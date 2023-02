iOS 16.4 wordt een update waarin je toch wel weer wat nieuwe functies kunt aantreffen. Zo blijkt uit de iOS 16.4 beta dat er nieuwe emoji in zitten en dat pushberichten nu ook vanuit websites verstuurd kunnen worden. Voor ontwikkelaars en publieke testers zit er ook iets in: je hebt geen profiel van het Developer Center meer nodig om de beta’s te installeren. In plaats daarvan zet je gewoon een schakelaar om.



Onderstaande screenshots maken duidelijk welke opties je hebt. Ga je naar Instellingen > Algemeen > Software-update, dan verschijnt er onder Automatische updates nu een extra optie, namelijk Beta Updates. Tik je hierop, dan kun je kiezen voor de developer beta of de publieke beta, afhankelijk van welk type gebruiker je bent. Wil je even niet meer meedoen aan beta’s , dan hoef je het profiel niet meer te verwijderen maar zet je simpelweg de schakelaar over.

Je moet uiteraard wel zijn aangemeld voor het Apple developerprogramma om de beta’s te kunnen installeren. Heb je je al eerder aangemeld voor de (al dan niet publieke) beta, dan staan de opties automatisch aan.

Apple legt het als volgt uit:

Beginning with iOS & iPadOS 16.4 beta, members of the Apple Developer Program will see a new option to enable developer betas directly from Software Update in Settings. This new option will be automatically enabled on devices already enrolled in the program that update to the latest beta release. Your iPhone or iPad must be signed in with the same Apple ID you used to enroll in the Apple Developer Program in order to see this option in Settings. In future iOS and iPadOS releases, this new setting will be the way to enable developer betas and configuration profiles will no longer grant access.