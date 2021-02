macOS Big Sur 11.2 beschikbaar

Het gebeurt op de Mac regelmatiger dan bij andere Apple apparaten dat een update slechts bugfixes bevat. Dat maakt het natuurlijk niet een onnodige update, maar misschien wel wat minder spannend. Op de Mac zijn het vaak oplossingen voor heel specifieke problemen waar lang niet iedereen last van heeft. Het buildnummer van deze versie is 20D64.



Apple noemt het niet in de release notes, maar het bedrijf stopt nu met het omzeilen van firewalls voor eigen apps. Ook lost deze update een Bluetooth-probleem op M1-Macs op. Gebruikers van voornamelijk de Mac mini met M1-chip hadden last van verbindingsproblemen met toetsenborden en muizen. In de releasenotes vermeldt Apple dat de betrouwbaarheid van Bluetooth-verbindingen verbeterd is.

Eén van de foutoplossingen is de bug waarbij bewerkingen van Apple ProRAW foto’s in de Foto’s-app niet werden opgeslagen. Ook kon het voorkomen dat iCloud Drive in zijn geheel werd uitgeschakeld als de gebruiker slechts iCloud Drive Desktop uitschakelde. En had je last van een probleem waarbij je je Systeemvoorkeuren niet kon ontgrendelen met je wachtwoord? Dat moet nu ook verholpen zijn.

Bekijk de macOS Big Sur 11.2 releasenotes In macOS Big Sur 11.2 is de betrouwbaarheid van Bluetooth verbeterd en zijn de volgende problemen opgelost: Op externe beeldschermen kon een zwart scherm worden weergegeven wanneer deze met behulp van een HDMI-naar-DVI-adapter op een Mac mini (M1, 2020) waren aangesloten

Wijzigingen in Apple ProRAW-foto’s in de Foto’s-app werden mogelijk niet bewaard

Het was mogelijk dat iCloud Drive werd uitgeschakeld als de optie ‘Map ‘Bureaublad’ en ‘Documenten” van iCloud Drive werd uitgeschakeld

Mogelijk werd Systeemvoorkeuren niet ontgrendeld wanneer je je beheerderswachtwoord invoerde

Mogelijk werd het paneel ‘Emoji’s en symbolen’ niet weergegeven wanneer je op de Wereldbol-toets drukte Sommige functies zijn mogelijk niet in alle regio’s of op alle Apple apparaten beschikbaar. Meer informatie over deze update vind je op: https://support.apple.com/HT211896 Meer informatie over de beveiligingsaspecten van deze update vind je op: https://support.apple.com/HT201222

macOS Big Sur 11.2 downloaden

Je downloadt macOS Big Sur 11.2 via de Systeemvoorkeuren, net als bij iOS. Je downloadt deze update daarom als volgt:

Ga naar Systeemvoorkeuren. Klik op Software-update. De Mac zoekt nu automatisch naar de nieuwste versie. Klik op Download en installeren om de update binnen te halen.

Je kan de instellingen ook zo aanpassen dat er automatisch gezocht wordt naar de nieuwste versies. Meer over het installeren van een macOS-update lees je in ons artikel.