal aan de binnenkant nog steeds hetzelfde als aan de buitenkant: een beetje rubberachtig siliconen dat wel zacht aan voelt, maar ook sneller slijtage toont.

Een ander detail is dat het nieuwste Magic Keyboard voor iPad Air alleen beschikbaar is in wit. Bij de twee andere uitvoeringen kan je kiezen voor zwart of wit.

Conclusie Magic Keyboard voor iPad verschillen

Het kiezen van het Magic Keyboard voor iPad dat bij jou past, is geen gemakkelijke taak. Heb je een iPad Pro M4, dan moet je wel bij het nieuwste model van de toetsenbordhoes voor de iPad Pro zijn. Deze heeft alle functies die je maar wil: een aluminium design aan de binnenkant, toetsenbordverlichting, functietoetsen en het beste trackpad. Heb je een oudere iPad Pro, dan kun je eigenlijk alleen nog terecht bij de eerste generatie van het Magic Keyboard voor iPad. Daar mis je het grotere trackpad en de functietoetsen, maar heb je wel de toetsenbordverlichting.

Magic Keyboard iPad Pro vs Magic Keyboard iPad Air vs Magic Keyboard iPad

Heb je een iPad Air uit 2020 of nieuwer, dan is de keuze een stukje lastiger aangezien je voor beide uitvoeringen van het Magic Keyboard kan kiezen. De versie nieuwste versie heeft als voordeel dat er een rij functietoetsen op zit en het trackpad wat groter is, maar je levert dan wel in op de toetsenbordverlichting. Je keuze zul je in dat geval dus vooral baseren op deze drie punten.

Ga het Magic Keyboard voor iPad Pro (2024) kopen als…

…je de nieuwste iPad Pro met M4-chip hebt.

…je hem graag als laptopvervanger wil gebruiken.

…je een groot ingebouwd trackpad wil.

Prijzen Magic Keyboard voor iPad Pro (2024)

Ga het Magic Keyboard voor iPad Air kopen als…

…je graag een rij functietoetsen wil.

…je een groter trackpad wil.

…je nooit ’s avonds werkt. De ontbrekende toetsenbordverlichting zal je dan niet missen.

Prijzen Magic Keyboard voor iPad Air (2025)

Ga het Magic Keyboard voor iPad kopen als…

…je een iPad Pro 2022 of ouder hebt. Dit is het enige Magic Keyboard dat voor deze modellen geschikt is.

…je een iPad Air hebt en graag een zwart Magic Keyboard wil.

…je een iPad Air hebt en veel ’s avonds werkt. Dit model heeft toetsenbordverlichting.

…je een iPad Air hebt en toch nooit functietoetsen gebruikt.

Lees op onze aparte pagina meer over het Magic Keyboard voor iPad, voor meer informatie over functies en prijzen.