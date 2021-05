De HomePod en HomePod mini zullen in de toekomst ondersteuning krijgen voor Apple Music Lossless. Dat is te lezen in een nieuw gepubliceerd Apple Support-document. Het is een raadsel waarom Apple er zo geheimzinnig over doet.

HomePod: Lossless-support komt eraan

Veel mensen waren verbaasd dat Apple geen eigen hardware heeft waarop je Apple Music Lossless kunt afspelen. Zowel de HomePod als de AirPods worden niet ondersteund. Daar komt in de toekomst verandering in, want uit een supportdocument blijkt dat de HomePod en HomePod mini een toekomstige software-update krijgen voor lossless muziek. Je kunt dan in een hogere geluidskwaliteit naar de muziek luisteren.



In juni gaat Apple Music Lossless van start. Heb je een HomePod of HomePod mini , dan heb je vanaf het begin wel meteen support voor Dolby Atmos, zodat de muziek ruimtelijk klinkt. Met de juiste apparatuur kun je vanaf dat moment ook luisteren naar standaard lossless (tot 48 kHz) en naar hi-res losless (48 tot 192 kHz). Voor dat laatste heb je externe apparatuur nodig, zoals een digitaal-naar-analoog converter (DAC) die je via USB aansluit.

Goed nieuws dus voor HomePod-bezitters, maar hoe zit het met de veel grotere groep van AirPods-gebruikers? Die groep lijkt helaas toch buiten de boot te vallen. In het supportdocument van Apple staat dat huidige Bluetooth-verbindingen niet de hogere kwaliteit ondersteunen die Apple Music Lossless aanbiedt. De AirPods Max zullen het ook niet ondersteunen.

Wel lossless luisteren via kabel

Apple zegt wel dat het via een kabel mogelijk is om naar lossless te luisteren. Maar dan krijg je niet de best mogelijke kwaliteit:

Apple schrijft:

De Lightning-naar-3,5mm-audiokabel is ontworpen om AirPods Max aan te kunnen sluiten op analoge bronnen voor het luisteren naar films en muziek. AirPods Max kan worden aangesloten op apparaten die Lossless en Hi-Res Lossless opnames afspelen met uitzonderlijke audiokwaliteit. Gezien de analoog-naar-digitaal conversie in de kabel, zal de weergave echter niet volledig lossless zijn.

Verder bevat het supportdocument een flinke lijst veelgestelde vragen, waarvan je de meeste ook al in onze Apple Music Lossless FAQ hebt kunnen vinden. Apple Music Losless gaat vanaf juni van start met meer dan 20 miljoen nummers in lossless kwaliteit en duizenden nummers met Dolby Atmos.