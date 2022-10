Zit je nog op iOS 15, dan adviseren we om nog even te wachten met de Release Candidate van iOS 15.7.1. Die maakt namelijk Face ID stuk.

iOS 15.7.1 RC maakt Face ID kapot

Ontwikkelaars die de iOS 15.7.1 Release Candidate hebben geïnstalleerd, melden dat hun Face ID niet meer werkt. Het treft in ieder geval de iPhone 12 Pro en de iPhone 13 Pro, maar mogelijk nog meer modellen. Na het resetten van hun toestel krijgen de gebruikers de foutmelding ‘Face ID is niet beschikbaar’, waarna de gezichtsherkenning helemaal niet meer werkt. Het is onduidelijk wat het probleem veroorzaakt en of Apple op de hoogte is. Omdat de meeste ontwikkelaars en betatesters al op iOS 16, zullen beta’s van iOS 15 wat minder intensief worden getest waardoor er toch onverwachte bugs opduiken. Release Candidates zijn vaak identiek aan de definitieve release voor het grote publiek, maar in dit geval moet Apple nog wat meer testen. Het is goed mogelijk dat Apple nog een tweede Release Candidate uitbrengt, zoals gisteren met macOS Ventura gebeurde.



Zit je nog op iOS 15 en wil je eventuele problemen voorkomen, dan kun je overwegen te updaten naar iOS 16 . Aanstaande maandag komt iOS 16.1. uit, samen met iPadOS 16.1 en de langverwachte macOS Ventura . De meeste bugs en problemen in iOS 16 zijn inmiddels opgelost, waardoor het veilig is om over te stappen. Daarnaast vind je in iOS 16.1 weer nieuwe functies , zoals het kunnen doen van Fitness+ workouts zonder dat je een Apple Watch nodig hebt. Dit werkt overigens alleen als je een App Store -account hebt in een van de landen waar Fitness+ al is uitgerold. Dat zijn er vanaf maandag 21, maar Nederland en België zijn nog niet van de partij.

Niet iedereen kan updaten

Toch zijn er ook nog mensen die niet kunnen overstappen naar iOS 16, namelijk als je beschikt over een iPhone 7 en eerder of de eerste generatie iPhone SE. Er vallen ook enkele iPads af, die niet de update naar iPadOS 16 krijgen. Voor deze mensen geldt dat ze tijdelijk een code moeten gebruiken in plaats van Face ID.