Een bewaker van de Apple Store in Amsterdam, was vergeten om de deur op slot te doen. Daardoor stond de deur gewoon open en liepen er uiteindelijk zelfs allemaal onwetende klanten in de grootste Apple Store van Nederland.

In de Apple Store Amsterdam is het altijd wel druk, behalve als de winkel gesloten is. Maar dit weekend was het wel anders: terwijl de winkel aan het Leidseplein vanwege Eerste Paasdag op zondag 20 april gesloten was, liepen er toch mensen in en uit. Terwijl alle iPhones, iPads en MacBooks op zwart stonden, was er vrij spel om de producten te bewonderen. Met geen medewerker te bekennen, zo blijkt uit een video op TikTok.

Deur niet op slot van gesloten Apple Store Amsterdam

Arvin Mulder, die op zondag aanwezig was in Amsterdam, postte op TikTok een filmpje van een Apple Store die officieel gesloten was maar toch de nodige klanten had. Zij wilden bij de winkel naar binnen om te kijken voor een Apple Watch, zo zegt hij tegenover het AD. Hoewel hij zo naar binnen kon lopen, bleek al snel dat er geen personeel te vinden was, dat het grote scherm in het atrium uit stond en dat ook alle demo-apparaten uit stonden. Uiteindelijk waren er zo’n twintig man in de winkel, waarna Mulder besloot de mensen de winkel uit te begeleiden.

Niet veel later kwam ineens een beveiliger naar beneden. Die zat volgens de aanwezigen in de kantine rustig een kopje koffie te drinken, maar bleek dus een van de deuren vergeten op slot te doen. Inmiddels was ook de politie ingelicht, die snel ter plaatse was om alles in goede banen te leiden. Uiteindelijk werd er niets gestolen of vernield en was er dus ook geen sprake van een misdrijf, aldus een woordvoerder van de politie tegen de krant.

We hebben bij Apple navraag gedaan over de situatie, maar hebben daar nog geen reactie op gekregen.

Het is opmerkelijk dat een winkel die doorgaans zo goed beveiligd is, zo toegankelijk is op een dag waarop hij eigenlijk gesloten is. Overigens heeft het weinig zin om demotoestellen uit de Apple Store te stelen, aangezien deze streng beveiligd zijn.

