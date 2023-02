iOS 16.4 voor de iPhone is momenteel als beta te downloaden. Er zitten verrassend veel verbeteringen in en in dit overzicht lopen we alle belangrijke iOS 16.4 functies met je langs!

iOS 16.4 functies

We hebben er even op moeten wachten, maar de iOS 16.4 beta is inmiddels in volle gang. Meteen al in de eerste beta hebben we diverse vernieuwingen aangetroffen, genoeg om er een overzicht van te maken. We nemen de nieuwe functies van iOS 16.4 hier met je door.

#1 Safari pushberichten

Apple geeft websites voortaan de mogelijkheid om je pushberichten te sturen. Dit was al mogelijk op de Mac, maar in iOS 16.4 wordt het ook mogelijk voor webapps in Safari. Dit houdt in dat je een melding kunt krijgen als je favoriete website iets nieuws te melden heeft. Webapps op het beginscherm van je iPhone kunnen voortaan met een badge laten zien hoeveel ongelezen notificaties en meldingen er zijn. Dit werkt op dezelfde manier als losse apps. Voor veel nieuwswebsites zal het daardoor niet meer nodig zijn om aparte apps uit te brengen, aangezien ze nu ook via het web kunnen melden dat er nieuws is. Pushberichten voor websites op de iPhone werden al aangekondigd tijdens WWDC 2022 en komen er nu echt aan. Het vereist wel dat je de de website als icoon op je beginscherm zet en je moet als gebruiker toestemming geven voordat je de meldingen ontvangt. Ook moet de maker van de website een developeraccount bij Apple hebben.

Er zitten nog wat meer WebKit-verbeteringen in de update, maar daarover lees je hier meer.

#2 Nieuwe emoji in iOS 16.4

Het is misschien niet de meest spannende toevoeging, maar voor mensen die veel gebruik maken van emoji zit er toch weer genoeg leuks bij. iOS 16.4 bevat een behoorlijk aantal emoji uit de Unicode 15.0 update, die in september 2022 werd goedgekeurd. Denk aan hartjes in verschillende kleuren, een schuddend hoofd en een eland. Ook de ezel, gans en kwal zijn van de partij. In totaal gaat het om 31 nieuwe emoji.

Bekijk ook Deze emoji zijn nieuw in iOS 16.4: ezel, gans, kwal en meer Apple gaat in iOS 16.4 een reeks nieuwe emoji toevoegen. Je kunt nu alvast uitkijken naar hartjes in drie nieuwe kleuren en een hoofdschuddend gezicht. De ezel, gans en kwal zijn nieuwe emoji uit het dierenrijk, terwijl de hyacint en een stuk gember de plantaardige emoji komen aanvullen.

#3 Gemakkelijker beta’s installeren

Deze vernieuwing is een zegen voor ontwikkelaars en een vloek voor gewone gebruikers die graag ontwikkelaarsbeta’s willen testen. Apple is gestopt met het gebruik van betaprofielen voor het installeren van beta’s. Voorheen was het zo, dat iedereen een betaprofiel kon downloaden, ook als je geen ontwikkelaar was. Vervolgens kon je de beta installeren, ruim voordat de publieke beta beschikbaar kwam.

In plaats daarvan komt er een simpele schakelaar in de instellingen van iOS, waarmee je de deelname aan beta’s kunt in- en uitschakelen. Dit werkt alleen als je bent ingelogd met hetzelfde Apple ID waarop je ook je developeraccount hebt afgesloten. Zomaar ergens een betaprofiel downloaden zit er dus niet meer in.

Bekijk ook Apple maakt installeren van beta's eenvoudiger Apple gaat een kleine, maar belangrijke verandering doorvoeren met ingang van de iOS 16.4 beta . Je kunt nu makkelijker wisselen tussen de ontwikkelaarsbeta en de publieke beta. Maar voor mensen die geen ontwikkelaar zijn, wordt het moeilijker.

