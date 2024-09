‘Apple wil investeren in OpenAI’

Het is nog onduidelijk om hoeveel geld het gaat, meldt de Wall Street Journal. Apple zou net als Microsoft geld willen steken in OpenAI. Microsoft heeft op dit moment al een belang van 49 procent in de maker van ChatGPT en gebruikt de technologie in diverse Microsoft-producten. Apple heeft op dit moment alleen een contract met OpenAI om ChatGPT te kunnen gebruiken voor Apple Intelligence, maar heeft nog geen aandelen. Bij de aanstaande investeringsronde van OpenAI wil Apple daar verandering in brengen, zeggen bronnen. Ook Nvidia zou geïnteresseerd zijn. De verwachting is dat OpenAI daarbij een waarde van honderd miljard dollar bereikt. Eerder waren er geruchten dat Apple een bestuursrol bij OpenAI zou krijgen, maar dat ging later niet door.

Apple investeert niet zo vaak in externe bedrijven en het loopt ook niet altijd even goed af. Zo draaide een investering van 1 miljard dollar in het Chinese taxibedrijf Didi Chuxing uit op een flop. Na een dure overname van Uber China en een beursgang zakte het bedrijf steeds verder weg. Apple had in ruil voor de investeringen een bestuurszetel bij Didi Chuxing gekregen, maar de betreffende Apple-medewerker vertrok stilletjes via de achterdeur.

Bij OpenAI is heel wat meer reden tot optimisme. Het bedrijf heeft met ChatGPT een van de populairste tools voor generatieve AI ontwikkeld en wordt sinds de release in 2022 gezien als dé standaard. Momenteel heeft ChatGPT meer dan 200 miljoen wekelijks actieve gebruikers, zo blijkt uit nieuw gepubliceerde cijfers. Door de komst van iOS 18 zal dat aantal alleen maar toenemen.

200 miljoen wekelijks actieve gebruikers

Een woordvoerder van OpenAI gaf toe dat het aantal wekelijkse gebruikers van ChatGPT sinds vorig jaar november is verdubbeld, van 100 miljoen naar 200 miljoen. Ook maakt 92% van de Fortune 500-bedrijven gebruik van de tool. En het gebruik van de ChatGPT API is sinds juli ook verdubbeld, na het verschijnen van GPT-4o Mini. Dit is goedkoper in gebruik dan de eerder beschikbaar gestelde GPT-3.5.

Op de iPhone en Mac zijn losse apps van ChatGPT beschikbaar gesteld, zodat je er nu al gebruik van kunt maken op je Apple-devices.

ChatGPT voor de Mac bestaat al, daar heb je geen macOS Sequoia voor nodig

In iOS 18 zal ChatGPT gebruikt worden door Siri. Als Siri een vraag niet lokaal kan verwerken, zal na toestemming van de gebruiker worden teruggegrepen op een serveroplossing. Die maakt voorlopig gebruik van ChatGPT, maar Apple sluit niet uit dat ook andere externe AI-tools zullen worden ingezet. Apple betaalt niet voor het gebruik van OpenAI-diensten, maar vindt dat de integratie in iOS 18 minstens zoveel waard is als een geldbedrag. Toch zou Apple nu wel financiële belangen in OpenAI willen hebben.