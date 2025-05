Apple heeft iPadOS 17.7.8 uitgebracht, een week nadat iPadOS 17.7.7 uit kwam. In de nieuwste versie wordt een veelgehoord probleem opgelost met apps die telkens opnieuw uitloggen.

Apple wordt vaak geroemd om het uitbrengen van beveiligingsupdates voor specifieke oudere modellen die niet meer mee kunnen met de nieuwste iOS- en iPadOS-versie, maar afgelopen week ging het daar mee mis. iPadOS 17.7.7 bracht diverse beveiligingsupdates, maar zorgde tegelijkertijd voor een ander probleem dat nog veel vervelender was. Nu is daar de oplossing in de vorm van iPadOS 17.7.8.

iPadOS 17.7.8 beschikbaar

Vlak na het uitbrengen van iPadOS 17.7.7 bleken gebruikers last te hebben van apps die telkens automatisch weer uitloggen. Er bleek geen simpele oplossing voor te zijn, waardoor Apple uiteindelijk de update terugtrok. Maar mensen die de nieuwste versie al geïnstalleerd hadden, zaten met de gebakken peren. Nu is daar iPadOS 17.7.8, waarin het loginprobleem opgelost zou moeten zijn. De update is alleen beschikbaar voor deze modellen:

Naast de opgeloste problemen van iPadOS 17.7.7, voegt iPadOS 17.7.8 ook dezelfde beveiligingsverbeteringen toe. Daarom is het belangrijk dat iedereen met een van bovenstaande iPad-modellen de update downloadt en installeert. Zo hou je je toestel veilig en kun je gewoon weer alle apps gebruiken zoals je gewend was.

iPadOS 17.7.8 downloaden

Om iPadOS 17.7.8 te downloaden, doe je het volgende:

Ga op je iPad naar Instellingen > Algemeen > Software-update. Wacht tot de update in beeld verschijnt. Tik op Download en installeer. Wacht tot je toestel opnieuw is opgestart en de installatie voltooid is.

Je kunt de update ook uitvoeren via je computer. Sluit daarvoor je iPad met een kabel aan aan je Mac en open de Finder (of iTunes in macOS Mojave of ouder). Windows-gebruikers openen iTunes. Klik op je aangesloten apparaat en kies voor Zoek naar update. De update wordt vervolgens gedownload en daarna op je toestel geïnstalleerd.