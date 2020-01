Eén van de nieuwe privacyfuncties in iOS 13 is de introductie van Sign in with Apple. Deze inlogmogelijkheid is vergelijkbaar met inloggen met je Google- en Facebook-account. Het voordeel is dat er dan altijd gebruikgemaakt wordt van tweefactor, waardoor er minder kans is op hacking. Vanaf nu werkt dit ook voor Adobe’s Creative Cloud.



Adobe Creative Cloud ondersteunt Sign in with Apple

In de nieuwste versie van de Creative Cloud-app is de ondersteuning voor Sign in with Apple toegevoegd. Ook op de webversie van Adobe’s website vind je de mogelijkheid om je Apple ID te gebruiken om een account aan te maken en in te loggen. Zodra je in de app een account aanmaakt, krijg je de optie om te kiezen of je je e-mailadres wil delen of dat Apple een willekeurig e-mailadres aanmaakt. Correspondentie wordt daarna automatisch doorgestuurd naar je eigen persoonlijke e-mail, zonder dat Adobe dit e-mailaccount weet.

Het is ook mogelijk om een reeds bestaand account om te zetten naar Sign in with Apple. Je koppelt daarvoor je huidige Creative Cloud-account aan je Apple ID. Je doet dit door in de Creative Cloud-app of op de website voor de Apple-optie te kiezen en in het vervolgscherm je eigen e-mailadres te gebruiken. Adobe herkent vervolgens dat hier al een account voor gemaakt is en geeft je de optie om deze te koppelen.

Eerder was het al mogelijk om in de andere apps van Adobe in te loggen, maar vanaf nu werkt het ook in de Creative Cloud-app en op de website.

Wil je meer weten over Sign in with Apple? Check dan onze uitleg over inloggen met Apple in apps en websites. Daarin lees je niet alleen wat het is en hoe je het gebruikt, maar ook wat de voordelen zijn.