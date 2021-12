Luna Display: Mac als tweede scherm

Met Luna Display was het al mogelijk om een Mac als tweede scherm voor je Mac te gebruiken (sinds begin dit jaar ook bedraad). Verder kon je Windows pc’s en iPads en pc’s onderling met elkaar verbinden. Nieuw is dat je nu een mix van Windows en Mac kunt maken. Ben je Windows-gebruiker en staat er nog een gloednieuwe M1 iMac te verstoffen (die kans is klein), dan kun je die nu nuttig gebruiken als tweede scherm. Dit is in ieder geval het voorbeeld dat Luna Display geeft. Het werkt draadloos of via een ethernet-verbinding.



Daarnaast biedt Luna Display nu ondersteuning voor 4K en 5K op volledige resolutie, als je scherm het ondersteunt. Wel geldt er nog een beperking: bij pc’s heb je maximaal 5K op 30Hz, terwijl dit bij de Mac op 45Hz zit. Dit geldt voor Macs die minimaal op macOS Big Sur draaien. De 4K-resolutie werkt op 60Hz op beide platformen.

Kortgeleden breidde Luna Display de ondersteuning voor Windows-gebruikers al uit door het mogelijk te maken een iPad als tweede scherm voor je pc te gebruiken. Om dit werkend te krijgen heb je wel de speciale rode dongle van Luna Display nodig, die je voor $129 kunt aanschaffen in varianten voor usb-c, hdmi en Mini DisplayPort.