iOS 15.1-functies

Apple heeft in iOS 15 talloze nieuwe functies toegevoegd, maar lang niet alle beloofde functies zijn al beschikbaar. Er is nog een handjevol uitgestelde iOS 15-functies die later dit jaar beschikbaar komen. Sommige daarvan gaan we zien in iOS 15.1, de update die nu als beta beschikbaar is. Uit de beta van iOS 15.1 zijn al wat nieuwe functies naar voren gekomen die we hier verder voor je uitlichten.

Problemen en bugs in iOS 15 Heb je last van problemen of bugs in iOS 15 ? Lees dan ons artikel met veelvoorkomende problemen met de update. Daarin lees je ook reacties van andere gebruikers en kun je ook je eigen problemen kwijt. Bekijk ook Last van problemen of bugs in iOS 15? Probeer dan deze oplossingen Bij elke grote jaarlijkse iOS-update kunnen er dingen mis gaan. Sommige functies lijken niet te werken of er zijn wat kleine problemen, zo ook bij iOS 15. In dit artikel lees je de meest voorkomende bugs en problemen in iOS 15 en wat je zelf kunt proberen om het op te lossen.

#1 SharePlay keert terug

SharePlay was een belangrijke functie voor iOS 15, maar Apple besloot halverwege de beta’s om de functie uit te stellen. Gelukkig lijkt het niet lang meer te duren voordat we het toch kunnen gebruiken. Apple voegt SharePlay weer toe in de beta van iOS 15.1, waardoor we er vermoedelijk ergens in oktober weer gebruik van kunnen maken. Dankzij SharePlay kun je je scherm delen via FaceTime, samen met iemand op afstand een film of serie kijken of via FaceTime muziek streamen met je gesprekspartner.

Bekijk ook Samen kijken en luisteren met FaceTime SharePlay Apple heeft in iOS 15 allerlei functies toegevoegd waarmee je op afstand toch samen kunt zijn. SharePlay is een goed voorbeeld daarvan: hiermee kun je samen naar films kijken, muziek luisteren en je scherm delen.

#2 HomePod krijgt lossless audio

Het was al bekend dat de HomePod ondersteuning krijgt voor lossless audio in een software-update. Nu is duidelijk dat iOS 15.1 en HomePod software-update 15.1 de updates zijn waarin dit (hoogstwaarschijnlijk) toegevoegd gaat worden. Dankzij lossless kun je muziek in een hogere audiokwaliteit afspelen. Naast lossless audio wordt ook Dolby Atmos ondersteund, zo ontdekte 9to5Mac.

Bekijk ook Apple belooft: HomePod krijgt Lossless-support via software-update De HomePod en HomePod mini zullen in de toekomst ondersteuning krijgen voor Apple Music Lossless. Dat is te lezen in een nieuw gepubliceerd Apple Support-document. Het is een raadsel waarom Apple er zo geheimzinnig over doet.

#3 COVID-vaccinatiebewijs in Wallet (in de VS)

iPhone-gebruikers in de VS kunnen in sommige staten hun COVID-vaccinatiebewijs aan Wallet toevoegen via de Gezondheid-app. Apple kondigde de functie aan, dat onderdeel is van iOS 15.1. Het bewijs moet gebaseerd zijn op de SMART Health Cards specificatie. In Nederland werkt dit dus niet, maar gelukkig zijn er talloze andere manieren om je vaccinatie aan Wallet toe te voegen. Je kan je internationale QR-code in Wallet zetten via bijvoorbeeld Pass4Wallet.

#4 Overige kleine aanpassingen

Apple heeft nog een aantal kleine aanpassingen gedaan:

Head-tracking voor muziek: Als je luistert via AirPods Pro of AirPods Max, kun je via het Bedieningspaneel de head-tracking uitschakelen. Hou hiervoor de ruimtelijke audio-knop ingedrukt.

Nieuw icoontje voor bellers aankondigen: Bij Instellingen > Telefoon heeft Apple bij de optie Kondig beller aan een nieuw icoontje toegevoegd. In plaats van een telefoontje in een spraakballonnetje, is het nu een telefoon met een geluidsgolfje.

We verwachten dat Apple iOS 15.1 ergens in oktober uit gaat brengen. Tot die tijd zal Apple regelmatig nieuwe beta’s uitbrengen.