Hier is een nieuwe betafunctie die je zonder risico kunt proberen: Apple heeft aangekondigd dat Apple Kaarten voortaan in de webbrowser beschikbaar is. Je kunt een reis voorbereiden en een route plannen, zonder dat je een aparte app nodig hebt.

Het lijkt misschien alsof het altijd al heeft bestaan, maar Apple Kaarten op het web is toch echt gloednieuw. Het is vanaf vandaag te proberen als publieke beta in je browser. De webversie is wereldwijd te gebruiken, maar werkt momenteel alleen in het Engels (en daardoor ook alleen in miles en 12-uursklok). Verder heb je Safari of Chrome op Mac en iPad nodig en op Windows-pc’s kun je gebruik maken van Chrome en Edge. Ondersteuning voor andere talen, browsers en platforms wordt in de loop van de tijd uitgebreid, belooft Apple in een mini-persbericht in de Newsroom.

Je kunt een routebeschrijving opvragen, zonder de Kaarten-app te hoeven openen. Met Google Maps was het altijd al zo dat je naar maps.google.com kon gaan om routes te plannen. Apple heeft gekozen voor de url beta.maps.apple.com, waarbij het gedeelte ‘beta’ na verloop van tijd wel zal wegvallen. Wat opvalt is dat je alleen routebeschrijvingen kunt opvragen voor de auto en wandelaars. Openbaar vervoer, fietsroutes en andere vormen van vervoer zitten er nog niet in. Wel kun je mooie plekken vinden, inclusief foto’s, openingstijden, beoordelingen en meer. Je kunt zelfs eten bestellen vanuit de Kaarten-website en gidsen doorbladeren om leuke plekjes te ontdekken.

Parijs is nog ver. Helaas kun je de snellere reisoptie met de trein niet opzoeken.

Er ontbreekt dus nog wel behoorlijk wat in deze webversie. Ook de functie ‘Kijk rond’ zit er niet in, maar Apple belooft dat dit binnen enkele maanden beschikbaar komt. Inloggen met je Apple ID is op het moment ook niet mogelijk, waardoor je niet je persoonlijke gidsen kunt bekijken. Apple Kaarten op het web weet bovendien niet wat je woon- en werklocatie is.

Ontwikkelaars, met name degenen die MapKit JS gebruiken, kunnen linken naar de webversie van Apple Kaarten, zodat je in de browser meteen een routebeschrijving kunt opvragen. Voorheen was het voor websitemakers al mogelijk om Apple Kaarten als embed in een webpagina op te nemen. De Nederlandse site AT5.nl doet dat bijvoorbeeld. Apps kunnen ook al langer Apple Kaarten gebruiken om locaties te tonen.