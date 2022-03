Naast de traditionele banken kunnen ook andere soorten instanties Apple Pay ondersteunen. In Nederland is daar nu de zakelijke dienst XXImo bij gekomen. Met XXImo betaal je zakelijk voor tanken, parkeren en openbaar vervoer en wordt meestal door je werkgever verstrekt als die gebruikmaakt van dit systeem. Vandaag laat het bedrijf weten dat Apple Pay voor XXImo ondersteund wordt.



XXImo met Apple Pay

Naar eigen zeggen is XXImo de eerste mobiliteitskaart in Europa die werkt met Apple Pay. Werkgevers bepalen via het systeem voor hoeveel en waar een kaarthouder het kan gebruiken en in welke regio. De kaart van XXImo die geschikt is voor Apple Pay, is een Visa-kaart. Je kan hiermee bij de meeste tankstations, parkeergarages en soortgelijke plekken betalen. Voor gebruik in het openbaar vervoer ben je wel afhankelijk van de geaccepteerde betaalmethodes.

In Nederland heb je daar nu nog op veel plekken een ov-chipkaart voor nodig, maar later dit jaar wordt onder de noemer OVpay ook de gewone pinpas (en dus Apple Pay) ondersteunt. De XXImo-kaart in Apple Pay kan dan ook nog niet gebruikt worden in het Nederlandse openbaar vervoer. Daar heb je nu nog de zakelijke OV-chipkaart voor nodig. De XXImo kaart kan met Apple Pay wel gebruikt worden in het Belgische ov, onder andere bij De Lijn en NMBS.

Als je via je werkgever gebruikmaakt van deze kaart, kun je hem in een paar stappen toevoegen aan de Wallet-app. Je hebt daarvoor de reeds bestaande Milo-app nodig. Vervolgens ga je naar het overzicht van betaalkaarten en tik je op de kaart die je toe wil voegen. Daar tik je op de Add to Apple Wallet-knop.

De aanbieder zegt dat de mogelijkheid voor Apple Pay stapsgewijs beschikbaar komt voor klanten en resellers in Nederland, België en Duitsland. Voor later in 2022 staat ook de ondersteuning voor Google Pay op de planning. Het gaat hier dus alleen om zakelijk gebruik van de kaart en is niet zomaar door iedereen aan te vragen. In de (hopelijk) nabije toekomst komt er wel nog een particuliere aanbieder van Apple Pay in Nederland bij. De Volksbank zegt binnenkort Apple Pay aan te gaan bieden, al is het nog altijd onduidelijk op welke termijn het gaat gebeuren bij SNS, ASN en RegioBank.