Je kunt Apple TV-apps automatisch laten installeren zodra je de app downloadt en installeert op je iPhone of iPad. In deze tip lees je hoe je dit instelt.

Vanaf de vierde generatie Apple TV kun je apps installeren vanuit de App Store. Hoewel er apps zijn die exclusief beschikbaar zijn voor de Apple TV, zijn er ook vaak universele apps die beschikbaar zijn op iPhone, iPad en Apple TV. Het is mogelijk om deze universele apps automatisch te installeren op de Apple TV zodra je ze op een ander apparaat installeert, zonder dat je ze handmatig uit de App Store hoeft te vissen.



Apple TV-apps automatisch installeren

Het zoeken naar apps in de App Store op de Apple TV is lang niet altijd even handig. Het is daarom slim om je Apple TV-apps automatisch te laten installeren als je dezelfde app downloadt op je iPhone of iPad. Het enige wat je hiervoor hoeft te doen, is om het automatisch installeren van apps in te schakelen via de instellingen:

Open op de Apple TV de Instellingen-app. Ga naar Apps. Zorg ervoor dat de instelling Installeer apps automatisch aan staat door erop te klikken.

Meer dan dit hoef je niet te doen. Zodra je nu een universele app downloadt en installeert op je iPhone of iPad met hetzelfde Apple ID, wordt hij ook meteen geïnstalleerd op de Apple TV. Ook als je een exclusieve Apple TV-app download vanuit de App Store op je iPhone of iPad, wordt deze automatisch op je Apple TV gezet. De app blijft bovendien beschikbaar op je Apple TV, zelfs als je de iOS-variant van je iPhone of iPad verwijdert.

Heb je meerdere Apple TV’s in huis? Lees dan in dit artikel hoe het beginscherm van meerdere Apple TV’s onderling synchroniseert. Ook dat is zonder al te veel moeite in te stellen. Je lees het in het onderstaande artikel.

