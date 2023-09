De meest interessante iPhone 15 details en ontdekkingen

Tijdens de aankondiging van de iPhone 15 en iPhone 15 Pro kondigde Apple de belangrijkste functies aan, maar uit de iPhone 15-specs en andere pagina’s bij Apple zijn nog veel meer leuke en interessante details van de nieuwe iPhone 15-serie opgedoken. Zo weten we meer over de mogelijkheden bij het filmen, kun je meer doen met de usb-c-poort dan eerst gedacht, is er een interessante toevoeging voor smart home-gebruikers en meer.

#1 Ondersteuning voor Qi2-draadloos opladen

Beschikbaar op: iPhone 15 (Plus) en iPhone 15 Pro (Max)

Alle iPhone 15-modellen werken samen met de nieuwe Qi2-standaard voor draadloos opladen, zo meldt Apple in haar persbericht. Maar wat we daar aan hebben, is op dit moment nog onduidelijk. Volgens Paul Golden van de Wireless Power Consortium (dat verantwoordelijk is voor de standaard) is er nog geen enkel product Qi2-gecertificeerd. De Qi2-standaard is gebaseerd op Apple’s MagSafe en zorgt ervoor dat draadloos opladen op hogere snelheden ondersteund wordt. Momenteel kun je met een gecertificeerde MagSafe-lader met een snelheid tot 15W opladen. Elke andere draadloze Qi-lader (zowel met als zonder magneet) kan een iPhone opladen met maximaal 7,5W. Of dat verhoogd wordt naar 15W met de Qi2-standaard in de iPhone 15-modellen is dus nog onduidelijk, maar die kans is wel aanwezig.

#2 AirPods en Apple Watch opladen via usb-c-poort

Beschikbaar op: iPhone 15 (Plus) en iPhone 15 Pro (Max)

De usb-c-poort in de iPhone 15-modellen zorgt ervoor dat je meer kabels kan gebruiken om de iPhone op te laden. Maar het zorgt ook voor een andere prettige bijkomstigheid. Je kan namelijk je AirPods en Apple Watch via de iPhone opladen. Je hebt daar wel een Apple Watch-lader met usb-c-uiteinde voor nodig (meegeleverd met recente Apple Watch-modellen) of een usb-c-naar-Lightning-kabel voor de AirPods. Met de nieuwste AirPods Pro 2 met usb-c-case werkt het met een gewone usb-c-naar-usb-c-kabel.

#3 Opladen beperken met nieuwe instelling

Beschikbaar op: iPhone 15 (Plus) en iPhone 15 Pro (Max)

En over opladen gesproken: Apple lijkt ook een nieuwe functie in petto te hebben, zo ontdekte 9to5Mac in de Release Candidate van iOS 17. Er zou een schakelaar komen waarmee je kan beperken tot hoever de iPhone opgeladen wordt. Dit is een variant op geoptimaliseerd opladen, waarbij de iPhone opgeladen wordt tot 80% en de rest pas geladen wordt vlak voordat je de iPhone van de lader haalt. Maar bij de nieuwe instelling zou je bijvoorbeeld kunnen kiezen dat de iPhone nooit voorbij de 80% opgeladen wordt, om zo de levensduur van de batterij te verbeteren. De functie is op dit moment alleen nog ontdekt in de code van iOS 17, dus we weten nog niet zeker of dit meteen beschikbaar is in de iPhone 15-serie.

#4 Ondersteuning voor DisplayPort tot 4K HDR via usb-c-aansluiting

Beschikbaar op: iPhone 15 (Plus) en iPhone 15 Pro (Max)

Als je een usb-c-naar-DisplayPort-kabel hebt, kun je videocontent in 4K HDR naar een extern scherm streamen (mits het scherm daar ondersteuning voor biedt). Het is één van de extra’s van de usb-c-poort en het werkt met alle iPhone 15-modellen, dus ook bij de standaardmodellen met USB 2-snelheden. Voorheen was de video-output bij Lightning-modellen maximaal 1080p met de nodige adapters. Wil je een iPhone 15 verbinden met een hdmi-display, dan kun je daar alsnog een adapter voor gebruiken. Dit ondersteunt dan maximaal 4K met 60Hz, maar geen HDR.

#5 ProRes-video opnemen naar externe schijf

Beschikbaar op: iPhone 15 Pro (Max)

De iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max ondersteunen het opnemen van ProRes-video naar een externe schijf, dankzij de nieuwe usb-c-poort. Dat betekent dat je tijdens het opnemen de video direct kunt opslaan op bijvoorbeeld een mobiele schijf of ander extern apparaat. Dit kan tot 4K met 60 frames per seconde. Uit de code van iOS 17 blijkt dat ook 2.8K tot 60 frames per seconde ondersteund wordt. Bij de voorgangers kon je alleen opnemen tot 30 frames per seconde en alleen op het apparaat zelf. Opnemen op een externe schijf werd niet ondersteund door de beperking van Lightning.

