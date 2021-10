Als reden noemt Kuo dat er zorgen zijn over kwaliteit en kosten. Hij schrijft dit aan een notitie aan investeerders. Afgelopen maart was Kuo nog zeker van zijn zaak: er zou in 2022 een iPad Air met OLED-scherm aan komen. In plaats daarvan zal de focus in 2022 liggen op het realiseren van een mini-led-scherm in de 11-inch iPad Pro. Alleen de 12,9-inch iPad Pro heeft momenteel een mini-led-scherm. Behalve de eerder genoemde zorgen of het wel goed werkt en of het niet te duur wordt, zou volgens Kuo nog iets anders meespelen. Apple zou bang zijn dat een OLED iPad Air de verkoop van de 11-inch iPad Pro in de wielen rijdt. Qua schermformaat zijn ze vrijwel hetzelfde.



‘Geen OLED in iPad Air 2022’

Voor de iPad Air komt er dus opnieuw een TFT-LCD-scherm aan, al onderzoekt Apple ondertussen wel de mogelijkheden van nieuwe schermtechnologieën. Zo zou Apple samen met Samsung bezig zijn geweest om een OLED-scherm voor de iPad Air te ontwikkelen, maar ook die plannen staan nu in de ijskast. We verwachten dit jaar ook geen nieuwe iPad Air meer. Het kleurrijke model uit 2020 is dan ook nog steeds een aanrader. Deze is voorzien van het nieuwe design en een usb-c-aansluiting. Het belangrijkste wat erop ontbreekt ten opzichte van andere iPad-modellen is Center Stage voor FaceTime.

‘Geen mini-LED voor iPad Air’

Volgens Kuo zijn de trends voor de komende 3 tot 5 jaar samen te vatten met ‘lichter, dunner en vouwbaar’. Wat mini-led betreft zal het vooral gereserveerd blijven voor de duurdere (Pro-)iPads vanwege de hogere prijs en betere bescherming tegen inbranden. Dit zijn iPads die erg intensief worden gebruikt. Daarnaast zou Apple mini-led in de MacBook Air willen stoppen. Dit kan al in 2022 gebeuren.