From Apple Music With Love

Apple geeft voor het eerst in lange tijd weer eens iets gratis, al moet je er wel abonnee van Apple Music voor zijn en dat kost tussen de €4,99 en €14,99 per maand. Rondom de feestdagen is er exclusieve content van bekende artiesten zoals Mariah Carey, Coldplay, Alicia Keys, Elton John, DJ Khaled en Nile Rodgers. Het gaat om afspeellijsten, EP’s, DJ-mixes, een radioshow en andere verrassingen.



Exclusieve ColdPlay EP

Een van de cadeautjes is een EP van Coldplay, genaamd ‘Entitled Infinity Station Sessions’. Hierop vind je vier nummers van hun nieuwste album ‘Music of the Spheres’. Als bonus krijg je een nieuwe opname van hun nummer ‘Christmas Lights’. Je kunt het luisteren in Spatial Audio met Dolby Atmos. Meer informatie over ‘From Apple Music With Love’ vind je hier.

Apple heeft een traditie met het gratis weggeven van allerlei content. Rond kerst organiseerde het bedrijf jarenlang 12 Dagencadeaus, waarbij je gratis muzieknummers kon downloaden. Ook waren er gratis apps via de Apple Store-app en kon je bij Starbucks kraskaarten vinden voor gratis apps en muziek.

Die weggeefacties bestaan niet meer, maar gelukkig hebben anderen het veelal overgenomen. Zo kun je met de Indie App Santa-adventskalender elke dag een gratis of afgeprijsde app downloaden.