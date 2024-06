Bluetooth-accessoires koppelen in iOS 18: net zo gemakkelijk als AirPods

Het koppelen van AirPods gaat supersimpel: je opent het oplaaddoosje en de iPhone herkent automatisch dat ze in de buurt zijn. Je krijgt een pop-up op het scherm te zien met de vraag of je de AirPods wilt verbinden. Daarna verloopt alles vanzelf. Bij de AirTag gebeurt het op een soortgelijke wijze: trek de batterijstrip eruit en het koppelen gaat vrijwel vanzelf. In iOS 18 krijg je ditzelfde gemak ook voor accessoires van derden, zonder dat je in de Bluetooth-instellingen hoeft te duiken. Dankzij een nieuwe API (applicatieprogrammeerinterface) genaamd AccessorySetupKit kunnen fabrikanten zorgen dat je met hetzelfde gemak accessoires van derden kunt koppelen.

Heb je een nieuw Bluetooth-accessoire gekocht waar een app bij hoort, dan moet je die app vaak toestemming geven om naar accessoires in de buurt te zoeken. Op die manier kan een app ook zien welke producten er nog meer binnen het Bluetooth- of wifi-bereik zijn. Apple komt daarom in iOS 18 met een nieuwe manier om verbinding te maken met Bluetooth-accessoires. Dit biedt niet alleen meer gemak, maar is ook veiliger. Ontwikkelaars kunnen alleen zoeken naar het specifieke accessoire waarvoor de verbinding nodig is en kunnen niet zien welke andere accessoires er in de buurt zijn. Het scherm wat je te zien krijgt, doet wel wat denken aan het koppelen van een AirTag of AirPods.

Pop-up om Bluetooth-accessoires te koppelen

Apple laat als voorbeeld zien hoe je een haardroger kunt koppelen met een fictieve Hair Track Pro-app, maar het kan natuurlijk net zo goed gebruikt worden voor hoofdtelefoons en speakers van andere merken, elektrische tandenborstels en autoradio’s. Zodra de iPhone met iOS 18 waarop een bepaalde app is geïnstalleerd een geschikt accessoire detecteert, krijg je een pop-up te zien om de koppeling tot stand te brengen. Je hoeft alleen nog te bevestigen. Met slechts één tik op het scherm handelt het systeem automatisch alle Bluetooth- of wifi-verbindingen af die het accessoire nodig heeft. Dit betekent ook dat je als gebruiker niet langer afzonderlijk Bluetooth- en wifi-toestemmingen hoeft te geven aan de app van een accessoire.

Nieuw accessoiremenu in iOS 18

In situaties met een complexer koppelingsproces, zoals het invoeren van een pincode, kan iOS 18 dit ook afhandelen zonder dat de app geopend hoeft te worden. Na het koppelen kun je meer informatie vinden over het accessoire in het nieuwe menu Instellingen > Privacy en beveiliging > Accessoires. Er was in het privacymenu al een optie Bluetooth, waar je kunt zien welke apps toestemming hebben om Bluetooth te gebruiken.

Bluetooth-privacy in iOS 18: een nieuw overzicht van gekoppelde accessoires, die nu nog leeg is. Rechts zie je de al langer bestaande lijst van apps met Bluetooth-toestemming.

Het uiteindelijke resultaat? Het koppelen van Bluetooth-accessoires verloopt voortaan net zo gemakkelijk als het koppelen van een nieuw setje AirPods. Het vereist overigens wel dat de accessoiremakers met de nieuwe API AccessorySetupKit aan de slag gaan, dus het zal niet met elk Bluetooth-accessoire gaan werken. Ook moeten we nog tot het najaar van 2024 wachten totdat iOS 18 officieel verschijnt.

In ons artikel over privacyfuncties in iOS 18 lees je meer over de nieuwe functies om je privégegevens veilig te houden.

Bekijk ook Op deze vijf manieren verbetert iOS 18 je privacy In iOS 18 en de andere software-updates van dit najaar, verbetert Apple de privacy en beveiliging op je toestel. Van een nieuwe app tot aan meer controle over wat je deelt: dit zijn de privacyfuncties van iOS 18.

Meer over iOS 18

iOS 18 is de grote nieuwe iPhone-update van 2024. In iOS 18 vind je talloze nieuwe functies, waaronder een vernieuwd beginscherm, een opnieuw ontworpen Bedieningspaneel en talloze vernieuwingen in standaardapps zoals Berichten, Foto’s en Mail. Ook komt er een nieuwe Wachtwoorden-app. Apple Intelligence, het nieuwe systeem voor slimme functies, is ook een belangrijk onderdeel van iOS 18. De geschikte toestellen voor iOS 18 zijn de iPhone XS en nieuwer. De releasedatum van iOS 18 staat gepland voor dit najaar. Tot die tijd is de beta van iOS 18 beschikbaar. Lees ook ons artikel met interessante iOS 18-details en ontdekkingen voor meer geheime functies.