Tijdens WWDC 2024 werd Apple Intelligence geïntroduceerd, sindsdien is er al veel over te doen geweest. Apple is bezig aan verbeteringen onder de motorkap. Wij leggen uit waar ze aan werken.

Sinds de introductie van Apple Intelligence heeft Apple er zijn handen vol aan. Het duurde even voordat een deel van de functies beschikbaar waren in Europa, maar qua taalondersteuning heeft Apple nog een hoop werk te verrichten. Tegelijkertijd zijn veel gebruikers teleurgesteld in de kwaliteit van Apple Intelligence. Gelukkig is Apple achter de schermen druk bezig om de modellen achter Apple Intelligence te verbeteren.

Hoe wordt Apple Intelligence beter?

Apple heeft met de huidige functies voor Apple Intelligence een stabiele basis gelegd wat betreft AI-functies. Maar er zit nog veel ruimte voor verbeteringen. Om dit te doen heeft Apple data nodig om de taalmodellen goed te kunnen trainen. Echter willen ze niet individuele gebruikersdata benutten om deze modellen te trainen. Om dit te kunnen doen heeft Apple een nieuwe manier gevonden om toch data te verzamelen, zonder dat de privacy in het gedrang komt.

Apple maakt al een flinke tijd gebruik van differential privacy, waardoor er echte gebruikersdata verzameld wordt. Kortweg komt het erop neer dat jouw gegevens met behulp van algoritmes worden ‘verstopt’ tussen een grote hoeveelheid andere data. Apple voegt opzettelijk extra ‘ruis’ toe zodat het onmogelijk wordt om eigenschappen of locaties terug te voeren op jou als persoon. Hiermee behoudt Apple zijn belofte van privacy. Tegelijkertijd verbetert het de gebruikerservaring op een innovatieve manier.

Hoe traint Apple de taalmodellen?

Om dit mogelijk te gaan maken, gaat Apple gebruikmaken van de mensen die Apparaatanalyse op hun iPhone hebben ingeschakeld. Apparaten van een deel van deze groep krijgen vanuit Apple een aantal voorbeeldmails. Daarin worden een aantal kleine nuances aangebracht. Het apparaat vergelijkt vervolgens de samples die door Apple opgesteld zijn door de varianten van de oorspronkelijke mails en berichten. Op die manier ziet Apple hoe gebruikers daadwerkelijk berichten formuleren, zonder dat ze inzage krijgen in daadwerkelijke persoonlijke e-mails. Door het gebruik van differential privacy blijven de persoonsgegevens anoniem. Apple krijgt toch data waarmee zij hun taalmodellen kunnen leren.

Vergelijkbaar is wat Apple doet met Genmoji. Namelijk door middel van differential privacy toch populaire prompts kunnen identificeren. Om de privacy van de individuele gebruiker te waarborgen, ontvangt Apple alleen opdrachten die honderden keren gebruikt zijn. Zo valt het niet terug te leiden naar een persoon. Zo kunnen ze toch de resultaten rondom “Alien Cowboy” toch goed een goed resultaat geven zonder dat Apple weet wie om dit Genmoji gevraagd heeft.

Hoe zit het met mijn privacy?

Apple staat al jaren bekend om zijn sterke focus op privacy. Met deze nieuwe techniek gaan ze daar nog een stap verder in. In plaats van echte gebruikersgegevens naar Apple-servers te sturen, blijven die gegevens lokaal op je apparaat. Alleen een geanonimiseerd, versleuteld signaal wordt verzonden. Dat signaal is zo bewerkt met ‘ruis’ dat het onmogelijk is om herleidbare persoonlijke informatie te achterhalen. Gebruikers die hun apparaat hebben aangemeld voor Apparaatanalyse leveren een bijdrage aan deze methode. Maar ook dan blijft Apple ver weg van je daadwerkelijke data. Informatie zoals e-mails of berichten wordt niet ingezien, opgeslagen of doorgestuurd. Apple ontvangt alleen algemene trends, geen individuele details.

In 2024 heeft Apple tijdens het WWDC naast Apple Intelligence ook extra de nadruk gelegd op de belofte aan de privacy van de gebruikers. Dit door in te zetten op Private Cloud Compute. Dit is een manier waardoor complexe AI-taken toch in de cloud kunnen plaatsvinden, zonder dat jouw privacy in gevaar komt. Alles over je Private Cloud Compute lees je hier!