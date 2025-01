De belangrijkste verbetering van de aankomende iPad 11 is de snellere chip, maar het is nog altijd de vraag welke chip er precies in komt. Wordt het de A17 Pro of toch een oudere chip?

Er was een tijd dat Apple ieder jaar een nieuwe versie van de instap-iPad uitbracht, waarbij een nieuwe snellere chip de belangrijkste verbetering was. Het huidige model is echter alweer ruim twee jaar oud, maar gelukkig is er een nieuw model in aantocht. De iPad 11, ook wel de iPad 2025 genoemd, wordt al binnenkort verwacht. Er komt in ieder geval een nieuwe chip in de iPad 11, maar je bent misschien benieuwd welke chip er dan in komt. Je leest hier alles wat we al weten over de chip van de nieuwe iPad 2025, of er ondersteuning komt voor Apple Intelligence en meer.

Welke chip in de iPad 11?

De huidige tiende generatie iPad uit 2022 heeft een A14-chip. Deze chip werd in 2020 voor het eerst geïntroduceerd met de komst van de iPhone 12-serie. Hoewel die chip voor alledaagse taken nog steeds wel voldoende is, zorgt het ook voor (grafische) beperkingen. Dat de iPad 11 dus een nieuwe, krachtigere chip krijgt, zal geen verrassing zijn. Mark Gurman van Bloomberg beweerde onlangs dat de iPad 11 een A17 Pro-chip krijgt. Dat is dezelfde chip als in de iPhone 15 Pro-modellen uit 2023, waardoor de iPad een flinke boost krijgt. Dankzij deze chip zou je dan bijvoorbeeld grafische zware games kunnen spelen, waar je momenteel nog een iPhone 15 Pro of nieuwer of een iPad met M1-chip of nieuwer voor nodig hebt.

Maar er gaan ook andere geluiden. Een anonieme bron, die vaak vroegtijdig juiste informatie wist te delen over toekomstige Apple-producten, krijgt de iPad 11 geen A17 Pro-chip maar een A16-chip. Deze chip, afkomstig uit 2022 en geïntroduceerd bij de iPhone 14 Pro-modellen, is aanzienlijk minder krachtig dan de A17 Pro-chip en biedt daardoor ook wat minder mogelijkheden. Het biedt nog steeds betere prestaties dan de huidige A14-chip, maar het verschil zal wel minder zijn.

Bekijk ook iPad 2025 (11e generatie): dit zijn onze verwachtingen Apple komt in 2025 naar verwachting met de elfde generatie iPad, ook wel de iPad 2025 genoemd. Het is de nieuwste editie van het standaardmodel en hier lees je wat je ervan kan verwachten.

Krijgt de iPad 2025 Apple Intelligence?

Los van de kracht, bepaalt de chip in de iPad ook nog of er ondersteuning komt voor Apple Intelligence of niet. Voor Apple Intelligence is minimaal een A17 Pro-chip nodig, omdat die gecombineerd is met 8GB RAM. Deze hoeveelheid werkgeheugen is vereist om de functies van Apple Intelligence mogelijk te maken, zoals de schrijfhulp en Image Playground. Als de iPad 2025 inderdaad gewoon een A17 Pro-chip krijgt, is er niets aan de hand. Maar komt er een A16-chip in, dan zal deze iPad geen Apple Intelligence krijgen.

Wat wij verwachten

Het lijkt ons onlogisch als Apple nu nog een iPad uitbrengt waar geen Apple Intelligence in zit. Apple is de afgelopen maanden zo sterk gefocust op alle AI-functies voor al haar apparaten, dat het als een grote verrassing (in negatieve zin) zou zijn als deze functies ontbreken. In alle nieuw aangekondigde producten van afgelopen najaar (van de iMac M4 tot de iPad mini 2024), wordt Apple Intelligence-support nadrukkelijk vermeld in de persberichten en genoemd als het hoogtepunt.

Als dit ontbreekt bij de iPad 11, wat blijft er dan over? Een iets snellere A16-chip met wat krachtigere prestaties zal weinig indruk maken. Het zal voor de meeste mensen geen reden zijn om naar de winkel te rennen en een nieuwe iPad te kopen. Sterker nog: de huidige iPad 2022 zal in dat geval alleen maar interessanter worden omdat deze dan een stuk goedkoper wordt, terwijl er (in ieder geval qua kracht en mogelijkheden) weinig verschil is.

Het definitieve antwoord weten we binnenkort, want de iPad 11 wordt dit voorjaar verwacht. Lees ook ons artikel met verwachte functies van de iPad 2025.