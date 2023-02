Genoeg opties dus om je ongenoegen op een subtiele manier duidelijk te maken: vind je iemand een domme ezel of gans, dan zeg je het voortaan met een plaatje. Ook kun je vervelende figuren een kwal toesturen of bij blunders een hoofdschuddend gezicht gebruiken, als alternatief voor de facepalm. Meer opties dus om jezelf te uiten. Het is de eerste keer sinds ruim een jaar dat er nieuwe emoji bij komen, dankzij Unicode 15.



The 4,489 new characters in #Unicode15 include 20 new #emoji, along with new emoji sequences, expected to show up on 📱s, 💻s, and other platforms sometime next year → https://t.co/92bPON11bP #絵文字 pic.twitter.com/Tk9cyV1SXo — The Unicode Consortium (@unicode) September 6, 2022

Deze nieuwe emoji werden in juli 2022 voor het eerst voorgesteld en zijn opgenomen in de nieuwe Unicode-standaard van september 2022. Apple heeft vaak nog wat meer tijd nodig om de afbeeldingen aan te passen aan de stijl van iOS en macOS . Elk bedrijf ontwerpt een eigen variant van de emoji, zodat een hoofdschuddend gezicht er bij Apple net iets anders uit ziet dan in WhatsApp of Android . Je kunt de nieuwe emoji gebruiken in de iOS 16.4 beta , die vanaf nu te downloaden is. Ook zijn ze te vinden in de beta’s van iPadOS 16.4, watchOS 9.4 en macOS Ventura 13.3, die eveneens nu te downloaden zijn.

Naast de al genoemde karakters valt er nog meer te ontdekken, zoals een grijs hart, eland, vleugel, duwende handen, fluit, sambaballen, kam, waaier, zwarte vogel en een peul met erwten. Word het je allemaal te veel, dan kun je gelukkig gemakkelijk zoeken naar een bepaalde emoji.

Bekijk ook Emoji zoeken op iPhone, iPad en Mac: zo doe je dat Heb je altijd moeite om die ene emoji te vinden? Gelukkig vind je op de iPhone en iPad ook een zoekfunctie voor emoji. Door te typen zoek je de emoji die je nodig hebt. In deze tip leggen we uit hoe je dit doet.