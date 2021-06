Er komen heel wat nieuwe functies in macOS Monterey beschikbaar, maar lang niet allemaal zijn ze te gebruiken op Macs met Intel-processor. Voor de functies die we in dit artikel bespreken heb je een Mac met M1-chip nodig.

Apple Silicon is nu aanwezig op de meest gangbare Macs voor consumenten: de MacBook Air, iMac, Mac mini en de instapmodellen van de MacBook Pro. In de kleine lettertjes van de persberichten en de previews bij Apple is te lezen, dat sommige functies alleen te gebruiken zijn op een Mac met M1-chip. Je loopt ze mis als je Intel-gebruiker bent.



Met AirPods Pro en AirPods Max op Macs met de M1-chip geniet je van ruimtelijke audio, waarbij het lijkt alsof je in de bioscoop zit.

Heerlijk genieten van muziek, dat van alle kanten lijkt te komen. Het is mogelijk op de iPhone , iPad en bovendien ook op de Apple TV Apple Music biedt sinds kort ook ruimtelijke audio aan dankzij Dolby Atmos. Maar voor Spatial Audio op de Mac zul je moeten beschikken over een M1-chip, zo blijkt uit het persbericht van Apple. Je zult dus niet alleen moeten beschikken over de duurdere varianten van de AirPods , maar ook over een M1 Mac:

#2 Portretmodus in FaceTime

FaceTime krijgt er in macOS Monterey allerlei functies bij. Eén ervan is het vaag maken van de achtergrond, de zogenaamde portretmodus. Hiervoor is nogal wat rekenkracht van de Neural Engine nodig en alleen die van de M1-chip is snel genoeg. Het vervagen van de achtergrond is bij Zoom en Google Meet al langer mogelijk, ook op Macs met Intel-processor. Bij Apple is het echter exclusief voor M1.

Apple schrijft in het persbericht:

De Portretmodus maakt gebruik van de Neural Engine in de M1-chip om de achtergrond te vervagen, wat een prachtig video-effect oplevert. En met de nieuwe rasterweergave verschijnen alle deelnemers in vierkantjes van gelijke grootte.

#3 Livetekst

Met Livetekst kun je tekst in foto’s herkennen, bijvoorbeeld een telefoonnummer. Je kunt ook een handgeschreven recept fotograferen en vervolgens de tekst omzetten naar getypte tekst. Op bijna elke recente iPhone en iPad is Livetekst te gebruiken, maar op de Mac is het beperkt tot M1, zo is af te leiden uit voetnoot #3 in deze preview.

Livetekst werkt in foto’s, screenshots, Safari en in de Quick Look-functie.

Bekijk ook Livetekst in iOS 15 herkent teksten op foto's en screenshots Met Livetekst kun je gemakkelijk een locatie, telefoonnummer, mailadres of andere tekst kopiëren van een foto of screenshot. In deze tip leggen we je uit hoe je het gebruikt op je iPhone en iPad.

#4 Siri: natuurlijke tekst naar spraak

De tekst-naar-spraakfunctie voor Siri werkt nu in meer talen, namelijk Deens, Noors, Zweeds en Fins. In macOS Monterey werkt het echter alleen op Macs met M1.

#5 Dicteren op je toestel

macOS Monterey bevat privacyfuncties, waardoor meer bewerkingen lokaal plaatsvinden op je apparaat, ook offline. Op een M1 Mac geldt het lokaal verwerken ook voor het dicteren van teksten. Bovendien is er geen tijdslimiet meer. Je kunt dus zo lang doorgaan met dicteren als je zelf wilt.

#6 3D-wereldbol in Apple Kaarten

Ook een leuke toevoeging is de 3D-wereldbol in Apple Kaarten. Daarnaast kun je rondkijken in bepaalde steden zoals Londen, New York, San Francisco en Los Angeles. Je ziet meer informatie over bezienswaardigheden, bomen, straten, hoogteverschillen en dergelijke. Maar alleen als je een M1 Mac hebt.

#7 Objecten omzetten van 2D naar 3D

In macOS Monterey kun je een serie 2D-afbeeldingen omzetten naar een fotorealistisch 3D-object. Dit kun je vervolgens gebruiken in AR-toepassingen. Daar is wel wat rekenkracht voor nodig, waardoor het alleen op M1 Macs werkt. De foto’s maak je met je iPhone of iPad, waarbij je het object vanuit heel veel hoeken vastlegt. De M1 Mac zet ‘m vervolgens om.

Wanneer komt macOS Monterey uit?

Momenteel is de eerste beta van macOS Monterey beschikbaar gesteld. Er zullen nog meerdere beta’s verschenen voordat de officiële release is gepland. We reken erop dat dit in de loop van september of oktober het geval zal zijn. In de tussentijd kunnen er nog functies uit de beta worden gehaald, als blijkt dat ze niet goed functioneren. Wat ook nog invloed kan hebben is het verschenen van krachtiger Macs met een nieuwere processor. Die zou M1X of M2 kunnen gaan heten en kunnen nieuwe functies mogelijk maken die nu nog niet konden worden onthuld.