Heb je zin in een geinige quiz met je eigen muziek? In Apple's Opdrachten-app vind je een leuke Music Quiz. Raad jij welk nummer wordt afgespeeld?

Als je aan het begin van het vorige decennium een iPod met clickwheel had, ben je misschien bekend met de spelletjes die je erop kon spelen. Eén van de bekendste is de iPod Music Quiz, later ook wel de iPod Quiz genoemd. Het was een simpel spelletje waarin je moest raden welk nummer afgespeeld wordt, afkomstig uit je eigen muziekbibliotheek. Het was een grappige manier om je kennis van je eigen bibliotheek te testen. Met ingang van iOS 14 kun je nu op je iPhone en iPad de Music Quiz spelen via de Opdrachten-app of Siri. Wij laten je zien hoe je dat doet.

Wat heb ik nodig om de Music Quiz op iPhone te spelen?

Om de quiz te kunnen spelen, heb je het volgende nodig:

Je kan de quiz dus niet spelen met nummers van Spotify. Gebruik je Apple Music maar heb je geen nummers in je bibliotheek, voeg die dan eerst toe.

Music Quiz in iOS 14: bekende iPod Quiz op je iPhone

Apple heeft de Music Quiz stilletjes toegevoegd aan de galerij van de Opdrachten-app. Je vindt hem dus niet standaard in je eigen overzicht van opdrachten in de Opdrachten-app. Om de quiz te spelen, moet je hem eerst toevoegen. Dat doe je zo:

Open de Opdrachten-app op de iPhone of iPad met iOS 14 of iPadOS 14. Tik rechtsonder op Galerie. Tik op de zoekbalk en zoek op Music Quiz (voor de Engelse versie) of Muziekquiz (voor de Nederlandse).

De klassieke iPod game verschijnt in beeld. Tik erop. Je kan nu de quiz toevoegen aan je lijst van opdrachten. Let op: Het kan een tijdje duren voordat je onderaan op de blauwe knop Voeg opdracht toe kan tikken. Wacht een paar minuten zodat alles ingeladen kan worden. Kies de blauwe knop zodra het laden afgerond is.

De opdracht staat nu in het overzicht Mijn opdrachten. Tik op de toegevoegde Music Quiz en geef toegang tot je mediabibliotheek. De quiz wordt gestart.

De regels van de quiz zijn simpel: er wordt een deel van een nummer afgespeeld. Na ongeveer vier seconden verschijnen er vijf antwoordmogelijkheden. Kies de titel van het nummer dat nu afgespeeld wordt. Heb je het goed, dan krijg je een punt. In totaal zijn er vijf rondes. Zorg ervoor dat het volume van je iPhone of iPad aan staat. Na de vijfde ronde kun je je score delen of de quiz nog een keer spelen.

Music Quiz spelen via Siri

Een andere manier om de quiz te spelen, is door Siri te activeren en te zeggen “Music Quiz”. Siri speelt dan de quizmaster en je kunt antwoorden geven door de juiste titel uit te spreken. Je speelt de quiz dan dus helemaal handsfree. Je kan ook het antwoord aan tikken op het scherm.

Deze tweede manier om de Music Quiz te spelen is iets lastiger, omdat het nummer eerder stopt met afspelen en het fragment dus korter is. Als je het antwoord niet meteen weet, speelt het nummer naar een aantal seconden weer verder.

Lees ook onze uitleg van de Siri Shortcuts-app. We hebben ook diverse tips voor deze handige app: