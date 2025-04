Op 22 april is het weer Dag van de Aarde (Earth Day), de dag waarop wereldwijd wordt stilgestaan bij de impact van mensen op het milieu. Apple grijpt dit moment aan om hun duurzaamheidsinspanningen extra onder de aandacht te brengen en introduceert een nieuwe recyclingactie voor oude apparaten.

Wat houdt Dag van de Aarde-actie in?

Ter gelegenheid van Dag van de Aarde (Earth Day) op 22 april heeft Apple een wereldwijde actie bedacht: klanten die oude elektronische apparaten inleveren voor recycling bij deelnemende Apple Stores ontvangen 10% korting op geselecteerde Apple-accessoires. De actie loopt van 16 april tot en met 16 mei 2025 en is beschikbaar in Nederland bij de Apple Store in Amsterdam, Haarlem en Den Haag.

Hoe krijg ik die 10% korting?

Om deel te kunnen nemen moet je een oud apparaat meenemen naar een van de drie Apple Stores in Nederland. Je kan tot 5 apparaten inleveren die niet in aanmerking komen voor Apple’s reguliere inruilprogramma. Bij het gelijktijdig aanschaffen van een in aanmerking komend accessoire ontvang je dan dus 10% korting. De recycling en aankoop moeten in dezelfde transactie plaatsvinden en zijn uitsluitend beschikbaar in fysieke Apple Stores. Het in te leveren product hoeft dus niet per se van Apple te zijn.

Je kan de volgende producten inleveren om korting te krijgen:

AirPods

AirPort

AirTag

Apple TV

Computers

Displays

Harde schijven en opslag

Koptelefoons en speakers HomePod

Muizen en toetsenborden

Netwerken

Printers en scanners

Smartphones

Tablets

Watches

iPod

Nadat je een van deze producten hebt ingeleverd krijg je de mogelijkheid om een accessoire naar keuze uit te kiezen. Je kan hierbij kiezen uit:

Adapters, kabels en opladers van Apple

AirPods 4 (met of zonder Actieve Ruisonderdrukking)

AirTag (1- en 4-pack)

Apple Pencil

Apple TV 4K

Apple Watch-bandjes

HomePod mini

iPad-cases van Apple

iPhone-cases van Apple

Magic Keyboard (met uitzondering van Magic Keyboard voor iPad)

Magic Mouse

Magic Trackpad

Is 10% korting een goede deal?

Het gebeurt niet vaak dat je bij Apple 10% korting op een product krijgt. Apple heeft gedurende het jaar af en toe een kortingsactie. Zo is er tijdens de zomer de Back to School-actie van Apple en houdt de Apple Store in november de Black Friday-actie. Vaak ben je bij andere winkels dan toch goedkoper uit. Maar is dat nu ook zo?

Als voorbeeld nemen we de AirPods 4 (zonder ruisonderdrukking), de Magic Mouse met usb-c en het Magic Keyboard met Touch ID en numeriek toetsenblok. Bij Apple kosten deze respectievelijk €149,-, €85,- en €199,-. Met 10% korting betaal je bij Apple na inlevering van een oud product dus €134,10, €76,50 en €179,10 voor respectievelijk de AirPods 4, de Magic Mouse en het Magic Keyboard. Kijken we naar andere winkels, dan zien we soms lagere prijzen. Maar met bijvoorbeeld de Magic Mouse of het Magic Keyboard ben je bij Apple dan goedkoper uit.

AirPods 4: bij Apple na 10% korting €134,10 | elders vanaf €132,94

Magic Mouse: bij Apple na 10% korting €76,50 | elders vanaf €78,13

Magic Keyboard met Touch ID en numeriek toetsenblok: bij Apple na 10% korting €179,10 | elders €199,-

Bovendien ben je bij Apple meteen van je oude elektronica af en dat is toch ook wat waard.

Prijzen AirPods 4 (2024)

Prijzen Magic Mouse (usb-c)

Prijzen Magic Keyboard (usb-c) Nederlands QWERTY

Naast dat je korting kan krijgen op bepaalde accessoires van Apple, kan je ook op je Apple Watch een speciale medaille halen voor De Dag van de Aarde (Earth Day). Hoe je dat doe lees je in de onderstaande tip.