#4 Nieuwe kans voor nieuwe HomeKit-architectuur

Apple heeft het al een paar keer geprobeerd en nu lijkt het er echt aan te komen: de nieuwe HomeKit-architectuur voor je smart home. Deze vernieuwing zat oorspronkelijk in iOS 16.2 maar werd weer teruggetrokken na klachten van gebruikers. Bij het installeren van de iOS 16.4 beta krijg je de ‘Home Upgrade Available’-melding te zien in de Woning-app bij het onderdeel Software Update. Of je de sprong neemt, is een persoonlijke keuze. Voor mensen met een zeer uitgebreide collectie HomeKit-accessoires kan het een minder goed idee zijn. De nieuwe architectuur belooft een verbeterde performance en betrouwbaarheid.

Bekijk ook Apple's HomeKit architectuur-update: Apple doet nieuwe poging in iOS 16.4 [FAQ] Apple heeft in december 2022 een aparte update voor HomeKit uitgebracht, met een nieuwe architectuur. Deze update is teruggetrokken, maar binnenkort volgt een nieuwe poging, zeer waarschijnlijk in iOS 16.4. De vernieuwde HomeKit-architectuur moest voor verbeterde prestaties zorgen. Wat moet je doen als je de update al hebt en waar is de update eigenlijk goed voor?

#5 Verbeteringen in de Podcasts-app

In iOS 16.4 beta zijn diverse verbeteringen in de Podcasts-app te zien. Zo is er een nieuw onderdeel Channels in de biblioteek, waar makers all hun podcasts op één plek kunnen tonen. Ook is ‘Luister nu’ verbeterd en toont andere afleveringen die je nog kunt luisteren. Luister je bijvoorbeeld naar de nieuwste podcast van iCulture, dan blijft deze in de ‘Luister nu’-lijst staan totdat je helemaal klaar bent. Bovenaan de lijst verschijnen nieuwe afleveringen van shows die je volgt en recent opgeslagen afleveringen. Verder krijg je bonus-afleveringen in de lijst te zien.

#6 Dekking van Apple-accessoires bekijken

Je kunt nu via de Instellingen-app op je iPhone kijken of er nog garantie is op je Apple Watch, AirPods en andere Apple-accessoires. Hiervoor ga je naar Instellingen > Algemeen > Dekking.

#7 5G in Turkije

Niet zo interessant voor de meeste Nederlanders, maar wel voor landgenoten met Turkse roots: iOS 16.4 schakelt 5G-ondersteuning voor Turkije in. Amerikanen kunnen bovendien gebruik maken van een nieuwe 5G Standalone-functie op het T-Mobile-netwerk in de Verenigde Staten. Dit was tot voor kort alleen beschikbaar op Samsung-toestellen en belooft snelheden tot 3Gb/s.

Meer iOS 16.4 functies

Er zitten nog wat meer functies in iOS 16.4 die de moeite waard zijn om nog even te noemen:

Er is een nieuwe widget voor het volgen van bestellingen in de Wallet-app.

Er is een nieuw focusfilter voor Always On, zodat je de functie gemakkelijk kunt in- en uitschakelen.

Code in iOS 16.4 beta 1 wekt de indruk dat je binnenkort kunt zien wat het batterijverbruik is bij Always On. Dit is nog niet zichtbaar, maar al wel in code terug te vinden. Uit metingen blijkt dat het always on-scherm soms behoorlijk wat energie kan verbruiken.

Apple heeft ruim 10 nieuwe Shortcuts-acties toegevoegd, waaronder Shut Down, Lock Screen en Intercom. Je vindt ze in deze lijst.

Linkjes naar Mastodon-berichten worden voortaan uitgeklapt getoond in iMessage. Zo krijg je een preview van het bericht te zien.

Kleine tweaks in Apple Music: de profielafbeelding verschijnt nu op meer plekken en bij het toevoegen van een muzieknummer aan de wachtlijst verschijnt er een kleine kaart met info onderin het scherm.

Nieuwe toegankelijkheidsfunctie voor het dimmen van flitsende lampen. Zodra er videocontent in beeld komt met lichtflitsen, wordt dit automatisch gedimd.

Kleine verbeteringen voor toetsenborden in andere talen, zoals autocorrectie in Koreaans en voorspellende tekst in het Oekraïens.

De hover-functie van de Apple Pencil ondersteunt nu Tilt en Azimuth.

Daarnaast lijkt Apple in de tvOS 16.4 beta het traagheidsprobleem bij grote Apple TV-bibliotheken te hebben opgelost.