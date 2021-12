IKEA heeft in Duitsland de ÅSKVÄDER-stekkerdozen uitgebracht. Ze waren in sommige filialen al verkrijgbaar en zijn nu ook online te vinden. In de Nederlandse en Belgische IKEA-catalogus ontbreken ze nog.

IKEA ÅSKVÄDER-stekkerdoos op komst

IKEA heeft de gewoonte om productreleases per land anders aan te pakken. Het kan dus nog best een paar weken duren voordat we de ÅSKVÄDER-stekkerdozen in de Nederlandse en Belgische IKEA gaan zien. Wie haast heeft kan vlak over de grens terecht. Hier vind je het huidige aanbod, bestaande uit stekkerdoos, muurhouder, schakelaar en verlengkabel. De stekkerdoos kan met de muurhouder ook worden getransformeerd tot een opbouwstopcontact. Een cruciaal onderdeel ontbreekt echter nog: het 1,2 meter lange aansluitsnoer van €10 om het geheel van stroom te voorzien, maar we verwachten dat dit ook snel in de winkel ligt.



Werkt ook met TRÅDFRI

Er ontstaat vaak een run op dergelijke IKEA-noviteiten, dus mocht je tijdens de komende vrije dagen bezig willen gaan met het vervangen van je stopcontacten, dan kun je het beste niet te lang wachten. Het ÅSKVÄDER-stekkerblok is aan het TRÅDFRI-systeem van IKEA toe te voegen, zodat je het per app of afstandsbediening kunt aansturen. Daarnaast kun je ook de draadloze TRÅDFRI-dimmer van IKEA gebruiken voor het bedienen van de schakelaar.



Twee toepassingsmogelijkheden van IKEA ÅSKVÄDER: muurhouder en koffiezetapparaat in- en uitschakelen op afstand.

Het gaat hier om een modulair systeem, dat je aan elkaar kunt klikken en naar eigen wens kunt configureren. Zo kun je tot 10 enkele of 5 dubbele stopcontacten met elkaar verbinden. Ook is er een module met usb-a-aansluitingen. De maximale output is 3.680 Watt. Met een verlengkabel kun je eventueel langere afstanden overbruggen en met de wandhouder maak je van het stekkerblok een stevig vastzittend stopcontact.



Het systeem is modulair.



In plaats van een verlengsnoer kun je ook een usb-module aansluiten.

Om met HomeKit te bedienen heb je altijd de ÅSKVÄDER-schakelaar nodig. Daarvoor heb je wel een verbindingshub (gateway) nodig, maar ook die is in Duitsland goedkoper: €20 in plaats van €24,95 in Nederland.



Ook als los stekkerblok te gebruiken, of met de muurhouder als opbouwstopcontact.

Zodra de ÅSKVÄDER-stekkerdozen ook in ons land zijn gesignaleerd laten we dat weten. Ondertussen kun je goed uit de voeten met de HomeKit-stekkerdozen van andere merken.