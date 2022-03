Nieuwe IKEA-rolgordijnen met HomeKit

Terwijl andere fabrikanten van raambekleding vaak voor het hogere prijssegment kiezen, zijn de IKEA FYTUR en KADRILJ heel betaalbaar. Er zit wel een nadeel aan: je bent beperkt tot twee soorten materiaal, de kleur is altijd hetzelfde en de maat moet maar net passen. Binnenkort komt er meer keuze, want de PRAKTLYSING en TREDANSEN staan in de startblokken. Ze zijn in onderstaande video in actie te zien.



De PRAKTLYSING is een gordijn met vouwmechanisme in de formaten 120 x 195 cm en 140 x 195 cm. Deze zijn lichtdoorlatend en ietsje duurder dan de eerdere rolgordijnen, met prijzen die beginnen bij €125,-. Het grotere formaat kost €129,-. Da’s een stuk duurder dan deze plisségordijnen van IKEA , die nog geen drie euro kosten. Maar vergeleken met een doorsnee HomeKit-gordijn is het toch nog redelijk.

De PRAKTLYSING is hieronder te zien op de foto:

De TREDANSEN heeft ook een vouwmechanisme. Ook deze zijn verkrijgbaar in de maten 120 x 195 cm en 140 x 195 cm voor een prijs vanaf €149,-. Ze zijn gemaakt van een materiaal dat geen licht doorlaat en kunnen dus gebruikt worden om te verduisteren. Ze zijn op afstand te bedienen en werken op een batterij.

De TREDANSEN is hieronder te zien in een video:

IKEA bracht in 2019 voor het eerst rolgordijnen uit die op afstand te bedienen waren. De start was nogal rommelig: ze waren niet op voorraad, ze werkten niet altijd goed en HomeKit-ondersteuning liet lang op zich wachten. Nu de eerste kinderziektes eruit zijn heb je misschien wat meer vertrouwen om ze in huis te halen – of om voor de nieuwe modellen te kiezen.

Net als voorheen werken ook de PRAKTLYSING en TREDANSEN met HomeKit, Amazon Alexa en Google Assistent. Je hebt de TRADFRI-bridge nodig om gebruik te maken van de slimme functies. Ook kun je ze bedienen via de Home Smart-app van IKEA of met een afstandsbediening. IKEA brengt nieuwe producten vaak op heel verschillende momenten uit in de diverse landen, dus het kan zijn dat omringende Europese landen eerder of later aan de beurt zijn. Ook kan de prijs nogal eens verschillen.

Bij IKEA Duitsland kun je de TREDANSEN al bekijken en de PRAKTLYSING is gespot bij IKEA Polen.