Als over een paar maanden iOS 17 uitkomt, zullen veel iPhone-gebruikers meteen de nieuwe functies willen proberen. Voorheen was dat geen probleem, ook al was je een gewone gebruiker. Je installeerde een betaprofiel, die je gemakkelijk op internet kon vinden en een paar minuten later kon je de nieuwste beta’s installeren. Dat gaat veranderen. Apple is gestopt met betaprofielen en het is alleen nog mogelijk om de ontwikkelaarsbeta te installeren als je iPhone is ingelogd op hetzelfde Apple ID waarop je je hebt aangemeld voor het Apple Developer Program. Dit is een betaald programma van €99 per jaar.



Iedereen kan zich aanmelden voor het Apple Developer Program, ook als je niet van plan bent om apps te gaan bouwen. Na aanmelding en betaling van het jaarlijkse bedrag van €99 kun je naar hartenlust de beta’s van iOS iPadOS en dergelijke installeren. Maar dat bedrag vormt nou juist de drempel. Veel mensen haalden ergens een betaprofiel van internet en konden op die manier gratis meedoen met de ontwikkelaarsbeta. Vanaf februari 2023 zul je ervoor moeten betalen als je vroegtijdig toegang wilt tot de beta’s.

Goed om te weten: de publieke beta’s voor iOS, iPadOS en andere software-updates blijven gewoon gratis. Vaak zul je er wel iets langer op moeten wachten. Op het moment dat iOS 17 in de zomer van 2023 uitkomt, volgt de publieke beta een paar weken later. Daarna komt de publieke beta steeds vroeger beschikbaar; meestal een dag na de ontwikkelaarsbeta.

Waarom doet Apple dit? Vooral om ongeoorloofd gebruik van betaprofielen te voorkomen. Er waren op internet meerdere websites te vinden waar je betaprofielen zomaar kon downloaden. Veel van deze websites zijn inmiddels uit de lucht gehaald.

Er zit dus niets anders op dan betalen, of wachten tot je aan de beurt bent met de publieke beta.

Door te stoppen met betaprofielen wordt het installeren van beta’s een stuk gemakkelijker voor ontwikkelaars. Zij hebben geen speciale profielen uit het Developer Center meer nodig om beta’s te installeren. In plaats daarvan zet je gewoon een schakelaar om. Wil je even niet meedoen aan de beta’s, dan zet je het uit.

De schakelaar is te vinden in de Instellingen-app. Ga je naar Instellingen > Algemeen > Software-update, dan verschijnt er onder Automatische updates nu een extra optie, namelijk Beta Updates. Tik je hierop, dan kun je kiezen voor de developer beta of de publieke beta, afhankelijk van welk type gebruiker je bent. Wil je even niet meer meedoen aan beta’s, dan hoef je het profiel niet meer te verwijderen maar zet je simpelweg de schakelaar om.

Heb je je al eerder aangemeld voor de (al dan niet publieke) beta, dan staan de opties automatisch aan.

Apple legt het als volgt uit:

Beginning with iOS & iPadOS 16.4 beta, members of the Apple Developer Program will see a new option to enable developer betas directly from Software Update in Settings. This new option will be automatically enabled on devices already enrolled in the program that update to the latest beta release. Your iPhone or iPad must be signed in with the same Apple ID you used to enroll in the Apple Developer Program in order to see this option in Settings. In future iOS and iPadOS releases, this new setting will be the way to enable developer betas and configuration profiles will no longer grant access.