#6 iPhone 15 Pro makkelijker te repareren

Beschikbaar op: iPhone 15 Pro (Max)

Vorig jaar maakte Apple het repareren van de iPhone 14 en iPhone 14 Plus makkelijker, doordat je het toestel van meerdere kanten kon open maken. Deze verandering werd geprezen door doe-het-zelvers en ook de reparatiekosten bij Apple zelf werden daardoor een stuk lager. Maar bij de Pro-modellen was hier nog geen sprake van, tot nu. Bij de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max is de glazen achterkant te verwijderen dankzij een opnieuw ontworpen frame. We weten nog niet wat de nieuwe reparatiekosten zijn, maar we verwachten dat dit een stuk lager komt te liggen.

#7 Thread-ondersteuning voor smart home

Beschikbaar op: iPhone 15 Pro (Max)

Een unieke ontdekking over de iPhone 15 Pro: er zit ondersteuning voor Thread in. Thread is de nieuwste smart home-protocol, als alternatief voor Bluetooth, wifi en andere protocollen als Zigbee. Er komen steeds meer Thread-apparaten op de markt. Het voordeel van Thread is dat de verbinding een stuk sneller is dan Bluetooth en dat Thread-apparaten onderling elkaars signaal kunnen versterken (net als bij Zigbee). Voor HomeKit-apparaten met Thread heb je ook geen externe hub nodig (behalve dan de woninghub zoals een HomePod of Apple TV).

De iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max zijn de eerste smartphones met ondersteuning voor Thread. Wat je er precies aan hebt, is nog even de vraag. Apple spreekt zelf over “interessante toepassingsmogelijkheden voor de Woning-app”, zonder daar verder over in details te gaan. De kans dat je een iPhone als Thread Border Router kan gebruiken lijkt klein, omdat de iPhone daarvoor altijd aan de oplader bevestigd moeten zijn. Mogelijk kun je dankzij Thread in de iPhone 15 Pro straks direct contact maken met Thread-accessoires, zonder tussenkomst van de woninghub.

Bekijk ook Wat is Thread en wat kun je ermee in jouw smart home? Thread is een nieuwe, energiezuinige netwerktechnologie die je de HomePod mini en Apple TV 4K (2021) aantreft. Ook producten van Nanoleaf , Eve en andere fabrikanten zijn steeds vaker geschikt gemaakt voor Thread. Wat is het en wat kun je ermee? Dat lees je hier.

#8 Meegeleverde kabel is gevlochten

Beschikbaar op: iPhone 15 (Plus) en iPhone 15 Pro (Max)

Bij alle iPHone 15-modellen krijg je (uiteraard) een usb-c-naar-usb-c-kabel meegeleverd. Maar Apple heeft er dit jaar voor gekozen om er een gevlochten variant bij te doen. Het voordeel is dat deze minder snel stuk gaat. Apple gebruikt voor sommige producten al langer een geweven variant (bijvoorbeeld de stroomkabel van de HomePods), maar bij iPhones kreeg je altijd nog een kabel van rubberachtig materiaal. Overigens is de meegeleverde gevlochten usb-c-kabel bij de iPhone 15 altijd wit, dus helaas niet passend bij de kleur van de iPhone zelf.

#9 Hogere helderheid bij iPhone 15 (Plus)

Beschikbaar op: iPhone 15 (Plus)

Nog een interessant detail dat je misschien eerder over het hoofd gezien hebt: de iPhone 15 en iPhone 15 Plus hebben nu een hogere maximale helderheid voor het scherm. De iPhone 14 (Plus) had nog maximaal 800 nits voor standaardweergave en 1200 nits voor HDR, maar dat is bij de iPhone 15 (Plus) verhoogd naar 1000 nits standaard en 1600 nits voor HDR. Er is nu ook een extra hoge piekhelderheid van 2000 nits voor buiten toegevoegd. Hierdoor is de helderheid van het scherm gelijkgetrokken met dat van de Pro-modellen.

#10 Wifi 6E alleen op de Pro-modellen

Beschikbaar op: iPhone 15 Pro (Max)

De iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max ondersteunen de Wifi 6E-standaard en dat is voor het eerst op de iPhone. Afgelopen jaar werd dit al toegevoegd aan de iPad Pro en eerder dit jaar bij de nieuwste MacBook Pro’s en Mac mini’s. Om volop van de voordelen gebruik te kunnen maken (minder verstoring en dergelijke), heb je wel een geschikte router met Wifi 6E nodig. Er gaan al jaren geruchten dat de iPhone deze standaard zou ondersteunen, maar nu is het dus eindelijk zover. Of de standaardmodellen in de toekomst nog Wifi 6E krijgen, is nog de vraag.

Bekijk ook Dit moet je weten over WiFi 6E: geschikte Apple-devices en routers Sinds 2019 vliegt de term WiFi 6 ons om de oren. Maar ondertussen is er alweer een opvolger: je kunt al routers met WiFi 6E kopen. We leggen je uit wat dit nu precies betekent, welke Apple-producten er al geschikt voor zijn en of het nu al nodig is om je router te vernieuwen.

De iPhone 15 en iPhone 15 Pro liggen vanaf 22 september in de winkels. De pre-order start op vrijdag 15 september om 14:00 uur. Vanaf dat moment kan iedereen dus de iPhone 15 bestellen. Wil je weten wat de prijzen van de iPhone 15 zijn (spoiler: ze zijn goedkoper geworden!), dan moet je ons aparte overzicht even bekijken.