De geruchten springen van hot naar her, maar langzamerhand lijkt Apple's planning voor de iPhone SE vorm te krijgen voor de buitenwereld. Een groter model zouden we in 2023 kunnen verwachten.

‘Grotere iPhone SE komt in 2023’

Al lange tijd doen geruchten de ronde over de komst van een grotere iPhone SE. De iPhone SE 2020 heeft een vertrouwd 4,7-inch ontwerp wat we ook kennen van de iPhone 8. Dat Apple een groter model in de pijplijn heeft, is vrijwel zeker. Het is alleen nog een kwestie van wanneer deze wordt aangekondigd.



In een nieuw bericht van analist Ming-Chi Kuo aan investeerders, ingezien door MacRumors, schrijft de analist over de komst van een groter model in 2023. Dit komt overeen met eerdere uitspraken van Kuo. Beeldschermanalist Ross Young schreef eerder dat het grotere model werd uitgesteld tot 2024, maar daar lijkt Kuo het niet mee eens te zijn.

Kuo doet in zijn bericht ook uitspraken over het geheugen van Apple’s grotere iPhone SE van 2023. In plaats van 3GB RAM, krijgt het model in 2023 er 33% bij. Deze iPhone krijgt dus 4GB RAM. Het model van de iPhone SE dat Apple nu verkoopt heeft 3GB RAM. Met 4GB zou de iPhone SE 2023 net zo veel geheugen krijgen als de iPhone 13 en iPhone 13 mini. Als dit gerucht klopt, kunnen we er voorzichtig vanuit gaan dat ook de 2023 editie een duurzame telefoon wordt waar je jaren mee kunt doen. Namen die in het verleden wel eens gesuggereerd zijn, zijn de iPhone SE Plus.

Over het design weten we nog weinig. Het is onbekend of Apple in 2023 overstapt op een model zonder dikke randen en zonder ronde thuisknop of dat we op die overstap nóg langer moeten wachten. Het model van 2022 krijgt naar alle schijn hetzelfde ontwerp als de iPhone 8.

iPhone SE 2022 nog steeds op komst

Hoewel de geruchten van vandaag voornamelijk over een grotere iPhone SE in 2023 gaan, is de iPhone SE 2022 nog steeds op komst. Deze wordt in het voorjaar verwacht. Deze krijgt hetzelfde design als de iPhone 8. Dat wil zeggen: dikke randen boven en onder aan de voorkant met daartussenin een LCD-paneel. Onderop zit een ronde thuisknop met Touch ID.

Van dit model wordt voornamelijk een nieuwe chip, 5G en mogelijk wat nieuwe cameratechnologie verwacht. Heb je nu een iPhone SE 2020 en hoop je op een baanbrekende verbetering ten opzichte van het huidige model, dan zal Apple je waarschijnlijk teleurstellen.